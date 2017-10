Rozbudowują nekropolie, bo brakuje miejsc

Niemal 1,2 tys. grobów i 420 miejsc na urny w kolumbarium przybyło na rozbudowanym cmentarzu na osiedlu Bugaj w Starachowicach.

Miasto chce dalej rozbudowywać cmentarze. Podobnie jak Kielce swoją największą nekropolię Cedzyna, która była rozbudowywana w ub. roku.

W Starachowicach są trzy cmentarze komunalne: przy ulicach Polnej, Zgodnej i Radomskiej – łącznie ok. 8,5 tys. miejsc pochówkowych. Jednak okazuje się, że za mało. Miasto zdecydowało się więc rozbudować cmentarz na osiedlu Bugaj.

– Realizacja tej inwestycji była konieczna ze względu na kończące się miejsca pochówkowe na cmentarzu komunalnym. Pozostało jeszcze około stu miejsc – tłumaczy Iwona Ogrodowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w 2016 r. Były to prace związane z opracowaniem dokumentów i uzyskaniem zezwoleń. Na rozbudowę nekropoli miasto wydzierżawiło od Lasów Państwowych działkę o powierzchni 2,8 hektara. W ramach I etapu prace prowadzono na jej połowie. Zaczęły się od wycięcia drzew, co zrobiły Lasy Państwowe. Później usunięto karpiny i przygotowano teren pod inwestycję.

– Przygotowano najpierw kwartały grzebalne pod zagospodarowanie miejscami pochówkowymi na nowym terenie, przyległym do istniejącego cmentarza przy ul. Radomskiej, od strony południowej – mówi Iwona Ogrodowska. Później przeprowadzono roboty drogowe, które polegały na wykonaniu ciągów komunikacyjnych. Wykonane zostało też odwodnienie oraz wodociąg do celów użytkowych cmentarza. Teren został oświetlony i ogrodzony. Pojawiły się elementy małej architektury, jak ławki i kosze.

Wybudowano też kolumbarium, w którym jest 420 miejsc na urny, oraz wydzielono miejsce pochówku dzieci nienarodzonych. W I etapie robót powstało sześć sektorów, 1178 grobów. Wykonawcą prac był Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic.

– Mamy dzieję, że społeczność miasta będzie zadowolona z wykonanej inwestycji. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tych pracach. Nowością była budowa kolumbarium. Mam nadzieję, że dalsza rozbudowa będzie szła w tym kierunku – mówi Łukasz Misztal.

A Adam Węgrzecki, wykonawca inwestycji, dodał, że będzie to godne miejsce pochówku. – Myślę że osoby, które będą tu odwiedzać groby swoich bliskich, będą mieć miejsce, aby posiedzieć, powspominać – mówi.

Jak podaje Iwona Ogrodowska, koszt prac budowlanych zrealizowanych w tym roku to 1,75 mln zł, a koszt całości inwestycji to 2,87 mln zł.

Starachowice chcą dalej rozbudowywać cmentarz na osiedlu Bugaj. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

– Dokładnie nie został określony termin, kiedy miasto przystąpi do realizacji II etapu rozbudowy cmentarza komunalnego – mówi Iwona Ogrodowska.

Dodaje, że od nowego roku zarządzaniem cmentarzami komunalnymi zajmować się będzie jednostka należąca do miasta – Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka".

O rozbudowie swojego cmentarza myślą też władze Kielc. W mieście są trzy nekropolie: cmentarz komunalny Cedzyna przy ulicy Cmentarnej, o powierzchni 22,83 hektara, cmentarz komunalny przy ulicy Ściegiennego o powierzchni 0,61 hektara oraz cmentarz komunalny przy ul. Kwasa o powierzchni 1,08 hektara. Największa kielecka nekropolia – Cedzyna – została w ubiegłym roku powiększona o blisko 4 ha.

– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość dalszej rozbudowy cmentarza przy ul. Cmentarnej w kierunku zachodnim – mówi Anna Ciulęba, rzeczniczka prezydenta Kielc. Dodaje, że nie są prowadzone prace nad dalszą jego rozbudową, ponieważ miasto ma zagospodarowaną rezerwę (na okres do 12 lat).

– Nie wykluczamy, że w niedalekiej perspektywie przystąpimy do kolejnych prac projektowych i cmentarz poszerzy się o nowe kwatery w kierunku zachodnim – tłumaczy Anna Ciulęba.

Dodaje, że ratusz ma już na ten cel zarezerwowane tereny na własność.