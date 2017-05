Turysta na podziemnym szlaku

Frontem do turystów

Wiślica należy do najstarszych miejscowości w Polsce. Ślady osadnictwa pochodzą z II połowy IX wieku. Jedną z najbardziej znanych postaci związanych z Wiślicą był Jan Długosz, który był fundatorem dzwonnicy i budynku, tzw. Domu Długosza.

Jednym z najcenniejszych zabytków jest gotycka bazylika mniejsza z XIV wieku, a w podziemiach świątyni, którymi opiekowało się Muzeum Regionalne, znajdują się pozostałości dwóch kościołów romańskich z XII i XIII w. oraz słynna Płyta Orantów, znana też jako Posadzka Wiślicka.

Do muzeum należy też pawilon archeologiczny z fundamentami kościoła i misą chrzcielną z czasów Państwa Wiślan z IX wieku. Istniejące od 50 lat Muzeum Regionalne od stycznia zmieniło nazwę na Muzeum Archeologiczne. Jest też częścią Muzeum Narodowego w Kielcach, dzięki czemu placówka ma dostawać wsparcie finansowe z różnych źródeł na rozbudowę placówki i ochronę zabytków.

Teraz dyrekcja muzeum złożyła wniosek o dotacje na podziemną trasę turystyczną z programu „Infrastruktura i środowisko". Zaplanowano w nim modernizację pawilonu archeologicznego, który zabezpieczy pozostałości po kościele Świętego Mikołaja i prace w podziemiach bazyliki, gdzie znajduje się tzw. Płyta Orantów. Poza tym inwestycja ma objąć też dzwonnicę, która ma być wyjściem ewakuacyjnym z podziemnego tunelu, poprowadzonego wokół bazyliki.

Podziemna trasa ma się zaczynać nie w nowym pawilonie archeologicznym, ale w tunelu okalającym bazylikę, prowadzącym do podziemi świątyni. Będą tam m.in. multimedia prezentujące historię miejscowości i różne ciekawostki archeologiczne.

Tunel ma być nie tylko atrakcją turystyczną, ale też ma mieć ważne znaczenie konserwatorskie i zabezpieczające. Stworzenie go ma pozwolić na osuszenie fundamentów i powstrzymanie dalszego zamakania, bo wewnątrz utrzymywana byłaby właściwa temperatura i wilgotność.

Przy okazji zwiedzający mogliby oglądać ciekawe elementy wyeksponowane przez archeologów. Tunel miałby ponad 2 m wysokości, a szerokość w najwęższym miejscu to 1,25 m.

– Pawilon archeologiczny, podziemia pod Bazyliką, dzwonnica w ramach modernizacji zostaną połączone w jedną ścieżkę turystyczną, co przyczyni się do uatrakcyjnienia szlaku zwiedzania – mówi Urszula Kinder, rzeczniczka Muzeum Narodowego w Kielcach.

Dodaje, że realizacja projektu przyczyni się do powstania unikatowego na skalę Polski i Europy szlaku spinającego wszystkie najważniejsze wiślickie zabytki w całość, tworząc kompleks muzealny. Inwestycja ma kosztować blisko 19 mln zł, a prace potrwają trzy lata.

– Cały projekt pozwoli na zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach i przyczyni się do wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym także osób niepełnosprawnych i wykluczonych – dodaje Urszula Kinder.

W regionie głośno też o problemach z Podziemną Trasą Turystyczną w Sandomierzu. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które nią zarządzało przez lata, teraz nie chce wykonać wyroku sądowego i przekazać miastu historycznego obiektu, który rocznie odwiedza ok. 150 tys. osób. Samorząd po wygranej walce sądowej skierował sprawę do komornika.

– Procedura komornicza trwa. Do 26 maja PTTK ma czas na oddanie Trasy, jeśli to się nie stanie, będzie wdrożona procedura odbioru w asyście policji, tak jak to miało miejsce przy Bramie Opatowskiej – mówi Katarzyna Zioło, asystentka burmistrza Sandomierza.

Podkreśla, że po przejęciu przez miasto Trasy Podziemnej jej operatorem będzie Sandomierskie Centrum Kultury, które ma stosowne zapisy w statucie, bazę pracowników-przewodników i jest pod względem organizacyjnym bardzo dobrze przygotowane.

Urzędniczka dodaje, że miasto planuje uatrakcyjnienie Trasy. W tym roku kosztem ok. 50 tys. zł. – Większy projekt zaplanowano na kolejne lata – zapowiada Katarzyna Zioło.