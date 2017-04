Jednośladem wygodnie dojedziemy do Bartka

Podróżni schodami pojadą do restauracji

Pogranicze gmin Miedziana Góra i Zagnańsk to jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie. To krajobrazy i lasy, a także legendarny, największy w Polsce dąb Bartek, który rośnie w Zagnańsku.

Teraz jest szansa, że niedługo pod ten pomnik przyrody będzie można wygodnie dojechać rowerem, bo wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 750 powstanie chodnik i ścieżka z prawdziwego zdarzenia. Porozumienie o realizacji inwestycji zawarły Urząd Marszałkowski oraz samorządy Miedzianej Góry i Zagnańska. Będzie ona w dużej mierze sfinansowana ze środków unijnych. Do końca czerwca 2018 r. za blisko 300 tys. zł ma zostać zaprojektowany 14-km odcinek ścieżki i chodnik wzdłuż drogi woj. nr 750. A budowa całej ścieżki, której inwestorem będzie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ma kosztować 6 mln zł, a środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Ścieżka będzie przebiegać przez tereny leśne, także na pewno, jeśli chodzi o turystykę rowerową, ta inwestycja jest atrakcyjna – mówi Zdzisław Wrzałka, wójt Miedzianej Góry. A wójt Zagnańska Szczepan Skorupski dodaje, że dzięki nowemu chodnikowi będzie także bezpieczniej.

Nowe trasy dla rowerzystów zaplanowano również w stolicy regionu, gdzie dziś sieć takich dróg liczy ok. 53 km.

– W tym roku droga dla jednośladów budowana będzie w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 764, ul. rtm. Pileckiego – mówi Jarosław Skrzydło z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Dodaje, że inwestycja ma się zakończyć w maju, a dzięki niej przybędzie 1,5 km trasy rowerowej.

W najbliższych latach podobne ścieżki zaplanowano w ramach innych inwestycji, które obejmą ulice: Wapiennikową, Łopuszniańską, Witosa, Zagnańską, przedłużenie Olszewskiego, Domaszowską, Żniwną, Wojska Polskiego (od ronda Czwartaków do granicy miasta), Wojska Polskiego (od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej). Roboty realizowane będą przy udziale funduszy europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia i RPO WŚ, a dofinansowanie wyniesie 85 proc.

– Miasto będzie też realizować projekt „Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej", w którego ramach powstanie 20 km nowych dróg dla rowerów – dodaje Jarosław Skrzydło. Dodaje, że rozpoczęcie realizacji planowane jest na rok 2018 . Ma kosztować ok. 10 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 85 proc.

Ale to nie wszystko. Jak informuje Przemysław Janiszewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, są już umowy wstępne na realizację w sumie 11 inwestycji rowerowych.

Największe będą na terenie powiatu kazimierskiego, gdzie dzięki prawie 7 mln zł dotacji unijnych ma zostać wybudowane aż 37,9 km dróg rowerowych, a na terenie gmin Solec-Zdrój i Busko-Zdrój cykliści będą mieli do dyspozycji 18,5 km nowych dróg, na co pójdzie 4,26 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Ponad 2,6 mln zł dostała gmina Bodzentyn na budowę niemal 34 km dróg rowerowych.

Poza tym Urząd Marszałkowski podpisał umowy wstępne ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na 13 inwestycji drogowych, w ramach których planowane są też ścieżki rowerowe.

Obejmują one m.in. takie inwestycje podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski do granicy województwa. Powstanie tam ścieżka licząca 20 km, a ok. 15 km ma powstać przy okazji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno–Radoszyce–DK74.

Poza tym dotacje z programu Polska Wschodnia pójdą na budowę tras rowerowych podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od Kielc do granicy gminy Daleszyce. Powstanie tam ok. 27 km tras.

Po 10 km dróg dla rowerów będzie wybudowanych w czasie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku węzeł Kielce Południe na S7 do granicy gminy Chęciny oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 745 na odcinku Kielce–Mąchocice Kapitulne.