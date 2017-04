Lekcja historii na cmentarzu

Jest on pomysłodawcą stworzenia na Cmentarzu Starym ścieżki edukacyjnej. Miasto odmawia, ale radny się nie poddaje i chce walczyć o stworzenie takiego szlaku.

Cmentarz Stary to najstarsza nekropolia w Kielcach. Istnieje już ponad 200 lat. Początkowo chowano tam zmarłych różnych wyznań, z czasem tylko katolickiego. Są tu także żołnierze biorący udział w wojnach napoleońskich, powstaniach: listopadowym i styczniowym, członkowie Armii Krajowej.

Wśród znanych kielczan pochowany jest tam m.in. architekt Franciszek Ksawery Kowalski, Bronisław Saski – działacz Towarzystwa Dobroczynności, porucznik AK Zbigniew Kruszelnicki ps. Wilk, który poległ w Miedzianej Górze w walce z Niemcami, Antonina Marcela Gombrowicz – matka pisarza Witolda Gombrowicza, kielecki prawnik Wiktor Jaroński, długoletni poseł Koła Polskiego w Dumie Państwowej czy porucznik WP Leon Pająk, obrońca Westerplatte.

Kielecki radny (Porozumienie Samorządowe) Władysław Burzawa zaproponował stworzenie na Cmentarzu Starym specjalnej ścieżki edukacyjnej. Przy grobach osób zasłużonych postawione zostałyby specjalne tabliczki informacyjne.

– W mieście nie mamy za dużo zabytków, a taka ścieżka to doskonała okazja, by nauczyć młodzież, kto był bohaterem. Podczas wizyt na cmentarzu przed Wszystkimi Świętymi uczniowie nie tylko sprzątaliby groby, ale od razu dowiedzieliby się, kto jest w nich pochowany. To może być ciekawa żywa lekcja historii – uważa radny.

Przypomina, że na tej nekropolii leży wielu bohaterów od czasów wojen napoleońskich po współczesność, a część z nich została zapomniana. – Dzięki ścieżce możemy ich przybliżyć mieszkańcom – dodaje radny.

Przypomina, że z Cmentarza Starego wydzielono część protestancką czy prawosławną, a rodziny, których członkowie byli różnych wyznań, chowano w różnych częściach. – Przypominając o tym młodym, uczymy ich od razu tolerancji – tłumaczy radny.

Dodaje, że na pomysł stworzenia takiej ścieżki wpadł podczas wizyty w Małopolsce, gdzie widział piękne odnowione i zadbane groby żołnierzy austriackich. – To może napawać nas dumą, że dbamy o groby tych żołnierzy, dlatego tym bardziej powinniśmy dbać o groby bohaterów – podkreśla radny.

Ratusz już odpowiedział na interpelację radnego. – Urząd Miasta Kielce nie zarządza Cmentarzem Starym. Miasto nie może inwestować na terenach, którymi nie zarządza – tłumaczy Anna Ciulęba, rzeczniczka urzędu.

Radny nie zamierza składać broni. Chce rozmawiać z zarządcą cmentarza, parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zamierza też jeszcze rozmawiać z urzędem miasta.

Kielce nie są pierwszym miastem w Polsce, gdzie może być ścieżka edukacyjna w nekropolii. Tak upamiętniono m.in. znanych i zasłużonych mieszkańców Radomia.

W 2013 roku na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego otwarto drugą już ścieżkę edukacyjną poświęcona radomskim weteranom 1863 roku. Szlak nosi nazwę „Powstanie Styczniowe" i przedstawia sylwetki 14 radomian, uczestników i weteranów powstania.

Pierwszym szlakiem była ścieżka „Znani i nieznani radomianie" otwarta w 2012 roku. Znajduje się na niej 26 nagrobków ukazujących przekrój społeczny XIX-wiecznego Radomia. Najważniejszym punktem ścieżki jest nagrobek znanego malarza Józefa Brandta.

Podobną inicjatywę skutecznie zrealizowano też dwa lata temu w Lublinie w nekropolii przy ulicy Lipowej. Tam pojawiły się tabliczki z krótkimi informacjami o spoczywających tu znanych i zasłużonych mieszkańcach miasta m.in. o Karolu Vetterze czy Emilu Plage. Wkrótce ścieżka edukacyjna będzie jeszcze dłuższa.

Z pomysłem utworzenia ścieżki edukacyjnej wyszła parafia ewangelicko-augsburska. Duża część osób odwiedzających cmentarz miała bowiem małą wiedzę na temat spoczywających tam zasłużonych mieszkańców miasta.