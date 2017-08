Białostockie święto elektroniki i hip hopu

Up To Date Festival w ciągu siedmiu lat z niedużej, lokalnej imprezy stał się unikatowym wydarzeniem muzycznym, które przyciąga najciekawszych twórców z całego świata. Za poprzednią edycję został uznany za III Najlepszy Festiwal Muzyczny w Polsce w plebiscycie Munoludy, ustępując jedynie takim kolosom, jak Audioriver i Open'er, wyprzedzając tak silne festiwalowe marki, jak Tauron Nowa Muzyka czy Unsound. Festiwal doceniono także za ubiegłoroczny film promocyjny. W konkursie Klubu Twórców Reklamy „Bagaż Życia" zgarnął dwie nagrody – brąz w kategorii film oraz brąz w kategorii digital & mobile za kampanię wirusową. W obu kategoriach nie przyznano pierwszego miejsca.

– Up To Date Festival swoją muzyczną treścią i sposobem jej prezentacji nie tylko zachęca do powrotu tych, którzy już raz tu przyjechali, ale przyciąga coraz to nowych odbiorców spoza miasta i regionu – podkreśla Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. – To między innymi dlatego współpracujemy z Up To Date Festival w budowaniu wizerunku Białegostoku jako miasta pozytywnego, otwartego i przyjaznego.

Podobnego zdania jest Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. –Inwestowanie w kulturę jest ważne dla samorządu wojewódzkiego – deklaruje. – Z jednej strony postrzegamy ją jako czynnik integrujący i budujący tożsamość mieszkańców województwa, a z drugiej, jako cenny, turystyczny walor regionu. Turystyka kulturalna stała się ostatnio bardzo popularna, a to właśnie na Up To Date Festival rokrocznie przyjeżdża tak wiele osób z innych zakątków kraju.

Festiwal na dobre zadomowił się w surowych wnętrzach krytych parkingów Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku. A tegoroczna edycja Up To Date Festival ponownie znalazła się pośród najciekawszych polskich festiwali, na których pojawi się T-Mobile ze swoim wyjątkowym muzycznym projektem Electronic Beats.

– Ubiegłoroczna edycja potwierdziła ogromny potencjał kreatywnych i otwartych ludzi pracujących nad tym wydarzeniem. Doceniamy to, że konsekwentnie angażują oni miłośników muzyki elektronicznej – mówi Dominik Domański, lider projektu.

Rangę wydarzenia doceniają także występujący na nim artyści, którzy właśnie na białostocki Up To Date planują premiery swoich muzycznych projektów. Jest wśród nich jedna z największych polskich gwiazd – O.S.T.R.

– O.S.T.R, czyli Adam Ostrowski, to artysta kompletny – zachęca Jędrzej Dondziło, dyrektor programowy i główny koordynator białostockiego festiwalu. – Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął właściwie wszystko. Ilość wydanych płyt, zagranych koncertów i opisanych twórczo przeżyć wywołuje zawrót głowy. Jest to jeden z niewielu topowych polskich raperów, z którymi jeszcze nie współpracowaliśmy. Mając na względzie wyjątkowość działalności Adama, jak i projektu Electronic Beats, proponujemy jedyny i niepowtarzalny koncert, który O.S.T.R przygotował specjalnie dla festiwalu Up To Date.

W formule festiwalu jak co roku znalazło się także miejsce na Centralny Salon Ambientu, który ponownie odbędzie się w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Poza tym wystąpi Onra, francuski wirtuoz samplingu, świeżo po zamknięciu swojej legendarnej trylogii płyt „Chinoiseries". Piernikowski z duetu Syny pojawi się z materiałem z nowej płyty „No Fun". Ugandan Methods przyjadą po raz pierwszy do Polski. Marco Shuttle zaprezentuje najnowszy, niezwykle poetycki album „Systema" uważany za jedno z największych osiągnięć współczesnego techno. Z Rosji przybędzie Gesloten Cirkel, owiany tajemnicą rosyjski producent, a z Meksyku Murcof, specjalista od pięknych, preparowanych dźwięków.