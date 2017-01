Świat nauki w Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku

Pierwsza część dla najmłodszych ma być gotowa we wrześniu 2018 roku, a całość – rok później.

– Zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli edukacji w rozwoju miasta i gospodarki, dlatego dążymy do tego, aby wspierać rozwój gospodarczy regionu oparty na wiedzy. Temu między innymi służy utworzenie ośrodka popularyzującego naukę i innowację, umożliwiającego rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie – tłumaczy pomysł Laboratorium Barbara Supińska z działu promocji Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, który realizuje przedsięwzięcie.

Dla odkrywców

Nowa placówka ma popularyzować naukę i innowacje. Powstaje ona na terenie Stadionu Miejskiego. Zajmie tam powierzchnię ponad 3,2 tys. mkw. Jego pomieszczenia będą adoptowane na potrzeby Laboratorium. Już w październiku teren został przejęty przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. – Teraz trwają prace przygotowawcze, stworzono program funkcjonalno-użytkowy miejsca, a także studium jego wykonalności – tłumaczy Barbara Supińska.

Dodaje, że obecnie prowadzone działania obejmują m.in. wniosek o dofinansowanie inwestycji z regionalnego programu operacyjnego, przetarg na realizację projektu, budowę i wyposażenie oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

Do marca przyszłego roku ma być opracowana dokumentacja techniczna i gotowe wszystkie pozwolenia budowlane, a także projekt multimedialny wystaw. Same roboty budowlane planowane są w budynku A do września 2018 roku, a w budynku B – do września 2019. Jak tłumaczy Barbara Supińska inwestycja ma kosztować niemal 23 mln zł, z czego prawie 16 mln zł będzie pochodzić z dotacji unijnych z puli na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzy stolica województw wraz z ościennymi gminami.

W białostockim Koperniku znajdzie się kilkadziesiąt stanowisk doświadczalnych, cztery laboratoria tematyczne, które zostaną podzielone na dwie strefy.

Jedną z nich będzie Strefa Małego Odkrywcy przygotowana z myślą o dzieciach w wieku trzy–dziesięć lat, w której animatorzy: Zmysłek i Majka Pytajka wprowadzać je będą między innymi w świat robotyki, energii wody, budownictwa czy anatomii człowieka.

Przyjaciele najmłodszych

Ostatnio Park Naukowo-Technologiczny wybrał koncepcję wizualizacji postaci Zmysłka i Majki Pytajki – to chłopiec i dziewczynka, którzy będą pomagać dzieciom w poznawaniu świata nauki za pośrednictwem różnych eksperymentów. – Oprowadzą najmłodszych po wszystkich stoiskach, powiedzą, jak z nich korzystać i zaszczepią w dzieciach pozytywne skojarzenia z nauką. Ich zadaniem będzie też rozbudzanie ciekawości i dociekliwości, a także wytłumaczenie w przystępny sposób często skomplikowanych zjawisk i pojęć – tłumaczy Barbara Supińska. Zdradza, że Zmysłek to chodzący omnibus, który ma wyostrzone wszystkie zmysły. Najszybciej rozpozna truciznę czy podejrzany zapach, wyczuje zagrożenie i zaprowadzi tam, gdzie jest bezpiecznie. Z kolei wiecznie uśmiechnięta buzia Majki Pytajki przyciąga do niej wielu przyjaciół, bo jest ciekawska i zadaje nieskończenie wiele pytań. Według BPNT strefa dla najmłodszych ma być gotowa w drugiej połowie 2018 roku, a rok później ma natomiast powstać wystawa główna kierowana do dorosłych.

Znajdą się w niej różnego rodzaju stanowiska doświadczalne, umożliwiające prowadzenie zajęć laboratoryjnych z elektromotoryki, robotyki, energetyki i life science. – Laboratorium ma umożliwiać zdobywanie wiedzy i doświadczenia przez wszystkich gości, niezależnie od wieku, w sposób ciekawy, innowacyjny i zapadający w pamięć, dzięki efektownym i łatwym w obsłudze stanowiskom pozwalającym na empiryczne poznawanie otaczającego nas świata i jego fizycznych reguł – wyjaśnia Barbara Supińska.

Jej zdaniem placówka z pewnością podniesie atrakcyjność miasta w oczach mieszkańców, inwestorów i turystów. – W województwie nie ma tego typu obiektu, dlatego laboratorium będzie stanowiło atrakcję turystyczną dla odwiedzających Białystok i okolice – uważa przedstawicielka Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl