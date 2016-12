Czas świątecznych życzeń

Będzie wspólne kolędowanie, jedzenie świątecznych potraw i życzenia. W niektórych miastach zaplanowano też świąteczne jarmarki.

Lokalne smakołki na świąteczny stół

W Zielonej Górze takie spotkania odbywają się już od ponad 20 lat. – Od kilkunastu Wigilie poprzedzone są Jarmarkiem Bożonarodzeniowym – opowiada Monika Zapotoczna z Urzędu Miasta. Tegoroczny rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 22 grudnia. Stroiki, anioły, haftowane obrusy, ozdoby choinkowe zaprezentują artyści i rękodzielnicy. Nie zabraknie również artykułów potrzebnych do przygotowania i wzbogacenia potraw wigilijnych. Zielonogórzanie będą mogli na Jarmarku spróbować grzanego wina, a także dowiedzieć się, jak przygotować ten trunek.

Miejska wigilia w mieście odbędzie się 18 grudnia na Starym Rynku o godz. 11.30. Rozpocznie ją koncert kolęd i pastorałek. - Na plenerowej scenie wystąpią soliści, zespoły i chóry – zapowiada urzędniczka. Dla mieszkańców przygotowane będą tradycyjne potrawy: pierogi, barszcz, kapusta z grzybami. O godz. 15 życzenia świąteczne złożą im biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński i prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, a harcerze przekażą mieszkańcom światełko betlejemskie. – Wigilia miejska jest tradycją w Zielonej Górze. Co roku uroczystość przyciąga liczną grupę mieszkańców i gości, integruje społeczność miasta, wprowadza w nastrój świąt Bożego Narodzenia – mówi Monika Zapotoczna.

W Gorzowie od 16 do 18 grudnia na Starym Rynku pojawią się tradycyjne domki kupieckie i stoiska wypełnione słodkościami, upominkami czy świątecznymi dekoracjami. – To ostatnia okazja, by zaopatrzyć się m.in. w oryginalne prezenty dla bliskich od lokalnych kupców i rękodzielników – mówi Ewelina Chruścińska - Jackowiak z wydziału promocji i informacji w Urzędzie Miasta. Wśród 30 wystawców pojawi się manufaktura czekolady, rękodzieło, smaki regionów (sery, soki naturalne, przetwory), świąteczne słodkości, dekoracje świąteczne. Nie zabraknie pysznych gorących potraw z foodtrucków i napojów rozgrzewających.

Podczas Jarmarku będzie można wspólnie kolędować z wokalistami z Młodzieżowego Domu Kultury oraz muzykami Szkoły Muzycznej. Dla najmłodszych przygotowano widowisko „Mikołaj na tropie", a na wszystkich – po raz dziesiąty organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji miejską wigilię z pierogami i pysznym barszczem oraz specjalnymi świątecznymi życzeniami od prezydenta Gorzowa i radnych. W Gorzowie, podobnie jak w Zielonej Górze podczas spotkania przekazane zostanie również światełko betlejemskie. Specjalne kursy wykona też tramwaj z mikołajem. W sobotę na scenie na Starym Rynku wystąpią gorzowskie zespoły m.in.: Wrzosy, OSP Siedlice, a także kapela z Brodów, a w niedzielę odbędzie się Święto Aniołów.

Życzenia od sąsiadów zza Odry

W Nowej Soli miejska wigilia odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godz. 15. – Jest ona organizowana przy współudziale radnych, Nowosolskiego Domu Kultury oraz różnych środowisk, np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku – opowiada Ewa Batko, rzecznik Urzędu Miasta. Dodaje, że podczas spotkania, najpierw prezydent i radni, a także ksiądz składają życzenia mieszkańcom i przekazując im Betlejemskie Światełko Pokoju, a później dzielą się opłatkiem.

– Na scenie są występy dzieci i dorosłych,którzy śpiewają kolędy. Podczas miejskiej wigilii częstujemy mieszkańców barszczem i pierogami – dodaje urzędniczka. Lokalna firma produkująca figury sakralne wypożyczy szopkę bożonarodzeniową, która będzie ustawiona przy scenie.

– Cel miejskiej wigilii jest jeden: to okazja aby pobyć razem pośpiewać kolędy. Ta tradycja bardzo zakorzeniła się w naszym mieście i jest stałym elementem okresu bożonarodzeniowego – mówi Ewa Batko. Władze Nowej Soli spodziewają się ok. tysiąca osób. Także Żagań od wielu lat organizuje miejską wigilię. Zaplanowano ją 18 grudnia o godzinie 18 na pl. Słowiańskim. – Wigilia połączona będzie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym, na którym można będzie zakupić regionalne produkty oraz wyroby rękodzielnicze – opowiada Agnieszka Zychla z Urzędu Miasta. Dodaje, że w trakcie spotkania przygotowany zostanie poczęstunek dla mieszkańców, a na scenie wystąpią dzieci z sekcji wokalnej Centrum Kultury. – Na miejskiej Wigilii spotykamy się, aby wspólnie spędzić ten wyjątkowy przedświąteczny czas, aby złożyć sobie życzenia i spożyć wspólny posiłek – tłumaczy.

Z kolei w Gubinie miejska wigilia odbędzie się 17 grudnia o godz. 13 na pl. Jana Pawła II, w centralnym miejscu Euromiasta Gubin-Guben. – Będzie połączona z jarmarkiem bożonarodzeniowym organizowanym wspólnie ze stroną niemiecką. Życzenia świąteczne i noworoczne dla mieszkańców składać będą burmistrzowie i radni z Gubina i z partnerskiego Guben – mówi Krzysztof Kaciunka z urzędu miasta. W programie spotkania zaplanowano koncert kolęd, warsztaty dla dzieci, życzenia od burmistrzów obu miast, poczęstunek świątecznymi potrawami czy przyjazd Świętego Mikołaja. - W tym roku spodziewamy się ok. 500 uczestników z obu stron granicy.

Sylwester pod gwiazdami

Tylko w Gorzowie ma się odbyć w tym roku miejski sylwester. Podobnie jak w latach poprzednich będzie zorganizowany na Bulwarze Zachodnim. – Impreza ma charakter dyskoteki pod gwiazdami, na której zagra DJ Adamus oraz zaśpiewa Paulla – mówi Daniel Zieliński z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie. Impreza zacznie się ok. 22. O północy wystrzelone zostaną fajerwerki.