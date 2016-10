Rabat dla rodzin, promocja dla lokalnych firm

– Udział w programie to oczywiście promocja lokalu, który z założenia jest bardzo mocno nastawiony na rodziny – mówi Tomasz Gierczak z Pizzerii Little Italy w Zielonej Górze. Program „ZGrana Rodzina" w tym mieście działa od 8 stycznia 2014 roku. Przystąpić do niego mogą rodziny z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 18 roku życia, zameldowane na terenie miasta. Urząd wydaje im kartę „ZGranej Rodziny", zarejestrowano ich już blisko 33 tys.

Karta upoważnia do rabatów u partnerów, których liczba stale rośnie. – W kwietniu 2014 roku mieliśmy ich już ponad 130, z czasem, dzięki pracy i zaangażowaniu miasta jak i ambasadorów programu, ich liczba zwiększała się. W tej chwili jest ich 215 – wylicza Monika Zapotoczna z Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Są to firmy z różnych branż. Urzędnicy podzielili je na kategorie: coś na ząb, zdrowie i uroda,dla domu,edukacja,kultura i rozrywka, sport i rekreacja, turystyka, moda, dla dzieci i inne. – „ZGrana Rodzina" to nie tylko rabaty i promocje, to także pomysł na spędzanie czasu i integrację rodzin. To eventy i imprezy rodzinne, koncerty, warsztaty oraz spotkania – mówi Monika Zapotoczna. Zapewnia, że lokalne firmy chętnie dołączają do programu, który jest ceniony i promowany w mieście przez samych posiadaczy kart.

Jedną z firm, która jest zaangażowana niemal od początku w „ZGraną Rodzinę", jest właśnie Pizzeria Little Italy. – Doceniamy inicjatywę urzędu, widzimy w niej pozytywne podejście do mieszkańców i zielonogórskich rodzin – uważa Tomasz Gierczak. Dodaje, że jego pizzeria również dokłada swoją cegiełkę, honorując posiadaczy „Zgranej Rodziny" stałym rabatem w wysokości 10 proc. oraz organizując dodatkowe akcje promocyjne.

W programie bierze też udział restauracja Palmiarnia, która oferuje 20 proc. zniżki na wyżywienie podczas chrzcin. – To dla młodych rodzin konkretna pomoc, bo często liczą się z każdym groszem – uważa Rafał Drochmiński, szef Palmiarnii.

Rodzice nowo urodzonych mieszkańców Zielonej Góry poza kartą dostają też paczkę powitalną, w której jest miesięczna wyprawka. W jej skład wchodzi duża paczka pieluszek Pampers, chusteczki, kocyk z logo programu myjka i śliniaczek.

– Staramy się, aby program rozwijał się i dawał satysfakcję posiadaczom kart, stąd pomysł na wprowadzoną we wrześniu aplikację mobilną, która w tej chwili funkcjonuje w systemie Android. Zielonogórzanie mogą mieć teraz swoje karty i dostęp do wszystkich ofert w telefonie – tłumaczy Monika Zapotoczna. Dzięki aplikacji rodziny mogą wyszukiwać konkretne oferty, dodawać je do ulubionych czy przeglądać po kategoriach.