Bachus przejmuje klucze do miasta

– Imprezy zaplanowane podczas Winobrania, które w tym roku potrwa w Zielonej Górze od 3 do 11 września, mogą przyciągnąć, tak jak w latach ubiegłych, od 800 tys. do nawet 1 mln osób. Wśród nich będą mieszkańcy Zielonej Góry, turyści oraz goście specjalni – mówi Zdzisław Strach, prezes należącej do miasta spółki Centrum Biznesu. Wraz z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury jest organizatorem największego winiarskiego święta w Polsce. Wszystko rozpocznie się od przekazania kluczy do miasta Bachusowi, greckiemu bogowi wina i winnej latorośli.

Impreza ma długą historię. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie podkreśla, że Winobranie organizowane jest w stolicy Lubuskiego nieprzerwanie od początku XIX wieku. Odbyło się nawet w 1945 r., kiedy region ten – wcześniej należący do Niemiec – stał się częścią Polski. Lokalni winiarze kultywowali tradycje także za czasów PRL-u, gdy wina nie mogły produkować osoby prywatne.

- Historycznie region słynie z produkcji wina, o czym świadczy tradycja Winobrania w Zielonej Górze - mówi Monika Bielka-Vescovi, dyrektor krakowskiej Szkoły Sommelierów i prezeska stowarzyszenia Kobiety i Wino. - Już od ponad dekady obserwujemy tutaj wzrost zainteresowania produkcją wina. Jest to przede wszystkim związane z powrotem do korzeni, ale także wykorzystaniem olbrzymiego potencjału Lubuskiego.

Małgorzata Grad, która od 2003 r. prowadzi z mężem Romanem Winnicę Julia położoną 5 km od centrum Zielonej Góry zwraca uwagę, że Winobranie jest imprezą, która buduje pozytywny wizerunek województwa i samego miasta. – Co więcej, dzięki coraz bardziej winiarskiemu charakterowi, pozwala także na promocję lokalnego wina, a w efekcie sprawia, że rośnie jego sprzedaż i produkcja – zaznacza Małgorzata Grad..

W tym roku, tak, jak w poprzednich latach, blisko 30 lokalnych win rekomendowanych przez organizatorów i Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie będzie można posmakować i kupić w Miasteczku Winiarskim na Starym Rynku przy ratuszu miejskim. Chętnych na trunki nie brakuje. Podczas ubiegłorocznego Winobrania Winnica Julia sprzedała aż połowę wina wyprodukowanego z winogron zebranych w 2014 r.

W tym roku winobraniowym winem został Saint Vincent z winnicy o tej samej nazwie, znajdującej się we wsi Borów Wielki. Wygrało rywalizację z 34 innymi trunkami z regionu. Limitowana edycja ze specjalną etykietą obejmuje po 500 butelek wina białego i czerwonego.

W winiarskim święcie wezmą udział także zielonogórskie restauracje. Przygotują potrawy specjalnie skomponowane do produkcji lokalnych winnic.

Kursować także winobusy wożące gości do winnic. Swoje podwoje otworzy dla nich w tym roku także m.in. Winnica Julia. Nie jest to jednak jedyna cykliczna impreza winiarska, w której bierze udział. Miłośnicy wina mogą odwiedzać ją także podczas Weekendów Otwartych Winnic, które tradycyjne startują wraz z pierwszym majowym weekendem. Jedną z atrakcji Winnicy Julia jest Park Miniatur Historycznych Obiektów Winiarskich.

Imprezie towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. – Winobranie to dziewięć dni koncertów na dwóch scenach – mówi Agnieszka Hryniewicz z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Na dużej scenie winobraniowej wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Hey, Lao Che i Papa D.