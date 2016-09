Sport i rozrywka w nowej hali w Gorzowie

– Powstanie obiekt umożliwiający organizowanie dużych imprez, także sportowych, o zasięgu międzynarodowym. Obecnie w Gorzowie i w okolicy nie ma takiego obiektu – tłumaczy Ewa Sadowska-Cieślak, rzecznik gorzowskiego ratusza. W mieście mówi się o tym już od kilku lat. Hale, którymi dysponuje Gorzów, są zdecydowanie za małe, największa, w ZSTiO przy ul. Czereśniowej, ma około 1,2 tys. miejsc siedzących, a z dostawkami około 1,5 tys.

Nowy obiekt zostanie wybudowany przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka. Taką decyzję podjął prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. – Ulica Słowiańska stała się centrum sportowo-rekreacyjnym nie tylko dzięki CSR, ale również pobliskiemu parkowi ze ścieżkami biegowymi, a także niedawno zbudowanemu parkowi linowemu – tłumaczy Ewa Sadowska-Cieślak. – Dokładna koncepcja lokalizacyjna zostanie opracowana w najbliższym czasie – zapowiada rzecznik.

Inwestorem będzie miejska spółka CSR Słowianka. Hala będzie miała widownię z czterech stron boiska na 3,5 tys. miejsc z możliwymi dostawkami na kolejnych tysiąc. Główna arena będzie spełniać wszystkie wymogi licencyjne określone przez polskie związki sportowe dla koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej i futsalu. Jedna z trybun może być składana, by jej miejsce mogła zająć scena. Pod kolejną z trybun umieszczona zostanie sala treningowa. – Ostateczna wielkość hali, uwzględniająca miejsca stałe oraz dostawiane zostanie ustalona na etapie przygotowywania koncepcji – wyjaśnia pani rzecznik.

Ze wstępnych szacunków wynika, że nowy obiekt ma kosztować 45 mln zl. Miasto będzie się starać o wsparcie z ministerstwa sportu i turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. – Staramy się, by dostać dofinansowanie sięgające nawet do 70 proc. jej wartości, o ile MSiT zaakceptuje naszą koncepcję przeznaczenia hali do obsługi sportowców-uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – tłumaczy Ewa Sadowska-Cieślak. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2019.