Leśna kraina kusi turystów nie tylko z Polski

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego lasy zajmują 52 proc. powierzchni województwa lubuskiego. To pierwsza pozycja w kraju. W połączeniu z jeziorami są magnesem lubuskiej turystyki. Słabo zaludniony region kojarzy się z przyrodą. Po upadku komunistycznych fabryk w NRD może się również poszczycić czołowymi wynikami w kraju, jeżeli chodzi o czystość powietrza.

Liderem w rozwoju usług związanych z turystyką leśną zdaje się być Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Podlega jej około 66 proc. lasów w województwie. – Potencjał mamy spory. Staramy się otwierać lasy. W połączeniu z hotelami, stanicami daje to dużą synergię. Choć w porównaniu z Mazurami potęgą nie jesteśmy, województwo staje się ostoją dla kwalifikowanej turystyki opartej tylko na lasach. Mamy obiekty turystyczne, gdzie dzierżawimy lasy, np. pod domki kempingowe, także współpraca z biznesem układa nam się dobrze. Trzeba bowiem pamiętać, że prywatna własność jest najefektywniejsza w gospodarowaniu. W otoczeniu naszych lasów jest dużo jezior, stąd urok wypoczynku jest większy. Nad Jeziorem Sławskim jest np. widokowa wieża Joanna; ma 36 m wysokości, więc to najwyższy taki obiekt w Polsce – mówi „Rz" Leszek Banach, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Dyrekcja ma forum współpracy z gminami. Konieczne choćby ze względu na fakt, że samorządy są częstokroć inwestorem w lasach, np. budują ścieżki rowerowe. W tych podległych zielonogórskiej dyrekcji jest ich już ponad 740 km, do tego 410 km przeznaczonych do turystyki konnej, są ścieżki edukacyjne, 50 parkingów i postojów. A amatorzy długich spacerów mogą liczyć na trasy długości 2350 km. Coraz popularniejszy jest nordic walking. Lasy rozwijają także projekty edukacyjne, bo jest gdzie – jest tu 45 obszarów siedliskowych i 41 rezerwatów przyrody. – Będziemy również budować Muzeum Sosny, atrakcyjny może się wydawać szlak zimorodka wzdłuż Odry – dodaje Banach.

Według niektórych obliczeń już 25 proc. turystów odwiedzających lubuskie lasy to Niemcy. Miejscowi i na to są przygotowani. W kompleksie turystycznym w Lubsku cała obsługa jest już niemieckojęzyczna. Dyrekcja wydaje foldery w języku Goethego. Część turystów odwiedza fortyfikacje w rejonie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Dużą popularnością cieszy się Park Mużakowski zbudowany przez Niemców. Dyrektor Banach podkreśla, że szczególnie istotnym atutem jest Pojezierze Lubuskie, lasy również dysponują gruntami nad jeziorami i na podstawie długoterminowych umów starają się dzierżawić je przedsiębiorcom.

– To gwarantuje stabilność inwestycyjną. Umowy zawieramy na 25 lat i nie wypowiadamy ich, jeżeli ktoś uczciwie się rozlicza – wyjaśnia Banach. Wśród przedsiębiorców zajmujących się wypożyczaniem sprzętu popularne są lokalizacje nad rzeką Pliszką czy Nysą Łużycką. Rzeki na dużej długości płyną przez tereny leśne. Dla Niemców są szczególnym atutem, ponieważ nasz zachodni sąsiad większość arterii rzecznych uregulował, pozbawiając je naturalnego uroku.

– Kiedy promujemy nasz region, często skupiamy się na lesistości, nie mamy bowiem jako województwo tak dużej ilości zabytków. Jeżeli chodzi o rynek niemiecki, naturalna jest ucieczka mieszkańców dużych aglomeracji: Berlina i Drezna, do słabo zaludnionego województwa lubuskiego. Jest to też, nie ma co kryć, uwarunkowanie historyczne, Pojezierze Lubuskie, okolice Łagowa czy Sulic są dobrze znane Niemcom – mówi „Rz" Hubert Małyszczyk, kierownik Polsko- -Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Poza kajakami przedsiębiorcy trudniący się turystyką otwierają pola namiotowe, wypożyczalnie żaglówek, szczególnie popularnych nad jeziorami Sławskim i Niesłysz.