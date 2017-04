Żegluga z certyfikatem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Od 2003 roku Polska Organizacja Turystyczna certyfikuje najciekawsze i najlepsze produkty turystyczne w Polsce, a od 2008 roku przyznawany jest „Złoty Certyfikat" jako specjalne wyróżnienie dla już certyfikowanych produktów turystycznych. To swego rodzaju znak jakości miejsca lub wydarzenia. W tym roku na najciekawsze oferty mogli głosować internauci. I właśnie w ten sposób największą liczbę wskazań zebrały, reprezentujące województwo lubuskie, „Rejsy statkiem Zefir i Laguna po Odrze – oferta dla dzieci i młodzieży szkolnej", organizowane przez Stowarzyszenia Odra dla Turystów.

Konkurencja była ostra – do konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2016 zgłoszone zostały także: Strefa MTB Sudety, Exploseum – wybuchowa historia do odkrycia w Bydgoszczy, Noc kultury w Lublinie, Planetarium EC1 w Łodzi, Małopolska wieś w siodle, Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Trojanowie, Bajkowy Świat na zamku w Mosznie, Rzeźnicki Festiwal Biegowy na Podkarpaciu, WOSiR Szelment, Żuławska Kolej Dojazdowa, Pojezierze Dąbrowskie, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Jezioro Jeziorak, Piknik Szybowcowy w Lesznie czy Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Transgraniczne pływanie

O tej atrakcji województwa lubuskiego pisaliśmy w „Życiu Regionów" latem ubiegłego roku. Dwa bliźniacze statki wycieczkowe „Zefir" i „Laguna" zwodowane zostały w stoczni w Kędzierzynie-Koźlu koło Opola w 2013 roku. Mają one małe zanurzenie, mogą pływać przy niskich stanach wody w rzece. Rozwijają prędkość do około dziesięciu węzłów. Statki te mają dwa pokłady. Na górnym, otwartym, może przebywać 30 pasażerów, na dolnym, który jest klimatyzowany, 62. Są też miejsca do przewożenia rowerów oraz bufety. Statki zostały kupione ze środków unijnych, a gminy przygotowały stosowną infrastrukturę, czyli przystanie.

Rejsy z udziałem grup szkolnych i przedszkolnych odbywają się w dni powszednie w godzinach od 9 do 15. Ich program można uzgadniać z organizatorem. Na statkach odbywają się np. lekcje z przyrody, historii miejscowości leżących w Dolinie Środkowej Odry czy geografii. Program dla dzieci stowarzyszenie reklamuje w szkołach i przedszkolach, mają go też w sprzedaży lokalne biura podróży. Cena biletu za godzinę standardowego rejsu wynosi 12 złotych. Jedna osoba dorosła na dziesięcioro podopiecznych płynie bezpłatnie.

Jednostki pływają po Odrze na odcinku od Głogowa do Kostrzyna nad Odrą. W ubiegłym sezonie „Laguna" pływała pomiędzy portami w Cigacicach, Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim oraz Głogowie. Wybierając się na wycieczkę „Zefirem", pasażerowie mogli odwiedzić m.in. Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Frankfurt nad Odrą oraz Krosno Odrzańskie. W sumie oba statki obsługiwały szlak wodny o długości 220 km, oczywiście nie podczas jednej wycieczki. Plany na ten sezon można poznać na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra dla Turystów.

Przypomnijmy, że jest to projekt transgraniczny, statki odwiedzały też niemieckie miasta: Frankfurt nad Odrą i Eisenhuttenstadt. Podczas rejsów turyści mogli liczyć na liczne atrakcje, np. pokazy pierwszej pomocy, występy muzyczne młodych artystów czy prelekcje, np. dietetyka czy kosmetyczki.

Lubuskie samorządy coraz mocniej stawiają na turystykę na Odrze. Powstaje infrastruktura portowa, mariny, szlaki turystyki wodnej. Ale Odra ma służyć nie tylko turystom. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało strategię, której celem jest rozwój dróg wodnych na najbliższe kilkanaście lat. Plany przewidują doinwestowanie tzw. Odrzańskiej Drogi Wodnej i włączenie jej w europejską sieć transportową.

Przygody i koncerty

W minionych latach złote certyfikaty POT otrzymały też inne produkty turystyczne z regionu. Wyróżniony został m.in. projekt „Nadodrzańska Przygoda". Jego organizatorzy – Winnica Kinga oraz gospodarstwa agroturystyczne Pegaz i Sadyba – proponują całoroczny program obejmujący spływ Odrą, przejażdżkę konną, rejs po jeziorze, wizytę w winnicy, biesiadę przy regionalnych specjałach, degustację piwa w rodzinnym browarze, a także zwiedzanie zabytków i obcowanie z przyrodą.

POT poleca też wizytę w Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Powstało ono na terenie dwóch obozów z czasów II wojny światowej – Stalagu VIIIC przeznaczonego dla podoficerów i szeregowych żołnierzy wojsk lądowych oraz Stalagu Luft 3 – obozu dla pilotów i członków załóg samolotów z USA i brytyjskiego RAF-u. Ten ostatni zasłynął z „wielkiej ucieczki" alianckich lotników, jaka miała miejsce w nocy z 24 na 25 marca 1944 r. Złoty certyfikat POT na najlepszy produkt turystyczny otrzymał też organizowany przez fundację Jurka Owsiaka w Kostrzynie nad Odrą Przystanek Woodstock.

Czas na ryby

Certyfikaty POT są promocją dla regionu, ale ten szuka także innych sposobów przyciągania turystów. Dlatego urząd marszałkowski rozpoczął właśnie kampanię zachęcającą do wypoczynku nad akwenami regionu lubuskiego „Złap rybkę". To element promocji „Krainy 500 jezior". Celem jest przyciągnięcie żeglarzy, kajakarzy, wioślarzy czy windsurferów nad lubuskie jeziora, i odcinki dwóch rzek, Odry i Warty. Organizatorzy akcji przypominają, że w wodach woj. lubuskiego łowi się ponad połowę gatunków ryb występujących w naszym kraju. Można tu złapać na wędkę m.in. łososia, certę, troć wędrowną, pstrąga potokowego. Połowę powierzchni regionu lubuskiego porastają lasy. Znajdują się tam dwa parki narodowe, siedem parków krajobrazowych i 64 rezerwaty przyrody.

Kampania prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ma zasięg ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem województw dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego, z których przyjeżdża najwięcej turystów. Została też skierowana do turystów zagranicznych. Materiały promocyjne kolportowane były między innymi na targach w Moskwie i Kaliningradzie oraz berlińskich ITB.

