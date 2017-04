Miasta z muzycznym symbolem

Perła Ziemi Lubuskiej dołączyła do gmin regionu, które wśród symboli mają także własną melodię. Jej kompozytorem jest Czesław Grabowski, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Dlaczego skomponował hejnał dla Łagowa? – Bardzo go lubię, a poza tym zostałem honorowym obywatelem tej gminy. Uważałem, że należy się ode mnie gminie i łagowianom upominek – tłumaczył Czesław Grabowski. A wójt Czesław Kalbarczyk dodaje, że kompozytor do tego stopnia pokochał Łagów, że skomponował hejnał i przekazał go miejscowości wraz z prawami autorskimi.

Po raz pierwszy melodię publicznie zaprezentowano w sylwestrową noc. A od miesiąca, kiedy gmina zakupiła odpowiednie urządzenia, jest odtwarzana codziennie z wieży kościelnej zaraz po wybiciu dzwonów w południe. Ta nowa tradycja podoba się mieszkańcom i turystom. – Dostajemy pozytywne sygnały, że to fajne wydarzenie. Nie słyszałem ani jednego złego słowa – zapewnia wójt. Zdradza, że władze gminy chcą, by hejnał był odgrywany na żywo podczas ważnych uroczystości lokalnych. – Wcześniej Łagów miał herb i flagę, a teraz ma i hejnał, czyli komplet symboli – mówi wójt Kalbarczyk.

W Lubuskiem własny hejnał ma m.in. Zielona Góra. – To pieśń „Hymn ziemi lubuskiej", która powstała w 1946 roku. Jej kompozytorem jest Roman Mazurkiewicz, a opracowanie muzyczne hejnału zawdzięczamy Czesławowi Grabowskiemu – mówi Monika Zapotoczna z Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Hejnał jest odgrywany codziennie z wieży ratusza w samo południe. – Jego melodia jest odtwarzana z nośnika audio – tłumaczy urzędniczka. Poza tym hejnał jest wykorzystywany w czasie głównego święta miasta – Winobrania, czy pogrzebów honorowych obywateli.

Własną melodię od 16 lat ma także Gorzów. – Autorem miejskiego utworu jest Jan Kupczyński ze Strzelec Krajeńskich – opowiada Ewa Sadowska-Cieślak, rzecznik urzędu miasta. Przypomina, że w 2001 lokalne media ogłosiły konkurs na hejnał, a akcję swoim patronatem objął ówczesny prezydent miasta. – Reguły były proste – udział wziąć mógł każdy. Po otrzymaniu propozycji komisja konkursowa powołana przez prezydenta miasta dokonała wstępnej selekcji nadesłanych hejnałów – wspomina Sadowska-Cieślk. W konkursie wzięło udział ponad 30 kompozytorów, którzy napisali ponad 50 różnych utworów.

– Ostatecznie komisja zdecydowała, że najlepszą kompozycją spełniającą wszystkie założenia jest utwór Jana Kupczyńskiego. Kompozytor rozpisał swoją melodię na trzy wersje: na solo, dwie i trzy trąbki – opowiada gorzowska urzędniczka. Pierwsza publiczna prezentacja odbyła się 5 grudnia 2001 roku na sesji rady miasta. – Teraz melodyjny, utrzymany w spokojnym rytmie i łatwo wpadający w ucho hejnał jest grywany na trąbce podczas doniosłych uroczystości, a codziennie w południe rozbrzmiewa również z budynku ratusza – dodaje rzecznik Gorzowa.

Jednak nie wszystkim samorządom zależy na stworzeniu własnej melodii dla ich miasta. – Nasze miasto nie ma hejnału ani nie planujemy jego powstania – mówi nam Ewa Batko, rzecznik prezydenta Nowej Soli.