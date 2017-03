Śpiewający jubileusz 760-lecia Gorzowa

Gorzów, niegdyś Landsberg an der Warthe, jest miastem wiekowym. 2 lipca 1257 roku margraf Johann I z dynastii askańskiej podpisał dokument, na mocy którego Albreht de Luge upoważniony został do założenia miasta o nazwie Landisberch Nova. Nowy ośrodek powstał na terenie Kasztelanii Santockiej, stanowiącej wiano Konstancji – córki księcia Wielkopolskiego Przemysła I, poślubionej margrabiemu brandenburskiemu Konradowi. Gorzów był jednym z pierwszych miast lokowanych nad dolną Wartą. Jego położenie u ujścia Kłodawy (Kłodawki) do Warty na skrzyżowaniu wodnych i lądowych szlaków komunikacyjnych dawało dogodne warunki do rozwoju miasta, które rozkwitało dzięki pracy kupców i rzemieślników. Dzięki temu Gorzów stał się bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i wytwórczym.

W tym roku w lipcu przypada 760. rocznica utworzenia miasta. I to jest okazja do świętowania. W przygotowanie uroczystości włączone zostały także dzieci – uczniowie szkół podstawowych. Do nich skierowany jest Projekt 760.

– To jedna z propozycji w ramach obchodów 760-lecia Gorzowa. W 16 szkołach podstawowych kilkuset uczniów klas I–III zostanie zaangażowanych w tworzenie tekstów i muzyki do piosenek z okazji jubileuszu – informuje Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie. Tematem przewodnim podczas tych zajęć będzie spojrzenie na miasto i na dzielnicę, w której mieszkają uczniowie. A Ewa Sadowska-Cieślak, rzecznik prezydenta, dodaje, że ten pomysł wpisuje się w plan wydarzeń roku jubileuszowego. – To wyjątkowy czas, chcieliśmy go uczcić – tłumaczy.

W marcu specjalne warsztaty zaplanowano w 11 gorzowskich podstawówkach, w kwietniu w kolejnych pięciu.

– Do naszych uczniów przyjedzie pracownik MCK i razem będą pracować nad utworem – mówi Żaneta Szymańska, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Gorzowie. Pomysłodawcy chcą, by w ramach projektu powstało 16 piosenek. Nad warstwą muzyczną czuwać będą muzycy związani z zespołem Żółte Kalendarze – Magdalena Turłaj, Maurycy Kiebzak-Górski oraz Wojciech Brożek, który poprowadzi warsztaty z dziećmi. Realizatorem projektu jest Miejskie Centrum Kultury.

– Efektem tej pracy ma być wydawnictwo płytowe, którego premiera będzie miała miejsce podczas Dni Gorzowa. Wcześniej powstanie teledysk promujący płytę – zapowiada Miejskie Centrum Kultury.

Jacek Wójcicki, prezydent miasta, już zapowiedział, że tegoroczne obchody Dni Gorzowa z racji jubileuszu będą wyjątkowo huczne. – Musimy dobrze przemyśleć, jak zorganizować to święto, aby było wyjątkowe i pokazało Gorzów z jak najlepszej strony – tłumaczy. Szczegóły dotyczące artystów, którzy wystąpią podczas tego święta, mają być znane na początku marca.