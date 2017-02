Amerykańskie wojska w Polsce to nowe miejsca pracy i rozwój usług

Branża IT mocnym filarem polskiej zbrojeniówki

– Ziemia lubuska w okresie powojennym była mocno zmilitaryzowana. Ale obecność wojska zazwyczaj sprzyjała rozwojowi regionu i mam nadzieję, że tak samo będzie w przypadku obecności wojsk amerykańskich – uważa Alicja Makarska, członek zarządu województwa lubuskiego.

Od stycznia w Polsce stacjonuje grupa bojowa wojsk USA, licząca 3,5 tys. żołnierzy. Oficjalne powitanie amerykańskich wojsk odbyło się 14 stycznia w Żaganiu. Część z nich trafiła do dwóch lubuskich jednostek: w Żaganiu i w Skwierzynie. Poza względami militarnymi i politycznymi obecność armii amerykańskiej może też wpłynąć na gospodarkę regionu, w tym na powstawanie nowych miejsc pracy. Jeszcze przed przyjazdem żołnierzy, już koniec ubiegłego roku, brytyjska firma rekrutowała osoby chętne do pracy na stanowiska kucharzy i pomocy kuchennych do amerykańskiej kuchni.

– Wiemy, że kilkanaście osób znalazło tam pracę – mówi Bożena Kaśków, sekretarz miasta w Skwierzynie. W Żaganiu według danych tamtejszego ratusza około 300 osób zyskało już zatrudnienie w ramach obsługi kuchni i pralni na potrzeby żołnierzy amerykańskich. – A będzie ich znacznie więcej.

Ożywia się handel, hotelarstwo i inne usługi.

– Z pewnością będziemy też mogli liczyć na przyszłe inwestycje w infrastrukturę – mówi burmistrz Daniel Marchewka, burmistrz Żagania. Podkreśla, że dla 26-tysięcznego miasta obecność armii amerykańskiej to ogromny prestiż oraz – dodatkowo – szansa na promocję.

– Gdybyśmy chcieli kupić taką reklamę, tobyśmy musieli wydać kilka milionów dolarów. Dzięki żołnierzom mówi się o Żaganiu na kilku kontynentach – tłumaczy.

Korzyści dla regionu widzi też Hanna Nowicka, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze.

– Na pewno będzie się rozwijać usługi, nie tylko w Żaganiu czy w Skwierzynie, ale też w obu stolicach regionu. Żołnierze będą korzystać z usług, gdzieś będą spędzać wolny czas, więc na pewno będzie to miało wpływ na przedsiębiorczość u nas – uważa prezes Nowicka.

Dodatkowe ożywienie może przynieść jeszcze intensywniejsze wykorzystanie poligonu w Żaganiu. Pod koniec stycznia rozpoczęły się tam wspólne ćwiczenia żołnierzy z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania oraz przybyłych do Polski amerykańskich kolegów 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z Fort Carson w Kolorado.

Ambasador USA Paul Jones, obecny na rozpoczęciu manewrów pod nazwą Atlantic Resolve, podkreślił, że cała amerykańska brygada jest już w Polsce, gotowa do działania.

– To wysoce wyszkolona brygada pancerna, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, należąca do najlepszych sił bojowych Ameryki – powiedział ambasador.

– Jej rozmieszczenie jest wyrazem zobowiązania Stanów Zjednoczonych, jako lidera sojuszu, do zapewnienia zdolności oraz woli do potraktowania ataku na któregokolwiek sojusznika jako ataku na cały sojusz.