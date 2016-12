Porządki w ulicznych reklamach

Łódź jest pierwszym miastem, które przyjęło własny kodeks reklamowy. Jego przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku. – Prace nad dokumentem trwały ponad rok. Rozpoczęły się spotkaniami i dyskusjami z przedsiębiorcami, branżą reklamową, trzecim sektorem i mieszkańcami. Pod koniec 2015 roku zorganizowane zostały formalne konsultacje społeczne – opowiada Aleksandra Hac z biura rzecznika prasowego i nowych mediów łódzkiego ratusza. Dodaje, że wiosną tego roku Biuro Architekta Miasta przedstawiło założenia dokumentu, w którym zapisano podział miasta na strefy i zakazano najbardziej agresywnych i nieestetycznych form reklamy.

– Po wyłożeniu założeń do publicznego wglądu Biuro Architekta zbierało uwagi od zainteresowanych. Przygotowany w ten sposób projekt kodeksu reklamowego ponownie został poddany konsultacjom. W listopadzie zaopiniowały go komisje Rady Miejskiej, a 16 listopada radni jednogłośnie uchwalili kodeks –opowiada urzędniczka.

Dokument podzielił miasto na trzy strefy. Obszar „0" obejmuje Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej, który radni ustanowili dokładnie rok temu. Obejmuje on ulicę Piotrkowską i jej najbliższe okolice. Dzięki tej decyzji już teraz w ścisłym centrum miasta jest mniej reklam.

– Regulamin parku kulturowego pozwolił usunąć z najbardziej reprezentacyjnej części Łodzi wiele billboardów i banerów – zapewnia Aleksandara Hac. Park Kulturowy jest pod nadzorem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. – Przez rok odnotowaliśmy pojedyncze przypadki ustawiania tam nielegalnych reklam. Aktualnie biuro prowadzi dwie sprawy związane z nieusunięciem na wezwanie takich nośników – zdradza urzędniczka.

Teraz, dzięki kodeksowi nowy porządek reklamowy ma obowiązywać także w pozostałych częściach miasta. – Na terenie całej Łodzi zakazane będą: banery reklamowe, wyświetlacze LED, reklama mobilna i murale reklamowe. W przypadku pozostałych nośników zasady ich umieszczania zostały ustalone odrębnie dla każdego z obszarów – tłumaczy Aleksandra Hac. Przepisy dla nowych reklam zaczną obowiązywać od styczniu przyszłego roku. Właściciele istniejących, legalnych reklam będą mieli czas na dostosowanie ich kształtu i liczby do uchwalonych przez Radę Miejską przepisów.

Poza Piotrkowską, Łódź w kodeksie podzielono na obszar 1, czyli rdzeń strefy wielkomiejskiej, oraz obszar 2, który obejmuje osiedla mieszkaniowe, tereny poprzemysłowe, domy jednorodzinne i tereny zielone. – Dla strefy pierwszej czas na dostosowanie legalnych reklam wynosi 12 miesięcy, a dla strefy 2- pięć lat – tłumaczy Aleksandra Hac. Dodaje, że wyjątkiem są banery reklamowe, wyświetlacze LED i reklama mobilna, bo te nośniki muszą zniknąć ze strefy 2 w ciągu roku. Niezależnie od lokalizacji, na dostosowanie reklam na małej architekturze właściciele będą mieć pięć lat, a na ogrodzeniach - 10 lat.

Urzędnicy zapowiadają kontrole, prowadzone przez inspektorów z zespołu, który powstanie w Biurze Architekta Miasta. Jeśli odkryją nielegalne bądź niezgodne z przepisami reklamy, ich właściciele zostaną wezwani do dostosowania się do kodeksu, ale jeśli to nie poskutkuje, posypią się kary. – Będzie to 40-krotność maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej za metr kwadratowy reklamy, naliczane za każdy dzień – mówi Aleksandra Hac. Ile więc będą płacić właściciele nielegalnych banerów?