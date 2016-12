Czas kolorowych jarmarków

Połyskujące tysiącem świateł ozdoby to nie jedyne atrakcje w mieście. Niezwykle okazale prezentują się keksy, combry, pierniki, sery, miody, wędliny, owoce w czekoladzie oraz tradycyjne, staropolskie nalewki – orzechowe, żurawinowe, a nawet piernikowe, które oferują handlowcy biorący udział w Łódzkim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Do 23 grudnia w 30 świątecznie udekorowanych stoiskach, które stanęły na ul. Piotrkowskiej, znaleźć można frykasy i łakocie, dekoracje, bombki i świecidełka, wyroby rękodzielnie, biżuterię i suszone owoce.

– Kupiłam już szynkę, pięknie pachnie i dobrze smakuje – zapewnia pani Agnieszka, którą spotkaliśmy przy jednym ze stoisk. Jej koleżanka Bożena, poleca zaś tradycyjny chleb na prawdziwym zakwasie. Przechodniów kuszą też obwarzanki z Odrzywołu, które od wielu lat wyrabia według sprawdzonej receptury ta sama firma rodzinna.

Na jarmarku nie brakuje też atrakcji dla dzieci. Na najmłodszych łodzian w weekendy czeka Święty Mikołaj. Jest też wielka zjeżdżalnia, karuzela i kula śnieżna, ulubiona atrakcja starszych i młodszych przechodniów. Miłośnicy muzycznych wrażeń też nie powinni narzekać. Muzyczne atrakcje, dla łodzian, którzy wybierają się na świąteczne zakupy na ulicę Piotrkowską, przygotowało Łódzkie Centrum Wydarzeń. W każdy przedświąteczny czwartek i piątek proponuje koncerty pod miejską choinką w okolicach pasażu Schillera i skrzyżowania ul. Piotrkowskiej z ul. 6 Sierpnia. Wystąpią The Gospel Time, Parnas Brass Band i Avangart. Łódzkie Centrum Wydarzeń przygotowało także konkurs na najlepiej udekorowaną witrynę oraz balkon na ulicy Piotrkowskiej. Do wygrania nawet 2 tys. złotych.

Domki przed Manufakturą

Na świąteczny jarmark można się także wybrać do Manufaktury. W prawie 30 domkach, które stanęły na rynku znaleźć można m.in. smakołyki na świąteczny stół z wielu regionów Polski - góralskie oscypki, podlaskie miody, nalewki z małopolski, regionalne piwa, wędliny staropolskie i litewskie, dziczyznę, a nawet pierogi! Nie brakuje także pomysłów na upominki dla najbliższych: ręcznie robionych szalików, kominów czy czapek, jest też ceramika, są witraże i ręcznie robione ozdoby choinkowe. Nie mogło zabraknąć prezentowego hitu, czyli czekoladowych narzędzi – jadalnych młotków, kombinerek, kluczy płaskich i kół zębatych. Doceni je każdy majsterkowicz-łasuch. Jarmark podobnie jak ten na Piotrkowskiej potrwa do 23 grudnia i czynny jest codziennie.

Domowe przetwory, ręcznie wykonywane dekoracje oraz podarunki dla najbliższych kupić można na Targu Świątecznym, na który zaprasza Sukcesja. Oferta stoisk zmienia się co siedem dni, tak by zaprezentować odwiedzającym jak najszerszą ofertę. Istnieje więc szansa, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Piernikowe chaty

Miłośnicy własnoręcznie przygotowywanych pierników powinni skorzystać z oferty piernikowej chaty, którą znaleźć można w galerii handlowej Manufaktury. Podczas ubiegłorocznych świąt w przygotowano ponad 14 tysięcy słodkich wypieków. Czy w tym roku uda się pobić ten rekord?

Pierniki to niejedyne atrakcje, jakie czekają na najmłodszych. Obok piernikowej chaty stanęły strefy, przy których najmłodsi mogą własnoręcznie wykonać kartkę świąteczną lub zabawkę na choinkę z masy solnej. No i najważniejsze - nie brakuje św. Mikołaja, który chętnie zrobi sobie zdjęcie z każdym, kto sobie tego zażyczy. Można z nim także porozmawiać o swoich marzeniach i wręczyć osobiście list z gwiazdkowymi życzeniami. Jednak, aby otrzymać fotografię od razu, trzeba najpierw zrobić dobry uczynek i wrzucić do puszki minimum 5 zł. Pieniądze trafią do podopiecznych Fundacji

Pierniki powstają też w Galerii Łódzkiej, której wnętrze upiększają ozdoby z kryształami Swarovskiego oraz dziesięciometrowa choinka z dziesięcioma tysiącami lampek. Nie zabrakło również elementów nawiązujących do włókienniczej historii Łodzi, i tak pośród bombek i choinek zagościły m.in. wielkie szpule nici. A miłośnicy świątecznych zakupów mogą skorzystać z bezpłatnej usługi Concierge oraz doradztwa prezentowego.

W zimowy sen nie zapadła OFF Piotrkowska. Dziedziniec fabryki Ramischa, na którym latem królują ogródki gastronomiczne, zimą wypełniają atrakcje zachęcające do białego szaleństwa. Bez wyjeżdżania w góry, najmłodsi mogą zasmakować znanych ze stoku emocji na zjeżdżalni Snow Tubing. Bez kolejek w sklepach można zrobić zakupy na Jarmarku Świątecznym, którego wystawcy oferują ekologiczne produkty, godne świątecznego stołu.