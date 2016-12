Młodzież wypucowała króla Łokietka

Pod hasłem „Wyszoruj Łokietka" młodzi sieradzanie m.in. gimnazjaliści, członkowie Młodzieżowej Rady Miasta oraz harcerze ubrani w białe ochronne kombinezony wyczyścili zabrudzony pomnik króla, który stoi na placu Wojewódzkim. Akcja ta wpisała się w działania związane z jubileuszowym rokiem 880-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Sieradzu. Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiech chcieli w ten sposób zaktywizacji młodych ludzi do działań na rzecz lokalnej społeczności.

Pomnik Łokietka nie został wybrany przypadkowo. To najbardziej okazały obelisk w centrum miasta. Łokietek był nie tylko królem Polski, który zjednoczył ziemie Rzeczpospolitej po rozbiciu dzielnicowym, ale był także księciem sieradzkim.

Od pewnego czasu lokalne media alarmowały, że pomniki zlokalizowane przy pl. Wojewódzkim w Sieradzu niszczeją i są zabrudzone. Opiniom takim zaprzeczali jednak urzędnicy, którzy twierdzili, że regularnie są one odnawiane, myte i konserwowane.

Heppening z czyszczeniem pomnika tak ujął marszałka województwa, że w kilka dni po akcji szorowania odwiedził sieradzką młodzież. – Kiedy przeczytałem o tym wydarzeniu, powiedziałem moim współpracownikom, że muszę tym młodym ludziom złożyć gratulacje osobiście. Zależało mi na tym z kilku powodów. Choćby dlatego, że tak się buduje społeczeństwo obywatelskie. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości z tej grupy wyłonią się liderzy sieradzkich organizacji pozarządowych – tłumaczy Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – Dlatego też powiedziałem im, co województwo łódzkie robi dla NGO (organizacje pozarządowe – dop. red.). Ujęło mnie też to, że młodzi społecznicy mają szacunek do historii i swojego miasta, w którym żyją. Chcą budować i dbać o tożsamość tego miejsca. To jest taki rodzaj patriotyzmu, jaki sam wyznaję i szanuję. Dlatego nie mogłem przejść obok takiej inicjatywy obojętnie. Marzy mi się, aby takie spontaniczne akcje pojawiały się w całym województwie – dodaje Witold Stępień.

W trakcie spotkania, którego gospodarzem byli pracownicy promocji z Urzędu Miasta Sieradza, społecznicy opowiedzieli, co robią, czym się zajmują, gdzie uczą i na jakie studia zamierzają pójść. Zadeklarowali też, że w przyszłości odnowią inne sieradzkie pomniki. Z kolei marszałek Stępień zachęcał ich do zapoznania się z konkursami ogłaszanymi dla organizacji pozarządowych.

Odświeżony pomnik króla Władysława Łokietka, a także dwa inne monumenty, pojawiły się przy sieradzkim placu Wojewódzkim w połowie lat 70. Obok władcy stanęła rzeźba płaczącej wierzby oraz grupy muzyków, symbolizujących tradycję i regionalne zwyczaje Sieradza. W planach była także budowa kolumny, ale obiekt ten nie powstał.