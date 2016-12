Narty na hałdzie: Góra Mocy czeka

Amatorzy białego szaleństwa nie muszą jechać daleko w góry, żeby poszusować na nartach. Znacznie bliżej – bo w samym centrum kraju – zimowe atrakcje oferuje im Góra Kamieńsk. Ten całoroczny kompleks rekreacyjno-sportowy jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Zalesiony szczyt przyciąga entuzjatwów zimowych sportów. oferując im dobrze przygotowane trasy, nowoczesną infrastrukturę, a dodatkowo niesamowity górski klimat.

– W sezonie, rocznie ośrodek odwiedza nawet 150 tysięcy turystów – słyszymy.

Dla narciarzy i snowbordzistów

Góra Kamieńsk to miejsce szczególne – jest to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce (395 m nad poziom morza), które powstało sztucznie. To zrekultywowane i zagospodarowane zwałowisko Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Dzisiaj mieści się tutaj Ośrodek Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk, należący do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Dotrzeć tutaj łatwo – kompleks turystyczny jest zlokalizowany w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 (15 km od Piotrkowa Trybunalskiego w stronę Katowic). Jak zapewnia właściel obiektu, jest to doskonałe miejsce dla wszystkich chcących aktywnie spędzić czas. „Każdy znajdzie tu coś dla siebie" – zachęca.

Popularny w regionie stok szykuje się do sezonu. Narciarze mają do dyspozycji kilka możliwości zjazdu. Główna nartostrada na północnym stoku góry ma długość 760 metrów, i szerokość dochodzącą do 150 metrów. Trasa ta z czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym jest najdłuższą i najlepiej przygotowaną w centralnej Polsce – zachwala właściciel obiektu.

Oprócz nowoczesnej kolei linowej krzesełkowej turyści moga korzystać z dwóch wyciągów talerzykowych – dużego o długości 700 metrów, oraz małego, 60-metrowy dla początkujących narciarzy. Cały stok jest oświetlony, a trasy są sztucznie naśnieżane i ratrakowane.

Na miejscu jest wypożyczalnia sprzętu – za komplet narciarski (narty do długości 130 cm, wiązania, buty i kije) zapłacimy 15 zł za godzinę. Za cały dzień – 40 zł. Z kolei snowbordzista na pełne wyposażenie wyda 20 zł za godzinę, lub 50 zł za cały dzień. Regułą jest, że im sprzęt wypożyczymy na dłużej, tym więcej oszczędzimy.

Goście mogą zostawić samochody na bezpłatnym parkingu mieszczącym pół tysiąca aut. Na miejscu jest szkółka narciarska i serwis sprzętu.

Nawet góralskie wesele

U podnóża stoku na turystów czeka duże centrum gastronomiczne.

W budynku stacji dolnej mieści się kawiarnia Ski Cafe, Restauracja Górska, a także Grill - Bar, mogące bez trudu pomieścić 200 gości naraz. Z przyległych tarasów rozciąga się niezapomniany widok na zbocza Góry Kamieńsk.

Jednak propozycje ośrodka są szersze niż tylko zapewnienie przybyszom możliwości aktywnego wypoczynku. Dla gości organizowane są również „wesela w stylizacji góralskiej, przy akompaniamencie kapeli, z menu góralskim lub staropolskim". Z kolei znajdująca się na miejscu sala konferencyjna może być wykorzystywana do organizowania szkoleń.

W Ośrodku Kamieńsk jest także hotel dla 20 osób, (pokoje są z telewizorami i łazienkami z prysznicem). Kwadrans drogi samochodem, w Bełchatowie do wyboru jest kilka hoteli.

Czekają kolejne tereny

Góra Kamieńsk to przykład, jak wykorzystać nie używane przez kopalnie tereny.

Wydobycie węgla zakończyło się na tym terenie w połowie lat 70., niespełna dekadę później był tu archaiczny wyciąg, tzw. wyrwirączka. W 2003 r. zapadły decyzje o budowie kompleksu turystycznego i profesjonalnego stoku.

Najpierw wzniesienie odpowiednio ukształtowano i zbudowano drogi, by można było dojechać. Następnie przeprowadzono rekultywację – odtworzono glebę, posadzono drzewa. Zalesianie trwało w sumie blisko 20 lat i zakończyło się w połowie lat 90. W efekcie kompleksowych działań powstało imponujące, najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce i podobno najwyższe sztuczne wzniesienie w Europie.

To atrakcyjne miejsce nie tylko do uprawiania sportów zimowych, ale i umożliwiające aktywny wypoczynek latem. Wtedy turystów przyciąga jedyny w tej części kraju tor saneczkowy – 620-metrową trasę, która wije się zboczem Góry Kamieńsk można pokonać z przyprawiającą o zawrót głowy prędkością 40 km/godzinę.

„Projekt ten, jako jedna z najistotniejszych inwestycji z zakresu Społecznego Zaangażowania Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., został doceniony przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którzy wskazali je w prestiżowym, corocznym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2008", jako dobrą praktykę godną naśladowania – czytamy na stronie internetowej „Góry Kamieńsk".

Już trwają prace koncepcyjne nad wykorzystaniem w przyszłości kolejnych pogórniczych terenów. Do zagospodarowania jest wzniesienie na odkrywce Szczerców. Niewykluczone, że za kilka lat przemysłowy ośrodek zamieni się w kwitnący region turystyczny.