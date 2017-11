Startuje regionalna karta seniora

Z ulg przy wejściach do placówek kultury, obiektów sportowych czy na zajęcia edukacyjne będą mogli korzystać mieszkańcy województwa w wieku powyżej 60 lat.

Wszystko dzięki Karcie Seniora, która będzie wydawana od początku stycznia 2018 roku. – Obecnie trwają rozmowy z partnerami, którzy mogą być zainteresowani przystąpieniem do tego programu – mówi Olga Madej z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Łódzkie się starzeje. W 1995 roku na terenie województwa żyło 500 tys. osób w wieku 60+, a na koniec 2016 było ich już 647 tys. – Zmiana ta nastąpiła w sytuacji powolnej depopulacji regionu, co oznacza, iż w ostatnich latach odsetek seniorów wzrósł z 18,6 proc. do 26 proc. 2016 roku. A prognozy GUS mówią o tym, że te zmiany będą postępować: do 704,5 tys. (29,7 proc.) w 2025 i 739,7 tys. (33,1 proc. ogółu ludności) w 2035 roku – wylicza urzędniczka.

Poniżej dalsza część artykułu

Samorząd województwa z myślą o seniorach przygotował nowy projekt – kartę upoważniającą do zniżek w różnych instytucjach czy firmach. – Celem wprowadzenia Karty Seniora Województwa Łódzkiego jest promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów, wzmocnienie ich kondycji finansowej, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie im rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu – tłumaczy Olga Madej.

Dodaje, że wprowadzenie Karty Seniora to również odpowiedź na prośby osób starszych zgłaszane podczas spotkań, warsztatów czy szkoleń realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej. – Dodatkowa inspiracja płynęła z działalności lokalnych samorządów naszego województwa, które wprowadzały z dużym skutkiem i pozytywnym odbiorem tego typu rozwiązania na swoim terenie – tłumaczy urzędniczka.

Karty seniora z powodzeniem bowiem już od lat wydaje wiele łódzkich samorządów. Teraz osoby w wieku 60+ będą mogły dostać kartę regionalną. Będzie ona wydawana od stycznia 2018 roku. – Karta będzie potwierdzać uprawnienia do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanym przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie „Karta Seniora Województwa Łódzkiego"– tłumaczy Olga Madej. Będzie mógł ją otrzymać każdy mieszkaniec regionu, który ukończył 60. rok życia i złoży odpowiedni wniosek. Formularz będzie można pobrać ze strony internetowej www.rcpslodz.pl lub otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (RCPS) w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8, w godzinach pracy (8–16). – Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej lub wysłać pocztą – mówi urzędniczka. Później karty będzie można odebrać w RCPS lub zostaną przesłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

– Obecnie są podejmowane uchwały przez Sejmik i Zarząd Województwa Łódzkiego umożliwiające uruchomienie programu. Trwają też rozmowy z partnerami, którzy mogą być zainteresowani przystąpieniem do niego – zapowiada urzędniczka.

– Zauważamy, że coraz więcej osób starszych chce jak najdłużej zachować aktywność. I wspaniale, trzeba im pomóc, wspierając wszelkimi możliwymi sposobami, choćby zniżkami do instytucji kultury czy klubów. Zapraszamy wszystkie instytucje, publiczne i prywatne, by z nami współtworzyły kartę seniora województwa łódzkiego. Jej celem nie jest konkurowanie z innymi kartami, np. wprowadzanymi przez gminy, tylko ich uzupełnianie – mówi marszałek Witold Stępień.

Urzędnicy podkreślają, że firmy i instytucje, które przystąpią do programu, też będą miały z niego korzyści. – Wpłynie to przede wszystkim na budowanie ich pozytywnego wizerunku, bo każdy z partnerów będzie miał zagwarantowane umieszczenie swojej nazwy na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej, a także na ulotkach informacyjnych czy plakatach – mówi Olga Madej.

Podkreśla, że dla firm to też szansa na dotarcie do większej liczby osób, a zatem zwiększenie liczby klientów, rozpoznawalność marki i logo. Poza tym przedsiębiorcy, którzy dołączą do programu, będą brali udział w konferencjach czy promujących go spotach.