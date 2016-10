Region daje, wieś decyduje

Piec do tradycyjnego wypieku chleba w Imieniku, spływ kajakowy po Pilicy, Piknik Militarny w Cielądzu, boisko w Prucheńsku Dużym – mieszkańcy łódzkich sołectw po raz pierwszy sami mogli wybierać, na co przeznaczyć pieniądze w ich miejscowościach. Budżety obywatelskie ma wiele polskich miast, jednak pomysł województwa łódzkiego, które wyodrębniło w swoim budżecie pulę dla najmniejszych samorządów, czyli sołectw, jest na skalę Polski ewenementem. To dodatkowy, obok funduszu sołeckiego, wyodrębnionego z budżetów gminnych, sposób dofinansowania lokalnych potrzeb.

– To realna demokracja. Ludzie uwierzyli, że coś znaczy ich słowo – ocenia pomysł marszałka Jan Tobiasz, sołtys wsi Suchoczasy, które za 5 tys. zł chcą sfinansować roboty specjalistyczne na 2,5-hektarowej działce w sercu wsi pod przyszły „ogród biblijny". Ogród ma być miejscem wypoczynku i nauki. – Będzie to jedyne takie miejsce w Polsce. Chcemy stworzyć ogród na postawie tego, co możemy wyczytać w Biblii, a więc będzie tu i pustynia, i rajska jabłoń, cedr, studnia. Do tych wszystkich miejsc będzie prowadziła opisana trasa, będą ławeczki – wylicza sołtys Tobiasz.

Potrzeby na konkursie

Przyznawanie środków z puli budżetu województwa na tzw. granty sołeckie odbyło się poprzez konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Właśnie został rozstrzygnięty. Ideą „grantów sołeckich" było rozpoznanie lokalnych potrzeb i integracja środowisk lokalnych. Komisja konkursowa oceniała m.in. poziom zaangażowania mieszkańców w realizację projektu, a także wkład własny beneficjenta. - Wyłoniliśmy 32 projekty, przekazując na ten cel 150 tys. zł. Ponieważ jednak zainteresowanie było tak duże, i pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, zarząd województwa zdecydował się przeznaczyć kolejne 150 tys. zł, na następne w kolejności projekty, czyli łącznie będzie ich zrealizowanych 63 - tłumaczy Joanna Blewąska-Kołodziejczak, rzecznika urzędu. Przeciętnie na każdy z nich przypada po 5 tys. zł.

Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, mieszkańcy sołectw sami decydowali, na co przeznaczyć pieniądze. - Zaspokojone zostaną najniezbędniejsze oczekiwania, wzbogacona zostanie infrastruktura lokalna oraz oferta kulturalna i sportowa. To kolejny zastrzyk, który ożywi wiele terenów wiejskich. Te działania przyczynią się także do aktywizacji mieszkańców. Dodatkowo, chcemy pokazać, jak ważne jest przekazanie możliwości współdecydowania samorządom, także tym najmniejszym, a tak naprawdę samym mieszkańcom - mówi marszałek Stępień. Dzięki wsparciu powstaną place zabaw, plenerowe siłownie, zakupione zostaną stroje dla zespołów tanecznych i orkiestr, organizowane będą warsztaty kulinarne i imprezy integracyjne.

Akcja integracja

- Wspaniała rzecz - mówi o „sołeckich grantach" Antoni Barański, sołtys wsi Trojany, które zainwestuje pieniądze w zakup stołów i ław w siedlisku. To miejsce spotkań, biesiad, nocy świętojańskiej, a nawet urodzin czy rocznic. - Działka siedliska ma 30 arów, została ogrodzona, mieszkańcy sami zbudowali wiatę. Brakuje nam własnych stołów i krzeseł, sprzętu gospodarczego, takiego jak kuchenki. To są dla kogoś rzeczy drobne, ale dla nas istotne - mówi sołtys Barański. Mieszkańcy Trojan na wieść, że otrzymali pieniądze z konkursu, postanowili zorganizować w październiku piknik marchewkowy.

Mieszkańcy Starego Imielnika chcą wybudować piec do tradycyjnego wypieku chleba i zagospodarować działkę sołecką we wsi. – Ten piec ma być atrakcyjnym dodatkiem do naszych zabaw i pikników, które nas integrują. Działkę w tym roku ogrodzimy – wyjaśnia Stanisław Płuciennikowski, sołtys Imielina.

Co jeszcze wybrali mieszkańcy łódzkich wsi? Sołectwo Ogrodzisko budowę chodnika do placu zabaw i siłowni, Bedoń Wieś plac zabaw, Andrespol i Ksawerów ? siłownie plenerowe, Kalenice, Piątek i Brójce – boiska sportowe i sprzęt. Najwięcej projektów ma cel integracyjny – aż sześć wsi zgłosiło zagospodarowanie przestrzeni publicznej, nasadzenia drzew, zakup ławek, altan ogrodowych, utwardzenia terenu, przygotowanie przestrzeni umożliwiającej wspólne spędzanie czasu.

Wodzierady i Zduńska Wola chcą za dotację zorganizować dożynki, a Zagórze - wyjazd integracyjny i wieczorek kulinarny. Za środki z konkursu 40 mieszkańców Zagórza pojechało na wycieczkę do Płocka m.in. do ogrodu zoologicznego. - Wspaniale się bawiliśmy. Były rodziny z dziećmi, młodzi i emeryci – mówi Krystyna Jaskulska, sołtyska wsi. Zagórze za część pieniędzy chce zorganizować jeszcze wycieczkę rowerową albo wyjazd do teatru. – Jeśli dopisze pogoda, będzie też wieczorek kulinarny – dodaje Jaskulska.

Samorząd województwa przyszłym roku chce by pula środków dla łódzkich sołectw była znacznie większa. – Chcemy nie tylko kontynuować konkurs, ale i go rozszerzyć – tłumaczy Artur Bagieński, wicemarszałek województwa.