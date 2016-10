Budowa odcinka trasy S14 domknie od zachodu ekspresową obwodnicę Łodzi

Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma już komplet dokumentów niezbędnych do uruchomienia drugiego etapu przetargu na budowę drogi S14. Licząca niespełna 29 kilometrów trasa będzie uzupełnieniem autostradowego ringu wokół całej aglomeracji, mającym nie tylko usprawnić ruch drogowy, ale w zdecydowany sposób poprawić warunki życia mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego oraz Aleksandrowa Łódzkiego. Jej niewielki fragment już istnieje – to trasa tworząca obwodnicę Pabianic, która została włączona do ruchu jeszcze w 2012 roku.

Zawieszone przetargi

Procedury związane z przygotowaniem do rozpoczęcia budowy podstawowej części ekspresówki mocno się przeciągnęły: w październiku mija rok od ogłoszenia pierwszego etapu przetargu, mającego wyselekcjonować grupę spełniających warunki potencjalnych wykonawców, którzy zostaną poproszeni o złożenie ofert z ceną. To m.in. efekt oprotestowania tzw. decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), które obecnie mają już charakter ostateczny. Łódzki oddział GDDKiA czeka tylko na zielone światło z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa by zaprosić firmy do składania ofert. – My jesteśmy gotowi – deklaruje Maciej Zalewski z GDDKiA w Łodzi.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy ciągnie się od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów i liczy ponad 12 kilometrów. Drugi fragment trasy biegnie od Teofilowa do drogi krajowej nr 91 w Słowiku i łączy się z węzłem Emilia. Będzie miał długość przeszło 16 kilometrów. Na trasie powstanie 7 węzłów drogowych, kilkadziesiąt wiaduktów i mostów, przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg, które przetnie nowa trasa. Wykonawcy muszą ponadto zbudować urządzenia ochrony środowiska, takie jak ekrany dźwiękochłonne, przejścia dla zwierząt itp.

Kolejka chętnych

Do budowy pierwszego odcinka przymierza się 21 firm i konsorcjów, do drugiego – 20. Wartość całej inwestycji może sięgnąć 1,7 mld zł. Maksymalne terminy zakończenia budowy są inne dla każdego odcinka. Pierwszy, ten pomiędzy węzłami Lublinek i Teofilów ma być ukończony w ciągu 26 miesięcy od podpisania umowy. Z kolei na budowę trasy od Teofilowa do drogi krajowej nr 91 w Słowiku GDDKiA da wykonawcy 32 miesiące. W obu przypadkach do tych terminów nie wlicza się okresów zimowych, trwających od połowy grudnia do połowy marca.

Budowa S14, domykającej drogowy pierścień wokół Łodzi, rozwiązałaby komunikacyjne problemy mieszkańców zachodniej części aglomeracji, ale byłaby także uzupełnieniem szybkiego połączenia pomiędzy autostradą A2 a drogą ekspresową nr 8. Wcześniejsze włączenie do ruchu brakującego odcinka autostrady A1 pomiędzy Strykowem a Tuszynem rozwiązało najpoważniejszy problem kierowców jadących tranzytem na kierunku północ – południe oraz z południa w stronę Poznania i odwrotnie. Nie trzeba już przejeżdżać przez zakorkowaną Łódź, co w godzinach szczytu zabierało nawet do półtorej, dwóch godzin.

Miasto bez TIR-ów

Oddanie latem 2016 r. do użytku kluczowego odcinka autostrady A1 (Stryków-Tuszyn) umożliwiło zamknięcie Łodzi dla tranzytu ciężarówek. Od 17 października TIR-y nie będą mogły wjeżdżać do stolicy regionu, chyba że dowożą towar do instytucji położonych w mieście. – O przestrzeganie zakazu będą dbali funkcjonariusze policji i Inspekcji Transportu Drogowego – mówi Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi. Dodaje też, że miasto podpisało także porozumienie z władzami sąsiednich gmin, ponieważ sieć dróg w aglomeracji pozwala na ominięcie Łodzi drogami przebiegającymi przez pobliskie miasteczka (Pabianice, Konstantynów, Aleksandrów, Zgierz). – Władze Łodzi nie chciały przerzucać problemów na te gminy i dlatego wspólnie wypracowano projekt uwalniający całą aglomerację od wszelkich niebezpieczeństw związanych z obecnością TIR-ów na ulicach miast – podkreśla Masłowski.

– Porozumienie daje nam czas do 17 października, aby wspólnie zbadać natężenie ruchu samochodów ciężarowych – tłumaczy Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. - Będą to profesjonalne badania polegające na całodobowym zapisie filmowym i analizą sytuacji na drodze nr 71. Do 17 października urząd powinien otrzymać także odpowiedzi z resortu transportu i kancelarii premiera, do których skierowano pisma z prośbą o zniesienie opłat na A1.

Samorządy postulują też, aby droga krajowa 71 przebiegająca przez Konstantynów Łódzki była jednokierunkowa od strony Strykowa dla ruchu pojazdów powyżej 12 ton lub w drugiej wersji - płatna. - Takie rozwiązania są w Polsce stosowane i liczymy, że strona rządowa przychyli się do naszych propozycji rozwiązań – tłumaczy burmistrz Konstantynowa.

Dodaje, że wspólne działanie z Łodzią, Aleksandrowem Łódzkim, Zgierzem – ma uświadomić administracji rządowej, że jest to problem aglomeracyjny, na który samorządy proponują wspólnie konkretne rozwiązania.