Atrakcje szóstej edycji Light.Move.Festival, czyli Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, 7-9 października w Łodzi

W najbliższy weekend do Łodzi może ściągnąć kilkaset tysięcy ludzi, by zobaczyć, co można wyczarować za pomocą światła. Light.Move.Festival to największa tego typu impreza w Polsce.