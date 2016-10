„Ikony” z PRL i barwna sieć w miejskiej galerii

Zarówno murale, z których słynie miasto, ale także przestrzenne dzieła sztuki – rzeźby, płaskorzeźby, instalacje artystyczne powstają w ramach międzynarodowego projektu artystycznego Uniqa Art Łódź. Jedne dzieła są już gotowe, inne zostaną stworzone. To prace artystycznych tuzów świata street artu – twórców rodzimych i zagranicznych.

Przedsięwzięcie realizuje Łódzkie Centrum Wydarzeń, a sponsoruje je firma Uniqa. – Do projektu udało się zaprosić znakomitych artystów. Chodzi o to, aby pokazać jak największą różnorodność artystyczną – mówi Michał Bieżyński z Łódzkiego Centrum Wydarzeń, dyrektor artystyczny projektu Uniqa Art Łódź.

Przekształcanie miasta w galerię sztuki zaczęło się od pomysłu na wykorzystanie pustych ścian. Dotąd udało się zapełnić je blisko 50 muralami, stworzyli je artyści z całego świata, w tym z Brazylii, Chile, Puerto Rico, Rosji czy Hiszpanii. – Puste ściany zostały nasycone sztuką, stąd pomysł wprowadzenia nowych form i stworzenia miejskiej galerii, na którą złożą się nie tylko realizacje związane z malarstwem – mówi Bieżyński.

Gotowy jest już cykl instalacji artystycznych wykonanych na słupach ogłoszeniowych przy ul. Piotrkowskiej. Artysta ze Szczecina o pseudonimie Lump stworzył przeskalowane przedmioty - ikony związane z okresem PRL. Jest więc pralka „Frania", duży syfon do wody sodowej, termos i kawiarka.

– Artysta zmienia charakter elementów ulicznej infrastruktury i przekształca je w nowe, znacznie powiększone realizacje artystyczne. Celem jest wysmakowana, inteligentna zabawa, żonglująca prostymi symbolami – mówi dyrektor artystyczny Uniqa Art Łódź.

Podziwiać można już również „Hyperbolic" autorstwa Crystal Wagner z USA. Artystka oplotła amorficznymi, wielokolorowymi formami narożną fasadę kamienicy przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej z Więckowskiego. Jest też miejsce na wyjątkowe murale. Właśnie taki na dużej ścianie przy parkingu OFF Piotrkowska stworzyła Grupa Etam we współpracy z Robertem Prochem z Poznania. –Pod kątem artystycznym to jeden z najciekawszych murali, jakie w tym roku powstały na świecie – zaznacza Michał Bieżyński. Etam to autorzy najbardziej znanych łódzkich murali – „Babci z kurką" oraz „Dziewczyny" i turkusowego „Słonia".

Łódź czeka na Monę Tusz, artystkę z Katowic, która stworzy mural z elementów szkła barwionego. – Praca malarska będzie jedynie tłem do pewnego rodzaju trójwymiarowości. Artystka wykorzysta barwione szkło, które przymocuje bezpośrednio do elewacji – wyjaśnia Bieżyński.

Dla Uniqi ta praca będzie szczególna, bo powstanie na murze przylegającym do budynku, który należy do siedziby firmy. – Faktura obrazu artystki będzie zróżnicowana, a praca bardziej zbliżona do płaskorzeźby niż muralu – zaznacza Katarzyna Ostrowska, dyrektor Departamentu Marketingu i PR Uniqa.

Pierwszą edycję projektu zwieńczy wielkoformatowa rzeźba z blachy przymocowana na stałe do elewacji budynku. W listopadzie wykonają ją Tomasz Górnicki i Daniel Kaliński z Warszawy.

– Dobre przyjęcie projektu oraz jego pozytywny wpływ na postrzeganie naszej marki sprawia, że rozważamy jego kontynuację także w 2017 roku - zapowiada Ostrowska.