Mioty młodych lwów i tygrysów to jedna z nowych atrakcji ZOO Safari w Borysewie

Mazowsze to nie tylko Warszawa, to także przyroda

Cztery białe lwy urodziły się 18 września.

– To dzieci Aziry i Sahima – opowiada Anna Sikorska z ZOO Safari Borysew.

To już czwarty miot tej pary. Do tej pory urodziło się tu siedem lwów. Zwierzęta z dwóch miotów zostały w Borysewie na nowym wybiegu.

– Dwa lwy z pierwszego miotu wyjechały za granicę. Z kolei dwa z drugiego miotu były odrzucone przez matkę i wychowane przez Andrzeja Pabicha, właściciela ZOO Safari Borysew oraz opiekunów zwierząt drapieżnych – opowiada Anna Sikorska. Na razie także pozostają w tym ogrodzie.

Białe lwy bardzo rzadko rozmnażają się w niewoli. Ich populacja jest bardzo mała. Na świecie jest ich ok. 90 sztuk. Borysewskie lwy wraz z nowo narodzonymi stanowią aż 15 proc. światowej populacji. Podłódzki ogród jest jedynym w Polsce, gdzie można je zobaczyć. Maluchy nie mają jeszcze imion. Właściciele ogrodu chcą, by zostały one wybrane w ogólnopolskim konkursie. Przyjmują już oferty w tej sprawie. Już zgłosiły się telewizje TVP, TVN, TVN24, TVP Info. Po ustaleniu płci młodych kotów, właściciele ZOO ustalą reguły tego konkursu. Jaka przyszłość je czeka? Pewne jest, że do skończenia pierwszego roku życia zostaną w Borysewie. Co później? Na razie nie wiadomo.

- Właścicielowi bardzo ciężko się z nimi rozstawać - mówi Anna Sikorska.

Pięć dni po narodzinach białych lwów w podłódzkim ZOO doszło do kolejnego rzadkiego porodu. Na świat przyszły trzy białe tygrysy bengalskie. Ich matką jest samica Maji, ojcem Aron. W ZOO są dwie samice białego tygrysa bengalskiego. Do tej pory były już trzy mioty.

Prywatne ZOO Safari Borysew zostało założone w 2008 r., a w 2011 r. zyskało oficjalny status ogrodu zoologicznego. Dziś zajmuje 25 hektarów i mieszka w nim ponad 500 zwierząt egzotycznych reprezentujących 90 gatunków z pięciu kontynentów.