Więcej szybkich pociągów do Warszawy

Od 4 września, bo wtedy wszedł w życie nowy rozkład jazdy, w weekendy na tej trasie jeżdżą nie cztery składy, a osiem. - Zarząd spółki posłuchał pasażerów, statystyki dotyczące sprzedaży biletów na trasie Łódź – Warszawa uzasadniają decyzję o zwiększeniu liczby połączeń między oboma miastami – tłumaczy Anna Kulik, z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA).

Pociągi z Łodzi Kaliskiej do Warszawy Wschodniej wyruszają o godz: 6:30, 9:09, 15:07 i 17:05, a wracają ze stolicy o 11:18, 13:13, 19:23 i 21:13. Pierwsze połączenie z Łodzi jest dogodne skomunikowany ze składami ŁKA z Sieradza, Łowicza, Kutna i Zgierza. – Przyjazdy na stację Warszawa Zachodnia będą umożliwiały wygodną przesiadkę do pociągów do i z lotniska Chopina, na dworcu Centralnym natomiast, w zależności od kursu, do pociągów m.in. do/z Olsztyna, Lublina i Białegostoku – wylicza Anna Kulik.

Połączenia pomiędzy Łodzią a Warszawą cieszą się rosnącą popularnością. Podczas weekendu z pociągów ŁKA korzysta od 2,5 do 3 tysięcy pasażerów. Składy jeżdżą z prędkością 160 kilometrów na godzinę i w weekendy pokonują dystans pomiędzy miastami od 15 do ponad 30 minut szybciej od pociągów innych przewoźników. - Czas przejazdu to 62 minuty – tłumaczy przedstawicielka ŁKA. Zdradza, że przewoźnik spodziewa się, że wraz z rozpoczęciem roku akademickiego liczba pasażerów jeżdżących do i z Warszawy będzie systematycznie rosnąć.

Od początku września znacznie rozbudowana została również oferta pociągów przewoźnika kursujących po województwie łódzkim. O pięć zwiększyła się liczba połączeń do Łowicza i Sieradza, przybyło siedem nowych kursów pomiędzy Łodzią Widzew a Łodzią Kaliską oraz jeden do Kutna. Zakończenie głównych prac modernizacyjnych i gwarancyjnych na odcinkach Koluszki–Częstochowa i w obrębie stacji Skierniewice pozwoliło na przywrócenie kursowania wszystkich pociągów, które były zawieszone podczas wakacji. Łącznie będzie kursowało 10 pociągów z Łodzi Widzewa do Koluszek, co w połączeniu ze składami do Skierniewic i Warszawy zapewni 22 połączenia dziennie pomiędzy Łodzią a Koluszkami. Na trasie Łódź Kaliska- Sieradz uruchomiono 33 pociągi, kursujące średnio co pó godziny.

Od 5 września ŁKA uruchomiła także w dni robocze nowy, poranny pociąg relacji Kutno – Łódź Widzew przez Łódź Kaliską. - Na tej ostatniej stacji będzie on skomunikowany ze składem ŁKA do Sieradza i PKP Intercity do Warszawy Wschodniej, a na stacji Łódź Widzew z połączeniem ŁKA do Koluszek – wylicza przedstawicielka przewoźnika. Dodaje, że liczba połączeń na tej linii zwiększy się więc do 21. Z kolei na trasie Łódź – Łowicz po wakacjach kursuje 29 pociągów.