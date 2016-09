W Łodzi grają w zielone

Więcej szybkich pociągów do Warszawy

– Biogospodarka to nowa gałąź gospodarki, która odpowiada na olbrzymie wyzwania stojące przed światem, jak zmiany klimatyczne, przeludnienie czy kurczenie się zasobów naturalnych – mówi Andrzej Siemaszko, doradca marszałka województwa łódzkiego ds. biogospodarki. – Polska, pomimo swojego dużego potencjału, do tej pory w ograniczonym zakresie uczestniczyła w jej wdrażaniu, Zdecydowaliśmy więc jako region przygotować własną strategię biogospodarczą.

Spichlerz Europy

Ekologicznych akcentów nie brakuje w regionalnych inteligentnych specjalizacjach województwa łódzkiego, ogłoszonych w 2015 r. Jednym z nich jest innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

– Szczególnie duże możliwości daje produkcja żywności wysokiej jakości: ekologicznej, prozdrowotnej czy funkcjonalnej – zaznacza Andrzej Siemaszko. – Nie tylko nasz region, ale cała Polska, ma szanse należeć do globalnej czołówki w jej dostawach. Ekologiczne podejście do spraw żywności i żywienia dotyczy także edukacji w zakresie żywienia czy dietetyki – dodaje.

Kluczową rolę w rozwoju biogospodarki regionu może odegrać silne oparcie samorządu i przedsiębiorców w jednostkach naukowych. Przykładem działań z tym związanych jest uruchomienie od nowego roku akademickiego biogospodarki jako kierunku studiów przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

Łódzkie stawia także na rozwój zielonej energii, czyli m.in. biogazowni i biorafinerii, bardziej efektywne wykorzystanie odpadów, a także bioprzemysł.

– Polskie przedsiębiorstwa są rozdrobnione i działając w sposób konwencjonalny trudno im konkurować z największymi graczami na rynku globalnym. Przemysł działający w oparciu o naturalne zasoby i surowce czy biodegradowalność, np. w postaci fabryk kontenerowych, tworzy dla krajowych przedsiębiorców nową niszą – mówi Andrzej Siemaszko.

Województwo łódzkie szanse na rozwój biogospodarki widzi w zacieśnieniu współpracy firm i samorządów. Andrzej Siemaszko, zwraca uwagę, że w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014 – 2020 polskie samorządy mogą wykorzystać znaczące dotacje na inicjatywy ekologiczne i środowiskowe.

– Uważamy, że nie warto dublować wysiłków i skupić się na poszukiwaniu synergii, by jak najefektywniej wykorzystać unijne dotacje – zaznacza doradca marszałka województwa łódzkiego ds. biogospodarki.

Pierwszą wspólną inicjatywą jest przygotowywane przez województwo łódzkie porozumienie pomiędzy marszałkami polskich regionów z Bio-Based Industries Joint Undertaking. To unijny program badawczy o budżecie 3,7 mld euro. Łódzki samorząd liczy na to, że dzięki większej współpracy, Polska będzie miała większy wpływ na realizację programów i dzielenie dotacji.

Integracja, na którą stawia Łódzkie, nie kończy się na Polsce.

– Chcemy zacieśnić współpracę w zakresie biogospodarki między krajami naszego regionu Europy. Jednym z jej elementów jest produkcja żywności. Państwa z Europy Środkowo-Wschodniej mają zasoby, by stać się spichlerzem Starego Kontynentu – zaznacza Andrzej Siemaszko.

Podpisanie umowy o utworzeniu Forum Bioregionów Środkowej i Wschodniej Europy będzie jednym z wydarzeń Europejskiego Kongres Biogospodarki, który odbędzie się 6 i 7 października w Łodzi w budynku EC1 Łódź – Miasto Kultury, zrewitalizowanej najstarszej łódzkiej elektrowni. Będzie to już 4. edycja imprezy poświęcona biogospodarce.

Natura na targach

Tym razem jednak jej tematyka dotyczyć będzie przede wszystkim strategii i inicjatyw spod znaku bio podejmowanych przez Unię Europejską.

Podczas Kongresu wypracowana zostanie deklaracja Lodz Bioregions Declaration. Przedstawiciele łódzkiego samorządu zaprezentują ją podczas Konferencji Biogospodarki w Bratysławie BBEC2016 organizowanej przez Prezydencję Słowacką w październiku 2016 r. oraz na European Innovation Summit, organizowanym w Parlamencie Europejskim w listopadzie 2016 r. przez Knowledge4Innovation.

Działania Łodzi zostały już zauważone poza Polską. Prof. Christian Patermann, światowy ekspert do spraw biogospodarki podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego poświęconej kongresowi zwrócił uwagę, że Łódzkie wyraźnie obejmuje przewodnictwo w Europie Środkowo-Wschodniej, stając się platformą do zajmowania się bioekonomią.

Europejski Kongres Biogospodarczy, w którym udział weźmie 400 gości, będzie kulminacją tygodnia bioekonomii BIOWEEK 2016, który wystartuje w Łodzi 3 października. Oprócz niego odbędą się wówczas także m.in. oraz Forum Bioregionów z udziałem regionów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Natura Food.

– Natura Food to już nie tylko najważniejsze wydarzenie targowe poświęcone żywności ekologicznej w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Agata Szczepaniak, kierownik zespołu ds. organizacji targów w spółce Międzynarodowe Targi Łódzkie.

Oprócz produktów spożywczych prezentowane są także biokosmetyki, środki czystości i suplementy diety. W targach Natura Food co roku bierze udział około 350 wystawców ( w tym roku będą wśród nich przedstawiciele m.in. Niemiec, Czech, Włoch u Ukrainy) oraz 12 tys. zwiedzających. Łódzka impreza ma charakter biznesowy. Ponad połowa osób ją odwiedzających to przedstawiciele kadry menedżerskiej, rolnicy, producenci, przetwórcy, właściciele sklepów oraz dystrybutorzy żywności.

W tym roku Natura Food towarzyszyć będą m.in. III Forum EKObranży, poświęcone zagadnieniom handlu i sprzedaży ekożywności , Forum Alergii. Ogólnopolskie Spotkanie Blogerów Kulinarnych oraz Konferencja Fair Trade, dotycząca zagadnień sprawiedliwego handlu.

Opinia

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego

Bioekonomia to dynamicznie rozwijający się trend w gospodarce. Chcemy, żeby województwo łódzkie było liderem przy tworzeniu tych trendów w tej części Europy. Zdrowa żywność, elektryczne samochody, biopaliwa, przetwarzanie energii słonecznej czy wiatrowej, segregacja i wykorzystywanie odpadów – to wszystko tworzy biogospodarkę. Do tego dochodzą potężne pieniądze – te pozyskane dzięki wykorzystaniu zasobów odnawialnych, i te z Unii Europejskiej, która na bioekonomię przeznacza miliardy euro.