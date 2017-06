Natura w obiektywie

Aparaty fotograficzne i telefony komórkowe poszły w ruch, a efektem są zachwycające zdjęcia przedstawiające przyrodę Łódzkiego. Krajobrazy, z budzącą podziw bogatą roślinnością, jeziora, w których odbija się zachodzące słońce, miotane wiatrem drzewa i uchwycone jakby od niechcenia kwiaty.

Mieszkańcom spodobał się pomysł konkursu zorganizowanego przez urząd marszałkowski. Amatorzy – pasjonaci fotografii – nadesłali 86 zdjęć, na których uwiecznili to, co w naturze najciekawsze.

– Łódzkie jest piękne. To dzięki wam powstał album „Przyroda województwa łódzkiego okiem mieszkańców" – mówił w maju Witold Stępień, marszałek województwa, prezentując wydawnictwo, na które składają się zdjęcia zrobione przez mieszkańców.

Natura na 86 sposobów

Konkurs na najlepsze fotografie przyrodnicze regionu ogłoszono jesienią 2016 r. – Wiele osób potrafi robić świetne zdjęcia, ale nie mają za bardzo jak ich pokazać. Stworzyliśmy więc platformę, która pozwoliła im zaprezentować swoje prace – mówi Łukasz Śwituniak z urzędu marszałkowskiego. Był nią facebookowy profil Promuję Łódzkie.

– Trudno mówić, jaki motyw był dominujący. Najczęściej pokazywano po prostu ciekawą przyrodę, coś zaobserwowanego gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania fotografów amatorów – opowiada Łukasz Śwituniak.

Różnorodność jest imponująca – są krajobrazy sfotografowane o różnej porze dnia, odbijające się w wodzie słońce i księżyc, poruszone wiatrem łąki i lasy czy też obserwowane z bliska kwiaty i dzikie zwierzęta. Jest jeż czy lis, który na chwilę się zatrzymał. Natura w najróżniejszych wymiarach.

– Wyszłam na spacer z psem, wzięłam aparat i akurat spotkała mnie burza – mówiła jedna z autorek zdjęcia, na którym uwieczniła skraj lasu, z widokiem na pola.

Urok Zalewu Sulejowskiego

Fotografie ocenili jurorzy i wybrali trzy – ich zdaniem – najciekawsze. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Piotr Raszewski i jego zdjęcie pokazujące Zalew Sulejowski. – To rozlewiska rzeki Luciąży tuż przed ujściem do Zalewu. To miejsce nazywa się popularnie Murowaniec. Piękne, dzikie tereny, z mnóstwem ptactwa, warte odwiedzenia – zachęca Piotr Raszewski. Mieszka w Piotrkowie Trybunalskim, a fotografowanie przyrody traktuje jako hobby i sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków.

Drugie miejsce w konkursie zajął Paweł Tokarski i jego zdjęcie Wapienników koło Sulejowa. Trzecie – Łukasz Królak, który uwiecznił Zbiornik Jeziorsko.

Niezależnie od wyborów jury najlepsze fotografie wskazali również sami internauci. Zarówno te nagrodzone, jak i wszystkie inne nadesłane na konkurs prace można oglądać w internecie, gdzie dostępny jest także album zawierający całą, liczącą 86 pozycji przyrodniczą kolekcję. Papierowy album został wydany w maju przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Można potraktować go jako inspirację do odwiedzenia najpiękniejszych miejsc, uwiecznionych przez pasjonatów amatorów. Jednym z celów projektu jest bowiem promocja regionu.

– Weźmy Zbiornik Jeziorsko. Dwie trzecie jego południowej części to rezerwat ornitologiczny – podpowiada Łukasz Śwituniak.

Warte zobaczenia są także parki krajobrazowe, przez które przebiega mnóstwo szlaków rowerowych, i rejony rzek Pilicy i Rawki, na których są organizowane spływy kajakowe. – Rawka od źródła do ujścia jest rezerwatem przyrody, wygląda bardzo malowniczo – zachęca Śwituniak.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl