Powidoki filmowej Łodzi

„Miasto włókniarzy" niemal od zarania było wykorzystywane przez twórców jako plener filmowy. Niektórzy znawcy materii podają, że było tak w aż 150 przypadkach. Do częstego odwiedzania Łodzi zachęcał niegdyś filmowców fakt ulokowania tu od 1949 roku Wytwórni Filmów Fabularnych – w czasach Polski Ludowej największej państwowej firmy produkcyjnej wypuszczającej kilkadziesiąt obrazów rocznie.

HollyŁódź

Łódzka Wytwórnia Filmów Fabularnych na początku działała jako niezależny ośrodek. W epoce przemian okołopaździernikowych (1955–1956) wraz z powstaniem w Warszawie zespołów filmowych przeistoczyła się w swego rodzaju „instytucję wykonawczą" realizującą typowe zlecenia produkcyjne. Zakończyła swój żywot w 1998 roku, a na jej miejsce powstało Łódzkie Centrum Filmowe, które do dziś, oczywiście na zdecydowanie już mniejszą skalę, obsługuje polską produkcję filmową. Jeśli do tego dodamy słynną na cały kraj łódzką Filmówkę, Muzeum Kinematografii oraz wiele znaczących festiwali filmowych (Cinergia, Kamera Akcja) „z wisienką na torcie" w postaci Narodowego Centrum Kultury Filmowej – dość łatwo skonstatować można, jak ważnym dla polskiego filmu miejscem było, jest i będzie „miasto włókniarzy".

Łódź występowała epizodycznie i fragmentarycznie w wielu filmach, była także często i z powodzeniem wykorzystywana, by imitować inne miasta. Przede wszystkim Warszawę okresu dwudziestolecia międzywojennego – np. w „Karierze Nikodema Dyzmy" czy w „Mieście '44" – ale i Gdańsk, Monachium, a nawet, jak w legendarnym serialu „Stawka większa niż życie" – Stambuł czy w nominowanym do Oscara „W ciemności" – Lwów. Oczywiście były też obrazy, w których miasto zagrało same siebie. Chodzi tu przede wszystkim o jeden z najwybitniejszych obrazów w historii polskiej kinematografii – „Ziemię obiecaną", serial „Daleko od szosy", a także nakręcone w nie tak dawnej przeszłości: typowo łódzką – „Aleję gówniarzy" i specyficzny film Grzegorza Królikiewicza „Sąsiady".

„Chciałbym, żeby moja Łódź rosła..."

„Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy – okrzyknięta w ankiecie rozpisanej przez Muzeum Kinematografii z okazji 120-lecia kina najlepszym polskim filmem wszech czasów – narzuca Łodzi rolę emblematyczną, wręcz kluczową. To właśnie w tym nakręconym w 1974 roku obrazie miasto pełni główną rolę. Większość kadrów realizowanych była na łódzkich ulicach, w fabrycznych i pałacowych pomieszczeniach. Jak opowiada słynna dykteryjka, obraz spowodował wśród amerykańskich krytyków (był nominowany do Oscara i prezentowano go w ramach specjalnych pokazów przed galą wręczenia nagród, gdzie ostatecznie przegrał z obrazem „Uzała" Akiry Kurosawy) nie lada sensację. Jak to było możliwe – powiadano – że w tej szarej i siermiężnej komunistycznej Polsce stworzono tak imponujące dekoracje?

Łódź w „Ziemi obiecanej" posiada też cechy symboliczne, które w zasadzie charakteryzują ją do dziś. Jest zarazem zbawczą mekką i piekłem, niepowtarzalną szansą na zrobienie kariery i pieniędzy, a zarazem miejscem przeklętym, dekadenckim, destrukcyjnym, gdzie bardzo łatwo – czego dowiódł zdeklasowany szlachcic Trawiński (grany przez Andrzeja Łapickiego) – palnąć sobie w łeb. Taki dwoisty charakter najlepiej oddaje jeden z wielu słynnych filmowych dialogów, w którym Trawiński w rozmowie ze starym Żydem Dawidem Halpernem (wielka drugoplanowa rola Włodzimierza Boruńskiego) mówi, że „takiego złodziejskiego miasta nie ma drugiego w Europie", po czym słyszy odpowiedź: „Mnie chodzi o co innego, ja chcę, żeby stawiali domy, żeby budowali fabryki, robili ulice, urządzali komunikację, przeprowadzali drogi! Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe, ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz". Przez ten pryzmat przez wiele lat, także trochę i dziś, była i jest postrzegana Łódź.

Gierkowski awans

Zupełnie inny, bo peerelowski i zanurzony w estetyce epoki gierkowskiej, jest wizerunek Łodzi w serialu „Daleko od szosy" z 1976 roku w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. Jest to telewizyjny obraz opowiadający losy człowieka z awansu – Leszka Góreckiego (w tej roli nieopierzony wtedy, a dziś świetny aktor – Krzysztof Stroiński), prostego chłopaka z podłódzkiej prowincji. Marzy o mieście – tam chce żyć i spełniać się zawodowo. Bohater „Daleko od szosy" ze swoimi ponadprzeciętnymi aspiracjami idealnie wpisuje się w konsumpcjonistyczny czas drugiej połowy lat 70. Leszek chce zostać profesjonalnym kierowcą i robi wszystko, by swój wymarzony cel zrealizować.

Miasto na każdym kroku towarzyszy bohaterom. Każdy z „łódzkich" odcinków (4–7) rozpoczynał się swoistą panoramą – widokiem na nowoczesną metropolię oferującą dostatnie i ustabilizowane życie. Na ekranie najczęściej pojawia się Dworzec Kaliski, Wydział Biologii i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego (tam uczy się Anka), Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego, plac Wolności, ul. Piotrkowska, plac Niepodległości, plac Dąbrowskiego, a także sklep przy ul. Piotrkowskiej, gdzie później mieściła się kultowa restauracja Esplanada. Większość miejsc gra w serialu po prostu siebie. To jedyny w swoim rodzaju zapis kształtu miasta w szczytowej formie za czasów PRL. Nie zabrakło tam wprawdzie peerelowskiej propagandy, niemniej obraz Łodzi, chwilami wręcz kronikarsko, był zawsze pięknie uchwycony – w pełni pokazywał jej rozkwit.

Miasto upadłe

Na przeciwległym biegunie plasują się ostanie filmy, w których Łódź jest wizualną wartością samą w sobie – „Aleja gówniarzy" Piotra Szczepańskiego (2007) i „Sąsiady" Grzegorza Królikiewicza (2014). To jednak bardzo gorzkie obrazy, obnażające niepokojące – i coraz mocniej się utrwalające – społeczne trendy, które obecnie trawią miasto. Twórcy mierzą się na ekranie z wykluczeniem, dziedziczną biedą, marazmem i przerażającym drenażem łódzkich talentów. Tak oto historia (także ta filmowa) zatoczyła koło – niegdyś to Leszek Górecki z „Daleko od szosy" wyruszał ze swojej wioski ku lepszemu jutru do Łodzi. Dziś, w czasach ekonomicznego kryzysu i społecznych błędów III RP, bohater Szczepańskiego szuka szczęścia już w odwrotnym kierunku.

Akcja „Alei gówniarzy" jak niegdyś „Ziemi obiecanej" w całości rozgrywa się w Łodzi – ale to już zupełnie inne miasto. Jest jedynie cieniem dawnej potęgi. Najbardziej dojmującym i na pewno znacznie przesadzonym, ale jednak wymownym cytatem z filmu są słowa: „Polska jest jak dupa, a w środku tej dupy jest dziura, a ta dziura to jest właśnie Łódź". Czy te gorzkie kinowe proroctwa odpowiadają prawdzie? Czy miasto szans – jak w Wajdowskiej „Ziemi obiecanej" – i filmowych marzeń – jak w „Daleko od szosy" – przechodzi już tylko do historii?

W Łodzi, czyli wszędzie

Ze wszystkich wspomnianych filmów, w których Łódź występowała w roli znaczącego tła, ilustracji czy wręcz głównego bohatera, paradoksalnie najmniej widoczna i znacząca okazuje się być w „Powidokach", gdzie teoretycznie miało być jej pełno. Akcja filmu rozgrywa się w „mieście włókniarzy" na początku lat 50. minionego stulecia, w szczytowym okresie stalinizmu. Bohaterem jest także na wskroś łódzki artysta – Władysław Strzemiński. Jednak Wajda, kręcąc „Powidoki", stworzył działo uniwersalistyczne, a przy tym niestety na wskroś dydaktyczne. Właśnie to uogólniające podejście sugerujące, że w praktyce historia Strzemińskiego mogłaby rozegrać się w każdym zakątku stalinowskiej Polski, zabija łódzkie „tu i teraz".

Faktycznie prawie wszystkie sceny kręcone są w Łodzi (na czele z sekwencjami rozgrywającymi się w zabytkowym budynku łódzkiego Muzeum Sztuki) – cóż z tego, skoro informacja o tym, że znajdujemy się na słynnej „ziemi obiecanej" pojawia się jedynie raz! Mimo to „Powidoki" i tak potwierdzają znaną już większości polskich filmowców tezę, że „miasto włókniarzy" ze swoją wyjątkową tkanką urbanistyczną, gdzie czas stanął w miejscu, może zagrać właściwie wszystko, a tym bardziej samo siebie z mrocznej stalinowskiej przeszłości. Historia ewidentnie premiuje Łódź.

Żyjesz w mieście rewolucji

Być może ten potencjał zapłodni jeszcze w przyszłości filmowców? Historyczne dziedzictwo samego miasta zdecydowanie temu sprzyja. Od kilku lat odbywają się tu coraz liczniejsze, niemniej wciąż tylko o charakterze lokalnym, obchody „Powstania łódzkiego – rewolucji 1905 roku". Materia filmowa już wcześniej szła w sukurs tej wizji, czego wyrazem stały się dwa dość zapomniane filmy – „Czerwone ciernie" (1976) Juliana Dziedziny, a także znacznie ciekawsza „Kanalia" (1992), debiutancka fabuła zmarłego niedawno Tomasza Wiszniewskiego. Oba obrazy opowiadają o buntach łódzkich robotników z 1905 roku, co drugi czyni w dodatku w atrakcyjnym kostiumie wartkiego filmu sensacyjnego. Czy to może być trop dla kolejnych prób ekranowego sportretowania miasta? Wiem jedno: wiadomości o śmierci Łodzi filmowej są – parafrazując słowa Marka Twaina – grubo przesadzone.