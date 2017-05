Sto milionów na projekty zdrowotne dla seniorów

– Pieniądze trafią do przedsiębiorców, którzy zaproponują rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom. Spodziewamy się, że z tych innowacji skorzystają głównie seniorzy – mówi Joanna Blewąska-Kołodziejczak, rzecznik marszałka województwa.

W ramach projektu „Medycyna – aktywne i zdrowe starzenie się" urzędnicy czekają na pomysły dotyczące programów profilaktycznych, innowacyjnych leków, nowoczesnych terapii i urządzeń medycznych, innowacyjnych metod diagnostyki, a także innowacji społecznych w obszarze zdrowia oraz efektywnej organizacji systemu ochrony zdrowia.

Stumilionowy budżet przedsięwzięcia to środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" i województwa łódzkiego.

Jak zapewnia marszałek województwa Witold Stępień, urzędnicy przygotowują propozycje obszarów, projektów oraz celów wspólnego przedsięwzięcia. – Sprawdzamy potencjał, identyfikujemy firmy, by w pierwszym kwartale przyszłego roku ogłosić pierwsze konkursy. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć nawet na kilkumilionowe dofinansowanie – podkreśla.

Do dziś do urzędu wpłynęło kilkadziesiąt projektów. Ewa Florczyk, dyrektor departamentu ds. przedsiębiorczości, podkreśla, że urzędowi zależy, by informacja dotarła do wszystkich firm oraz jednostek naukowo-badawczych z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej, które, obok energetyki, rolnictwa i mody, należą do kluczowych dla województwa, zapisanych w regionalnej strategii.

Urzędowi szczególnie zależy na rozwiązaniach dla seniorów, bo województwo należy do jednych z najszybciej starzejących się w Polsce. Sama stolica – Łódź – w 2015 r. doczekała się tytułu najszybciej starzejącego się miasta w Polsce. Władze województwa, lokalni przedsiębiorcy i uczeni powołali wówczas Komitet Sterujący na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się, którego celem jest stworzenie pierwszego w kraju europejskiego centrum referencyjnego zajmującego się tą problematyką.

Wzorem miał być ośrodek w Groningen w Holandii, z którym współpracuje zaangażowany w projekt Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W jednej z dzielnic holenderskiego miasta stworzono kompleks przyjaznych seniorom placówek związanych z zagadnieniami zdrowego starzenia się. Tworzą je m.in. szpitale, centra pomocy społecznej, przedsiębiorstwa i odpowiednie, wyspecjalizowane jednostki samorządu terytorialnego.