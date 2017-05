Pierwsi z dowodem w smartfonie

Na pierwszy ogień pójdą dowody osobiste, a później także prawo jazdy, ubezpieczenie OC czy dowody rejestracyjne. Specjalne porozumienie na wdrożenie w mieście pilotażu dokumentów mobilnych minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisały pod koniec kwietnia. – Miasto już wcześniej współpracowało z Ministerstwem Cyfryzacji przy wdrażaniu systemu obiegu dokumentów wewnętrznych EZD. Później resort zaproponował nam pilotaż programu mDokumenty. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ taka forma załatwiania spraw urzędowych będzie na pewno dużym ułatwieniem i wygodą dla mieszkańców – tłumaczy Grzegorz Gawlik z łódzkiego ratusza.

Pilotaż rusza 11 maja. Mieszkańcy Łodzi, którzy chcą mieć mDowód, muszą przyjść do Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110. – Urzędnik zaloguje się na stronie internetowej, a osoba korzystająca z usługi mDokumenty otrzyma na swój telefon wiadomość SMS z jednorazowym tokenem – wyjaśnia Anna Streżyńska, minister cyfryzacji Dodaje, że token należy przekazać urzędnikowi, który zaloguje się do tej części rejestru, w której są dane mieszkańca. To wystarczy, aby już nie nosić ze sobą plastikowego dowodu. Co w praktyce oznacza przeniesienie dowodu do smartfonu? Jeśli policjant poprosi nas o okazanie tego dokumentu, to łodzianie, którzy w maju wezmą udział w pilotażu, będą mogli podać mu swój numer PESEL lub numer telefonu, a funkcjonariusz wprowadzi go do systemu i tam uzyska potrzebne dane.

Minister cyfryzacji zapewniała podczas kwietniowej wizyty w Łodzi, że system mDokumenty będzie bezpłatny i bezpieczny, bo dane osobowe są przechowywane na serwerach, a nie w telefonach. – Prowadzimy ten pilotaż, bo chcemy się przekonać, jak Polacy ocenią to rozwiązanie i czy będzie dla nich wygodne. Wydaje nam się, że konieczność noszenia ze sobą plastikowego dowodu będzie powoli zanikała, a coraz więcej spraw załatwiać będziemy za pomocą telefonów, dzięki którym już teraz możemy dokonywać płatności – mówiła szefowa resortu cyfryzacji.

Jeśli pilotaż wypadnie pomyślnie, to zgodnie z harmonogramem nowe narzędzie już od lipca będzie dostępne w całym kraju. Ale na dowodach osobistych nie skończy się digitalizacja dokumentów. Jesienią resort cyfryzacji chce się zająć tzw. pakietem kierowcy, czyli dowodem rejestracyjnym, ubezpieczeniem samochodu, prawem jazdy – żeby także te dokumenty były możliwe do sprawdzenia przez policjanta czy urzędnika za pośrednictwem smartfona. – Równolegle będziemy podejmowali prace nad kartą studenta i legitymacją uczniowską, które są najbardziej pożądanym dokumentem ze wszystkich, tym bardziej że młodzi ludzie chcą mieć je zawsze pod ręką i łączyć z nimi wszelkiego rodzaju zniżki – zapowiada minister Streżyńska.