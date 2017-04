Województwo biegaczy

Pierwsza impreza, która 2 kwietnia otworzyła sezon, zgromadziła rekordową w siedmioletniej historii pabianickich biegów liczbę uczestników. Wystartowało ponad 1,2 tys. biegaczy. Nie bez wpływu była idealna pogoda – ciepło, ale nie gorąco. Biegaczy wsparł swoją obecnością marszałek Witold Stępień. Zwyciężył Ukrainiec Paweł Olijnik czasem 1.07.55. Wśród kobiet wygrała mieszkanka Pabianic Zuzanna Makros rezultatem 1.22,36.

Od kwietnia do listopada

Seria imprez biegowych pod patronatem marszałka odbędzie się już po raz piąty. W ubiegłym roku wzięło w nich udział ponad 17 tys. uczestników. Organizatorzy szacują, że w tym sezonie możliwe jest przekroczenie granicy 20 tysięcy biegaczy. Podstawą optymistycznych prognoz jest rosnąca popularność zawodów i fakt, że po raz pierwszy w cyklu znajdzie się 11 biegów, o dwa więcej niż przed rokiem. W tym sezonie do programu dołączona została I Piątka Pomarańczowej poMOCY w Zduńskiej Woli i Poddębicki Bieg Bez Barier.

Zgodnie z regulaminem w walce o Puchar Marszałka będą liczyć się ci zawodnicy, którzy ukończą co najmniej pięć biegów, w tym jeden na dystansie dłuższym niż 10 km. Uczestnikiem imprezy może być osoba, która ukończyła 16. rok życia. Wielką zaletą tych biegów są trasy atestowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Było to warunkiem dopuszczenia imprezy do cyklu. Jeżeli ktoś wystartowałby we wszystkich biegach głównych, musiałby pokonać ponad 160 km. To trudne zadanie, bo starty są rozciągnięte w czasie. Zaczęło się w niedzielę w Pabianicach, a ostatnie zawody odbędą się późną jesienią w Bełchatowie.

Regeneracja w termach

Za najbardziej prestiżowy i najtrudniejszy uznaje się łódzki maraton Dbam o Zdrowie, który odbędzie się już 23 kwietnia. W zeszłym roku ukończyło go 1708 osób. Pierwszy na metę przy Atlas Arenie przybiegł Etiopczyk Abraw Misganaw, uzyskując czas 2:13.24. Ten maraton wymyślili przed laty działacze i trenerzy RKS Łódź, klubu, z którego pochodzą aktualny wicemistrz świata w biegu na 800 m Adam Kszczot i najlepszy obecnie polski skoczek wzwyż Sylwester Bednarek.

Na samym początku wielkim promotorem innej łódzkiej imprezy Biegu Ulicą Piotrowską był dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Artur Partyka. Obecnie ten bieg zyskał prestiżowego sponsora i także z racji mniej wymagającego dystansu (10 km) w historycznym otoczeniu jest przez łodzian lubiany, gromadzi aż kilka tysięcy osób.

W tym roku godna uwagi jest rozgrywana po raz pierwszy Piątka Pomarańczowej poMOCY organizowana przez Klub Rajsport Active, stowarzyszenie zrzeszające zawodników ze Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza, Łodzi, ale także Wrocławia i Kędzierzyna-Koźla. Od dwóch lat przez bieganie członkowie klubu wspierają dzieci i osoby zmagające się z depresją.

Rozgrywany późną jesienią bieg w Uniejowie jest pod łacińskim hasłem „Sanus per Aquam", czyli „Zdrowie przez wodę". To jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się imprez biegowych w kraju. Uczestników przyciąga i nazwa, i specjalny bonus. Startujący otrzymuje bowiem w pakiecie m.in. bilet wstępu do Uniejowskich Term, gdzie może się zregenerować kąpielami w wypływającej z głębokości 2000 m leczniczej solance.

Ze wsparciem mistrza Polski

– Liczę na masowe uczestnictwo, bo bieganie jest modne i zdrowe. W naszym regionie trasy są bardzo atrakcyjne. Wszystkie biegi są rodzinne, więc zachęcam do udziału całe rodziny – zachwala imprezy biegowe w Łódzkiem marszałek Witold Stępień. – Myślę, że formuła cyklu jest doskonała, pozwoli zaktywizować sporo ludzi i wyrwać ich z domów – mówi „Rz" mistrz Polski w maratonie i uczestnik igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Artur Kozłowski.

32-letni zawodnik pochodzący z Sieradza do dziś wspomina pierwsze poważne starty podczas lokalnych zawodów Bieg Ulicami Sieradza. – Młodzi mogą się przez takie imprezy realizować, wykorzystać własną energię, trafić na stałe do sportu – opowiada. Kozłowski w zeszłym roku wziął udział w jednej z imprez cyklu – Biegu Ulicą Piotrowską Rossmann Run. Zajął piąte miejsce, ale dystans 10 km potraktował treningowo. Miesiąc wcześniej ukończył warszawski maraton, w którym musiał uzyskać minimum na igrzyska olimpijskie i gdy tego dokonał, myślami był już w Brazylii. Na Piotrowskiej czuł się znakomicie.

Artur Kozłowski przygotowuje się właśnie do mistrzostw Polski w maratonie, którymi będzie kwietniowy Orlen Warsaw Maraton. Chce obronić tytuł, zabraknie go więc w łódzkim maratonie. Jako lokalny patriota cieszy się, że organizatorzy włączyli do serii dwie imprezy z bliskiej mu zachodniej części województwa, w Uniejowie i Poddębicach. Zobowiązał się do przyjazdu do Zduńskiej Woli 21 maja. Został ambasadorem„Piątki Pomarańczowej Pomocy. Jeszcze nie wie, czy będzie tylko kibicem, czy też wystartuje jako zawodnik.

Kalendarium cyklu

2.04 – 7. Pabianicki Półmaraton

23.04 – Dbam o Zdrowie Maraton Łódź PZU

07.05 – XI Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II (Konstantynów Łódzki)

21.05 – I Piątka Pomarańczowej Pomocy (Zduńska Wola)

27.05 – Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

4.06 – Poddębicki Bieg bez Barier

26.08 – Bieg Fabrykanta

3.09 – Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego

17.09 – Łowicki Półmaraton Jesieni

15.10 – X Ogólnopolski Bieg do Gorących Źródeł – Zdrowie przez Wodę (Uniejów)

19.11 – Bełchatowska Piętnastka