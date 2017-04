Rewolucja na przystankach

– To pierwsza tak kompleksowa zmiana od kilkudziesięciu lat. Nowa siatka połączeń komunikacji miejskiej, obowiązująca od 2 kwietnia, ma odpowiadać na aktualne potrzeby pasażerów – tłumaczy Piotr Wasiak z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Nowy układ linii został opracowany na podstawie wyników konsultacji społecznych. Wsparciem była także geoankieta, przeprowadzona przez naukowców z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Za ostateczny kształt projektu odpowiada Biuro Strategii Miasta.

Co się zmienia? Do początku kwietnia tramwaje i autobusy jeżdżą już ze stałą częstotliwością co 12 minut w godzinach szczytu (niektóre co 6 min). Nocne kursują co 30 minut, przez siedem dni w tygodniu, a rozkład specjalnych linii do terenów przemysłowych został dopasowany do godzin pracy. Na kluczowych trasach autobusy zaczęły się pojawiać częściej niż dotąd. Poza tym komunikację miejską wprowadzono na 40 kilometrów ulic, gdzie dotąd jej nie było, nowe trasy objęły m.in. ul. Żubardzką, Zenitową, Inżynierską, Centralną, Zbaraską czy Franciszkańską. – Wraz ze zmianami tras autobusów i tramwajów wprowadziliśmy również nową informację pasażerską – dodaje Piotr Wasiak.

Urzędnicy podkreślają, że zmodyfikowany system transportu zapewni szybszą, bardziej punktualną i wygodną podróż po mieście. Stała częstotliwość na wszystkich trasach pozwoli na łatwe i dogodne przesiadki. Dużym udogodnieniem dla pasażerów ma być wspólne honorowanie biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i MPK Łódź. Ułatwi to podróżowanie oraz uprości korzystanie z różnych środków transportu.

– Z biletem MPK pasażerowie mogą jeździć nie tylko autobusami i tramwajami, ale również pociągami. Pasażerowie posiadający ważne bilety czasowe lub okresowe mają prawo bez żądnych ograniczeń korzystać z usług obu przewoźników na terenie miasta oraz przesiadać się między nimi – tłumaczy urzędnik.

Razem z nową siatką połączeń zmodyfikowano też taryfę biletową. O 20 groszy podrożały bilety 20- i 40-minutowe. Ceny godzinnych pozostały bez zmian i– 4,4 zł. Bilet miesięczny zdrożał o 10 zł do 90 zł, a kwartalny do 225 ze 192 zł. – Bilet miesięczny nadal ma najniższą cenę wśród największych dużych miast w Polsce – podkreślają urzędnicy. Potaniał za to bilet roczny, z 900 do 730 zł. – Oznacza to, że dzień podróżowania po Łodzi kosztuje zaledwie 2 zł! Chcemy w ten sposób zachęcić do regularnego korzystania z komunikacji miejskiej – mówi Piotr Wasik.

Urzędnicy zapowiadają, że po sześciu miesiącach od wprowadzenia nowego systemu transportu miejskiego wprowadzą do niego korekty uwzględniające uwagi łodzian. ©?