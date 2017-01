Łódź stawia na telemedycynę dla uczniów podstawówek

Wpółpraca lekarzy i naukowców to najlepsza droga do innowacji w medycynie

Łódź jest jednym z pierwszych miast, w których uruchomiona zostanie usługa Zdalnej Pielęgniarki firmy Comarch Healthcare. Od marca w ramach pilotażu przebada 200 uczniów dwóch podstawówek – SP nr 10 im. Broniewskiego oraz SP nr 83 im. Stanisława Jachowicza. Każda ze szkół otrzyma dwa szkolne zestawy medyczne, które pozwolą przeprowadzić ponad tysiąc badań przesiewowych. I to bez potrzeby angażowania kilku osób personelu medycznego.

Walizka do analiz

Zamknięty w walizce Przenośny System Telemedyczny to prawdziwa maszyna przyszłości. Wyposażony m.in. w wagę z pomiarem składu ciała, stadiometr do pomiaru wzrostu, ciśnieniomierz, termometr, bada podstawowe parametry ciała. Natomiast tablice widzenia barwnego, tablica okulistyczna i pikflometr pozwalający kontrolować astmę, umożliwiają prowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób okulistycznych i układu oddechowego. Wyposażenia maszyny dopełniają latarka, laptop, drukarka, skaner i modem LTE, które pozwalają umieszczać wyniki badań w sieci i je drukować.

Pielęgniarki z walizkami odwiedzą łódzkie podstawówki już po feriach. Badania będą prowadzone do czerwca, kiedy kończy się pilotaż.

Na podstawie danych zebranych dzięki Przenośnemu Systemowi Telemedycznemu specjaliści ocenią stan zdrowia dzieci objętych zdalną opieką medyczną. Pomogą w tym również dane z ankiet wypełnionych przez rodziców i wychowawców.

Zdaniem dr. Szymona Gałczyńskiego, koordynatora projektu, Zdalna Pielęgniarka nie tylko ułatwi pracę personelu medycznego, ale umożliwi prosty dostęp do danych i wyników badań dziecka rodzicom. Z kolei wychowawcom pozwoli na uporządkowany sposób obsługi kart bilansowych uczniów. – Cieszymy się, że w szkołach możemy zapewnić naszym podopiecznym nowoczesną i w pełni profesjonalną opiekę medyczną – mówi dr Gałczyński.

Dane uzyskane dzięki Zdalnej Pielęgniarce trafią do Centrum Analitycznego Comarch Healthcare w Krakowie, gdzie będą analizowane i przetwarzane, a wnioski powędrują do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. – Posłużą do analiz stanu zdrowia i ułatwią zaplanowanie działań zdrowotnych skierowanych do uczniów i przekrojowych działań tworzonych przez samorząd – tłumaczy Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi.

Pięć razy mniej ludzi

To już drugie rozwiązanie, po telemedycznej opiece nad seniorami, jakie wraz z Urzędem Miasta oraz Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi uruchomione zostaje w ramach realizacji projektu Miasto Zdrowia. – Cieszę się, że nadążamy za światowymi trendami w wykorzystaniu zdalnej opieki medycznej – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Dzięki temu również Łódź dołącza do grona liderów teleopieki.

Do marca 2018 r. Zdalna Pielęgniarka objąć ma ponad 2700 uczniów w czterech miastach. Oprócz Łodzi działać będzie także w Brzegu, Suwałkach i Płocku.

Same pielęgniarki nie boją się elektronicznej konkurencji, traktując ją bardziej jako ułatwienie. – To bardziej urządzenie do przetwarzania danych – tłumaczą. Twórcy rozwiązania oszacowali jednak, że Zdalna Pielęgniarka pomaga zmniejszyć liczbę profesjonalistów zaangażowanych w badania. – Obliczyliśmy, że gdybyśmy chcieli przebadać wszystkich uczniów łódzkich podstawówek, musielibyśmy zatrudnić do tego 50 pielęgniarek, które kursowałyby między szkołami. Przy wykorzystaniu Zdalnej Pielęgniarki potrzebowalibyśmy ich już tylko 10. W obliczu deficytu pielęgniarek to ważna oszczędność – mówi Adam Wieczorek.

Do przeprowadzenia pilotażu rozwiązań telemedycznych właśnie w Łodzi prezydent miasta zachęciła Comarch Healthcare obietnicą dłuższej współpracy. – Przekonała prezesa, że jeśli pilotaż się sprawdzi, zainwestujemy w rozwiązanie dla wszystkich uczniów podstawówek i osób w wieku podeszłym. Dotację na program pilotażowy firma postanowiła więc wykorzystać w naszym mieście – mówi Adam Wieczorek.

I dodaje, że telemedyczna opieka nad seniorami to jeden z celów władz miasta. – Pozwoli nam nie tylko dołączyć do liderów telemedycyny w tej części Europy, ale przede wszystkim lepiej zadbać o zdrowie naszych mieszkańców – mówi.

Seniorzy badają się w domu

Walizkę ze sprzętem do podstawowych badań łódzcy seniorzy dostali pod koniec zeszłego roku. W ramach pilotażowego programu teleopieki medycznej 250 pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera od końca czerwca skorzysta z ok. 15 tys. zdalnych badań. Program skierowano do czterech grup pacjentów – bez zidentyfikowanych schorzeń, z chorobami serca, dróg oddechowych i cukrzyków.

Dzięki bezprzewodowym urządzeniom diagnostycznym, takim jak holter EKG, glukometr, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, spirometr, pikflometr oraz termometr, pacjenci sami sprawdzą ciśnienie czy czynność serca, a na tablecie, który wchodzi w skład zestawu, odczytają instrukcję postępowania. Jeśli zapis EKG lub wartość któregokolwiek ze wskaźników będzie nieprawidłowa, urządzenie wyśle ich do lekarza.

– Dzięki temu pacjenci będą pod stałą ochroną i to w warunkach domowych. Nie będą musieli wystawać w kolejkach do lekarzy. Skorzysta też sam system, cierpiący na niedobór lekarzy – tłumaczy Adam Wieczorek.

Taka forma opieki nad seniorami jest powszechna głównie w krajach skandynawskich. W Polsce rozwiązania telemedyczne jako legalną formę leczenia dopuściła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl