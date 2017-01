Łódzkie studia kulinarne zapraszają miłośników gotowania

Ogromna, loftowa, jasna przestrzeń studia Book & Cook na ul. Piotrkowskiej 138/140. Studio kulinarne zajęło poddasze budynku od strony ulicy Roosevelta. Dookoła popularne restauracje, knajpy, studia graficzne, butiki, które szczególnie upodobały sobie ceglane mury OFF Piotrkowskiej. Co do tego, że gotowanie jest na topie, nikt nie ma wątpliwości, więc lokalizacja dla tego biznesu wydaje się trafiona.

220 mkw. pasji i smaków

– Kuchnia zawsze była dla mnie sercem domu – miejscem, w którym skupia się pozytywna energia, dominuje ciepła, przyjazna atmosfera. Wśród najbliższych przyjaciół mam również wielu miłośników gotowania i sztuki kulinarnej w ogóle. I chyba od tego wszystko się zaczęło – od spotkań z przyjaciółmi i wspólnym pichceniu – mówi Paulina Kowalska-Prasał, właścicielka studia.

Jak podkreśla, warsztaty kulinarne są bardzo popularną i oryginalną formą spędzania wolnego czasu na całym świecie, która dotarła także do Polski. Właśnie dlatego wraz z mężem postanowili stworzyć przestrzeń nie tylko do rozwijania kulinarnych pasji, ale także do spotkań w gronie przyjaciół czy znajomych z pracy. Dodatkowym argumentem było to, że w Łodzi brakowało takiego miejsca. Book & Cook jest pierwszym studiem kulinarnym w mieście, do którego może przyjść każdy miłośnik gotowania. Na warsztaty przychodzą zarówno osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kuchnią, jak również ci myślący o rozwijaniu swoich talentów.

– Kulinarne spotkania w naszym studio dały początek wielu znajomościom. Okazało się, że to także ciekawa oferta organizacji różnego rodzaju spotkań służbowych, szkoleń oraz imprez firmowych, bo odbiega od dotychczasowych schematów – mówi Paulina Kowalska-Prasał.

W Book & Cook dużo się dzieje. W nadchodzących miesiącach będą gościć gwiazdy pierwszego polskiego kanału kulinarnego – Kuchni+. W ramach projektu „Kuchnia+ w drodze" warsztaty poprowadzą m.in. Marieta Marecka i David Gaboriaud. Studio jest wiernym uczestnikiem ważnych branżowych łódzkich wydarzeń, takich jak Festiwal Dobrego Smaku czy Transatlantyk Festiwal.

Czuj się jak u siebie

To hasło, które przyciąga wzrok każdego gościa zaraz po wejściu do kameralnego studia kulinarnego Bacarro, także mieszczącego się w zagłębiu OFF Piotrkowska. – Choć formalnie nie byliśmy pierwszym takim miejscem w Łodzi, to jako pierwsi zainicjowaliśmy spotkania przy wspólnym stole na Offie jeszcze w 2014 roku, podczas których organizowaliśmy warsztaty w zaprzyjaźnionej restauracji – mówi gospodyni miejsca – Karolina Czernik. – Sami uwielbiamy gotować, podróżować, poznawać ludzi. Lubimy też piękne wnętrza i zwykłe proste czynności, dzięki którym łapiemy oddech. Dobrze czujemy się w roli gospodarzy. Relaks, integracja przy wspólnym stole – zależało nam, by stworzyć miejsce, w którym goście poczują się swobodnie, jak u siebie – dodaje właścicielka.

Warto śledzić fanpage Bacarro na Facebooku, gdzie właściciele informują o planach na najbliższe miesiące.

– Na prośbę naszych gości wracamy do cyklicznych warsztatów rodzinnych, które prowadzimy razem z naszymi dziećmi. Rozpoczęliśmy także cykl spotkań z dietetykiem, podczas których można połączyć przyjemne z pożytecznym. Planujemy także w naszej kuchni promocje książek. Dla naszych gości i stałych bywalców powstaje także „kulinarna biblioteka". Współpracujemy z Fundacją Gajusz, dlatego w nadchodzących miesiącach nie zabraknie kulinarnych inicjatyw dla najmłodszych – zachęca Karolina Czernik

Złap bakcyla do gotowania

Pasja do gotowania jest coraz bardziej powszechna. Instytut GfK przepytał 27 tys. osób w 22 krajach o ich zainteresowania związane ze sztuką kulinarną, o wiedzę na temat żywności i gotowania oraz o to, ile czasu spędzają w kuchni. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że przynajmniej raz w tygodniu gotuje dla przyjemności. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym występuje ten sam odsetek respondentów posiadających wiedzę na temat żywności i gotowania (21 proc.), jak i deklarujących zainteresowanie tą tematyką (21 proc.).

Mniej niż godzinę dziennie – tyle czasu spędza w kuchni statystyczny Polak. Właściwie Polka, bo to przede wszystkim kobiety gotują. Polacy spędzają w kuchni przeciętnie 6,1 godziny tygodniowo.

Od kilku lat gotowanie jest tematem numer jeden. Deklarujemy, że lubimy gotować, sprawia nam to przyjemność, chcemy eksperymentować i poznawać nowe smaki. Także w blogosferze działa kilka tysięcy blogów kulinarnych, powstają kolejne szkoły i kursy specjalistyczne. Nie brakuje książek o tej tematyce oraz znanych wszystkim programów telewizyjnych, nie tylko o charakterze edukacyjnym, ale rozrywkowym. To wszystko dowodzi, że gotowanie jest modne i nic nie wskazuje na to, aby ta fascynacja miała przeminąć.

Badanie przeprowadził Instytut GfK latem 2014 roku na próbie 27 tys. osób powyżej 15. roku życia, w 22 krajach, wśród których znalazły się: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Polska, Rosja, RPA, Szwecja, Turcja, Włochy, UK, Ukraina i USA.

