Łódzkie inwestuje w unowocześnienie i rozbudowę bibliotek

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie obchodziła niedawno jubileusz 85-lecia swojej działalności. I jest już za mała. – Biblioteki to nie tylko miejsca wypożyczenia książek, ale też centra kultury, promocji czytelnictwa, dlatego potrzeba nam więcej miejsca i modernizacji, bo nasza placówka nie spełnia już współczesnych wymagań – tłumaczy pomysł rozbudowy Magdalena Konczarek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Władze miasta zdecydowały o powiększeniu placówki, która liczy obecnie 1164 mkw., a docelowo będzie miała ponad 3,3 tys. mkw.

– Powstanie nowy pawilon, gdzie znajdzie się czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych, dział audiowizualny – wylicza dyr. Konczarek. Jednocześnie obok budowy nowej części zmodernizujemy także dotychczasowy obiekt. Powstanie też nocna wrzutnia książek, ruchome schody łączące różne poziomy biblioteki. Prace mają się zacząć w połowie 2018 i potrwać do końca 2019 roku. Inwestycja będzie kosztować ok. 20 mln złotych, z czego blisko 13 mln będzie pochodzić z RPO województwa łódzkiego, a reszta z budżetu miasta. Na czas prac budowlanych placówka zmieni adres, ale będzie normalnie działać. W tym czasie będzie promować m.in. wypożyczanie książek przez telefon.

Na modernizację bibliotek stawia też sama Łódź, która będzie realizowała projekt „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek", współfinansowany ze środków unijnych, a wart w sumie ponad 8 mln zł. – Całkowicie zmodernizujemy i wyposażymy dwie filie biblioteczne na Bałutach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 i ul. Boya Żeleńskiego 15 – tłumaczy Jolanta Baranowska z biura rzecznika prasowego Łodzi. Zapowiada, że w mieście zostanie wprowadzona jednolita Łódzka Karta Biblioteczna wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem obejmującym wszystkie filie biblioteczne, które zostaną także wyposażone w nowoczesne stanowiska obsługi czytelników. Władze Łodzi planują też przeznaczyć blisko 300 tys. zł na zakup książek i audiobooków dla wielu łódzkich czytelni.

Plany wobec swojej biblioteki i jej filii mają też władze Aleksandrowa Łódzkiego. W tym roku chcą wymienić instalację kominową w siedzibie głównej w Aleksandrowie przy pl. Kościuszki 12 i zmodernizować ogrzewanie w filii w Rąbieniu. Całość prac urzędnicy szacują na ok. 20 tys. zł. – Dwa lata temu została wykonana przebudowa poddasza użytkowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Bełdowie na pomieszczenia Filii Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Łódzkim, na łączną kwotę ok. 165 tys. zł. Filia została przeniesiona ze starego budynku – wspomina Stanisław Sobczak z urzędu miasta w Aleksandrowie Łódzkim. Podkreśla, że samorząd co roku ze swoich środków i Ministerstwa Kultury przeznacza się ok. 40 tys. zł na zakup nowości wydawniczych. A w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach wykonywane są jedynie bieżące remonty pomieszczeń oraz drobne naprawy, bo w ciągu ostatnich lat wszystkie pięć miejskich bibliotek zostało pomalowanych. Wyremontowano też wejście do siedziby biblioteki i wymieniono większość starych okien i oświetlenia oraz zamontowano rolety i wyremontowano pomieszczenia socjalne, a także część toalet (bibliotece szpitalnej ją dobudowano).

– Doposażyliśmy biblioteki przede wszystkim w nowe wyposażenie, sprzęt komputerowy i zbiory biblioteczne, co znacząco wpływa na wzrost czytelnictwa i udział mieszkańców naszego miasta w imprezach o charakterze kulturalno-oświatowych organizowanych przez nas – mówi Marzena Sobala, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dodaje, że w 2017 roku mają być kontynuowane prace w zakresie najpilniejszych remontów, czyli przede wszystkim wymiana ostatnich starych okien, lamp, wymiana podłóg, montaż rolet etc. – To pozwoli na bardziej komfortową pracę z naszymi czytelnikami – tłumaczy dyr. Sobala.