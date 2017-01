Vox Populi, czyli co sądzą mieszkańcy

Budżet obywatelski to wciąż jeszcze za mało

– Tradycyjne konsultacje spełniają swoje zadanie w zakresie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Internetowa platforma Vox Populi jest ich doskonałym uzupełnieniem – mówi Agnieszka Rutkowska z łódzkiego ratusza.

Platforma została uruchomiona pod koniec listopada. Kosztowała 30,5 tys. zł. Jej pomysłodawcami byli urzędnicy odpowiedzialni za procesy partycypacyjne w mieście.– Bardzo istotnym elementem takich działań jest możliwość dotarcia do jak najszerszego grona mieszkańców – z pytaniami, konsultacjami, wątpliwościami – tłumaczy Agnieszka Rutkowska. W budżecie obywatelskim 2017 roku zwyciężył projekt „Przywróćmy Łodzi lunapark". Poparło go 7348 łodzian. Kosztem 700 tys. zł w rejonie ulic Sołtyka, Maczka i Pienistej miał zostać przygotowany teren i ogłoszony przetarg na operatora lunaparku. Jednak zaprotestowali mieszkańcy z ulicy Pienistej, bo obawiali się hałasu. I tak jest on wysoki z powodu sąsiedztwa lotniska oraz ćwiczącego w pobliżu oddziału antyterrorystycznego policji.

Urzędnicy zdecydowali się na powtórne poddanie pod głosowanie zwycięskiego projektu. Wykorzystali przy tym nową platformę Vox Populi. Głosowanie trwało trzy tygodnie i zakończyło się 19 grudnia 2016 roku o północy. Wzięło w nim udział ponad 7 tys. osób, z czego ponad 6 tys. wybrało przekazanie pieniędzy do parku Na Zdrowiu, na tor dla rowerów i strefę fitness.

Głosowanie przy użyciu tej Vox Populi jest bardzo proste. Po wpisaniu adresu www.vox.uml.lodz.pl widać bieżące głosowania. Można zagłosować od razu lub w zakładce „dowiedz się więcej" albo „informacje dodatkowe" znaleźć najważniejsze informacje dotyczące pytania, projektu, a także wszystkich za i przeciw. Narzędzie pozwala też na poznanie opinii innych mieszkańców i zostawianie własnych komentarzy.

Do tej pory Vox Populi wykorzystywano dwukrotnie. – Każdorazowo sprawdziła się doskonale – zapewnia Agnieszka Rutkowska. Zdradza, że platforma pozwala nie tylko szybko zweryfikować, za czym opowiadają się mieszkańcy, ale także przeprowadzić pogłębioną analizę. W głosowaniu mogą brać udział tylko mieszkańcy Łodzi, choć – jak zauważają łódzcy urzędnicy – konsultacje opierają się przede wszystkim na zaufaniu społecznym. Od użytkowników portalu wymagane jest jedynie zaznaczenie opcji oświadczenia o byciu mieszkańcem miasta.

Władze są zadowolone z Vox Populi. – Na bieżąco monitorujemy działanie platformy. Czekamy też na opinie i reakcje mieszkańców na jej temat. Dotychczas narzędzie to sprawdziło się bez zarzutu – zdradza urzędniczka. Dodaje, że więcej będzie można powiedzieć za kilka miesięcy.