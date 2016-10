Akademicka Wielkopolska

Według danych GUS, w ubiegłym roku akademickim w szkołach wyższych zlokalizowanych na terenie Wielkopolski naukę pobierało 140 tysięcy osób.

Najwięcej – oczywiście – w Poznaniu, który pod względem liczby studiujących zajmuje czwartą pozycję w kraju, za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, a pod względem liczby studentów na 1000 mieszkańców jest krajowym liderem. W trakcie roku akademickiego niemal co czwarty mieszkaniec Poznania to student.

Stolica Wielkopolski to najbardziej akademickie miasto w Polsce, ale nie jedyny ośrodek szkolnictwa wyższego w regionie. W Lesznie na zajęcia w szkołach wyższych uczęszcza ok. 3 tys. osób. Dwa razy tyle uczy się w szkole wyższej i jednostkach zamiejscowych uczelni z innych miast działających w Kaliszu.

Samodzielne szkoły, bądź wydziały zamiejscowe uczelni z innych miast funkcjonują również m.in. w Koninie, Pile, Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance i Wągrowcu.

Baza z potencjałem

Jeszcze w latach 2007-2008 w samym Poznaniu studiowało tyle osób, ile w tej chwili pobiera nauki na uczelniach wyższych całego województwa. Niższy wynik notowany obecnie to efekt trendów demograficznych, zauważalnych również w innych ośrodkach akademickich, nie dotyczących jednak raczej uczelni publicznych.

– Rekrutacja na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) jeszcze trwa. W tym roku przyjęliśmy już 10 tys. osób – podobną liczbę studentów, jak w tym samym okresie roku ubiegłego – informował pod koniec września Przemysław Stanula z biura prasowego UAM.

– Nasza uczelnia przyjęła w tym roku na studia I stopnia ok. 2,2 tys.osób. To więcej niż przed rokiem – mówi Iwona Cieślik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).

W stolicy Wielkopolski działa 25 uczelni wyższych, z czego osiem to szkoły publiczne. Najwięcej osób – ok. 40 tys. – pobiera naukę na UAM. O ok. połowę mniej studentów ma Politechnika Poznańska. Po ok. 10 tys. osób kształci się na UEP i na Uniwersytecie Przyrodniczym. Wśród uczelni niepublicznych najliczniejszą grupę żaków ma pod swoimi skrzydłami Wyższa Szkoła Bankowa.

Szkolnictwo wyższe odgrywa ważną rolę na poznańskim rynku pracy. Daje zatrudnienie kilkunastu tysiącom osób. Największa uczelnia, zatrudniający ponad 5 tys. osób UAM, należy do największych pracodawców w mieście.

Siła przyciągania

Taka baza przyciąga. Dodatkowo, co roku miasto zachęca maturzystów do podjęcia studiów w Poznaniu. Organizuje spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych, podczas których nie tylko przedstawiana jest oferta edukacyjna miasta, ale też kulturalna, rekreacyjna i sportowa. Poznań funduje stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, oferuje staże, nagradza najlepsze prace magisterskie i doktorskie, czy – w końcu – stara się zatrzymać absolwentów m.in. przy pomocy programu „Mieszkanie dla absolwenta".

Najwięcej poznańskich studentów rekrutuje się z województwa wielkopolskiego i Poznania. Mocno reprezentowana jest jednak również młodzież z województw ościennych: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Przybywa żaków – obcokrajowców. Łącznie z uczestnikami projektów wchodzących w skład Erasmusa jest ich już około 4 tys. Najwięcej studentów przyjeżdża z Ukrainy, Hiszpanii, Białorusi i Turcji. O tym, że dobrze się tu czują, świadczy obecność Poznania w pierwszej dwudziestce najlepszych miejsc do studiowania, wśród wszystkich miast uczestniczących w programie wymiany Erasmus, przed Londynem, Paryżem, Berlinem, czy Wiedniem.

