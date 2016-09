Turyści chętnie leczą się w Polsce

W Poznaniu w dniach 7-10 września odbędzie się Światowa Wystawa Stomatologiczna FDI. Podczas targów sprzętu, narzędzi i materiałów stomatologicznych, towarzyszących kongresowi, zaprezentuje się więcej wystawców niż w trakcie ostatnich edycji, które odbyły się w Bangkoku, New Delhi, Stambule i Hongkongu.

Udział w wydarzeniu, które odbędzie się na na Międzynarodowych Targach Poznańskich, potwierdziło ponad 300 firm, w tym 82 z Polski. To właśnie stomatologia kojarzona jest z tą dziedziną zdrowia, która przyciąga najwięcej turystów medycznych do Polski. Okazuje się, że są obszary medyczne, które cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem.

450 tys. pacjentów

- Turystykę medyczną dzielimy na trzy główne obszary: medyczny, w których wiodąca jest stomatologia i chirurgia plastyczna, uzdrowiskowy i SPA & Wellness. W ostatnich latach najwięcej pacjentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski korzystało z usług uzdrowiskowych. Usługi związane ze stomatologią i chirurgią plastyczną jeszcze kilka lat temu stanowiły nieduży segment rynku, dziś to się zmienia. Obszar medyczny zaczyna odgrywać znacząca pozycję w turystyce medycznej i rozwija się w tempie dwucyfrowym - mówi Artur Gosk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej.

Według szacunków stowarzyszenia, w minionym roku polski rynek turystyki medycznej warty był ponad 1,5 mld złotych. Podreperować zdrowie nad Wisłę przyjechało 450 tys. obcokrajowców. W ostatnich czterech latach średnioroczny wzrost tego rynku szacowany jest na około 20 proc. W najbliższych latach Polska w dalszym ciągu będzie ciekawym kierunkiem turystyki medycznej.

Utarło się, że do naszego kraju przyjeżdżają głównie Niemcy. Jak się okazuje nie do końca jest to prawdą. - Najwięcej osób przyjeżdża do nas z państw skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Dopiero na trzecim miejscu są Niemcy. Głównie decydują o tym niższe ceny, ale i wyższa jakość świadczonych usług. Usługi stomatologiczne w naszym kraju są tańsze o 30-50 proc. w porównaniu do takich samych usług świadczonych w Niemczech czy krajach skandynawskich – tłumaczy Gosk.

Goście ze Wschodu

Polska staje się również coraz popularniejszym kierunkiem turystyki medycznej dla naszych wschodnich sąsiadów, np. Rosjan z obwodu kaliningradzkiego. - Często ludzie, którzy tam mieszkają, by wykonać niektóre zabiegi muszą jechać aż do Sankt Petersburga. Bliżej i niekiedy taniej mogą dostać daną usługę medyczną w Polsce – mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej. Polacy najchętniej jeżdżą do Czech i na Słowację. - Najczęściej wykonywane są tam zabiegi związane z okulistyką. Dostępność usług jest tam o wiele lepsza – tłumaczy Gosk.

Międzynarodowe targi poznańskie

Meblarstwo i żywność

Wrześniowe kalendarium Międzynarodowych Targów Poznańskich wypełnione jest ciekawymi wydarzeniami. W dniach 13-16 września już po raz 32. na targach Drema spotkają się przedstawiciele sektora drzewnego i meblarskiego, by tworzyć kształt rynku i szukać nowych kierunków rozwoju. W ostatnim tygodniu września odbędzie się z kolei seria targów poświęconych żywności: Polagra – Tech, Polagra – Food i Polagra – Gastro. Pawilony Międzynarodowych Targów Poznańskich, w których odbywać się będzie Polagra – Tech, wypełnią się zapachem świeżego pieczywa, które będą prezentowane przez najlepszych piekarzy i cukierników. Na targach Polagra – Food zostaną podjęte tematy dotyczące nowych trendów w żywieniu i wyzwań marketingowych stojących przed branżą spożywczą. Polagra – Gastro skierowana jest natomiast głównie do właścicieli restauracji, hoteli, szefów kuchni oraz firm cateringowych. —mkt