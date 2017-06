Kultura, kulturystyka i kulinaria

Stolica regionu zaprasza na tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, które zamienią się w miejską plażę z leżakami, placem zabaw i kinem plenerowym. Nadchodzi piąte „Lato na Targach".

– Chcemy stworzyć miejski ogród, w którym będą się spotykać poznańskie rodziny i grupy przyjaciół. Mamy drewniane siedziska, kwiatowe kaskady i zacienione zakątki. Do tego piaskownice i boiska. Na miejscu będzie działała wypożyczalnia sprzętu plażowego – zapowiada Karolina Nawrot z MTP.

W programie sportowym znajdą się zajęcia piłkarskie, ping-pong, siatkówka i badminton, a jedna z hal posłuży za tor wrotkarski.

Miłośnicy gier będę mogli zagrać w planszówki, a bibliofile wymienić się książkami. W wakacyjne czwartki zaplanowano kino letnie z pokazami filmów pod wspólnym – kulinarnym – mianownikiem.

„Lato na Targach" rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 27 sierpnia.

Leszno...

...powita lato przy śniadaniu. Od końca kwietnia trwa w tym mieście kolejna odsłona Rynków Śniadaniowych – cyklu imprez propagujących lokalną żywność i zdrowy tryb życia, a także trzy leszczyńskie place – Rynek, plac Metziga i Nowy Rynek.

Pierwsze tegoroczne edycje już się odbyły – nie bacząc na niesprzyjającą pogodę, można było zamówić coś z menu foodtrucków, spróbować lodów „rzemieślniczych", a po wszystkim poprosić o poradę dietetyka. Najedzone dzieci mogły wziąć plenerową lekcję języka obcego. Najbliższe Rynki zaplanowano 10 i 24 czerwca.

Wątek kulinarny będzie kontynuowany wieczorami. W ubiegłym roku pomysł „Kina ze smakiem" spotkał się z przychylnym przyjęciem (we wrześniu na pl. Metziga rozstawiono stoliki, a widzowie, którzy je wcześniej zarezerwowali, mogli delektować się smakami kuchni francuskiej. Po zapadnięciu zmroku wyświetlono „Podróż na sto stóp" Lasse Hallströma – „kulinarny" komediodramat z Helen Mirren). W tym roku w „Kinie ze smakiem" zaplanowano m.in. wieczory argentyński, amerykański, włoski, francuski. Przy ich organizacji magistrat nawiąże współpracę z leszczyńskimi restauratorami. U schyłku lata, 9 września, do miasta zawita Stanisław Leszczyński. Tegoroczny „Powrót Króla" będzie już 11. edycją corocznej zabawy historycznej, którą Leszno organizuje dla najmłodszych i najstarszych. Pierwsi będą mogli wziąć udział w barokowym korowodzie, któremu przewodzić będzie król Stanisław wraz z małżonką, a może nawet nakłonić monarchę do wspólnej fotografii.

– Na seniorów czeka koncert gwiazdy z lat ich młodości. W poprzednich sezonach Leszno gościło m.in. Irenę Santor, Alicję Majewską i Wojciecha Gąssowskiego. W tym roku zaśpiewa Halina Frąckowiak – zapowiada Mateusz Werner, kierownik miejscowego Centrum Informacji Turystycznej.

Dla poddanych króla Stanisława przewidziano również grę miejską, pokazy tańców dworskich, turniej szachowy (w końcu to królewska gra) i prezentacje grup rekonstrukcyjnych. Dla tych, których historia wciągnie, przygotowano spacer śladami władcy pod hasłem „Qui Leszczynskoirum genus ignorant, Polonium ignorant" (kto Leszczyńskich nie zna, ten Polski nie zna). Przechadzkę można zakończyć w Muzeum Okręgowym, gdzie zgromadzono liczne pamiątki po Leszczyńskich.

Kalisz...

...także chwali się królem, tyle że kurkowym – podczas Dni Kalisza (11 czerwca przypadnie 735. rocznica odnowienia i uroczystego potwierdzenia nadania praw miejskich) zaplanowano XXIII Europejskie Strzelanie o Srebrną Lilię. Zawody uświetni przemarsz bractw kurkowych ulicami miasta oraz intronizacja kaliskiego króla kurkowego na Głównym Rynku.

Spośród letnich koncertów warto polecić Marię Peszek (która wystąpi podczas zaplanowanego w dniach 16–18 czerwca Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada") oraz Agnieszkę Chylińską (koncert z cyklu „Pod Niebem Kalisza" 23 czerwca).

W lipcowo-sierpniowe piątki i soboty kinomani i melomani także powinni zajrzeć na Główny Rynek – wtedy ruszy Kaliskie Lato Muzyczno-Filmowe. W repertuarze m.in. oscarowa „Zjawa" Alejandro Gonzáleza Inárritu z Leonardem DiCaprio oraz okołomuzyczne „Jesteś Bogiem" Leszka Dawida i „Dalida" Lisy Azuelos.