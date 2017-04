Poznaj gwiazdy przyszłości

Musical „Crazy for You" wielkim sucesem szczecińskiej Opery na Zamku

Enea Spring Break odbędzie się od 20 do 22 kwietnia. To pionierski na polskim rynku festiwal showcase'owy, organizowany w Poznaniu od 2014 roku. Koncerty młodych artystów i gwiazd odbywają się w klubach rozsianych po śródmieściu stolicy Wielkopolski i trwają około 30 minut.

– Dzięki temu w ciągu trzech dni wystąpi przeszło 120 wykonawców – powiedział nam Tomasz Waśko z fundacji Fast Forward.

Formuła showcase'u daje debiutantom możliwość zaprezentowania się szerokiej publiczności, ale także przedstawicielom branży muzycznej. Co roku wiosną Poznań odwiedzają łowcy talentów, którzy w jednym miejscu mogą obejrzeć tych, którzy są gotowi postawić najważniejszy krok na drodze do sławy, podpisania kontraktu płytowego bądź menedżerskiego.

Festiwal z przyszłością

Jednocześnie festiwal jest coraz większą atrakcją dla poznaniaków, a także fanów z całego kraju, którzy mogą w jednym miejscu zobaczyć najbardziej utalentowanych wykonawców na polskim rynku. Nic dziwnego, że festiwal z roku na rok otrzymuje coraz większe wsparcie miasta Poznania. Dzięki jednej z najwyższych ocen w tegorocznym otwartym konkursie na dotacje wieloletnie w 2017 roku – organizatorzy Enea Spring Break otrzymają wsparcie w wysokości 300 tys. zł. Ale to nie wszystko: łączna dotacja na trzy edycje imprezy przekroczy 1 mln zł.

– Konkurs wieloletni to ukłon w stronę organizacji pozarządowych, którym w takim trybie łatwiej jest pewne działania planować – powiedział Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Naszym celem jest stabilny rozwój kluczowych projektów na mapie kulturalnej Poznania, Spring Break jest jednym z nich.

Aby przyciągnąć najszersze rzesze młodych fanów, organizatorzy zapraszają utytułowanych już artystów.

– Co ważne, ich obecność nie przysłoni koncertów ponad stu młodych wykonawców, z których około 25 to artyści z Poznania bądź związani ze stolicą Wielkopolski – komentuje Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora wydziału kultury w poznańskim ratuszu. – To Deer Daniel, Tarpan, In Twilight's Embrace i Phil Hollins. Liczymy, że podobnie jak w ubiegłych latach udany występ na Spring Breaku otworzy im nowe możliwości, jak stało się to m.in. z Terrific Sunday, Kortezem, Buslavem czy Rosalie.

Podobnie jak w ubiegłym roku największa scena podczas Enea Spring Break zlokalizowana będzie na pl. Wolności. Każdy, kto kupi festiwalowy karnet, będzie miał wstęp na koncerty odbywające się w tym miejscu. Posiadacze karnetów będą mogli również uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w kilkunastu innych lokalizacjach.

Wiedza fachowa

Występom młodych zespołów towarzyszyć będą warsztaty i panele z udziałem przedstawicieli polskich i zagranicznych festiwali muzycznych, wytwórni płytowych oraz menedżerów polskich zespołów. Zaplanowano finał 30/30 – konkursu na najlepszą okładkę płytową i wystawę najlepszych prac organizowane przez Galerię Miejską Arsenał.

Swoje zaangażowanie w poznański festiwal zwiększył Związek Producentów Audio Video zrzeszający największych wydawców w kraju oraz firmy związane z największymi koncernami fonograficznymi na świecie.

– Każda branża, która myśli o swoim rozwoju, musi się skupiać na przyszłości, a młode zespoły to przyszłość branży fonograficznej – twierdzi Andrzej Puczyński, przewodniczący ZPAV. – To spośród nich wyłonią się gwiazdy, które będą podbijały sceny i serca fanów już niedługo. Wyszukiwanie takich wykonawców i tworzenie im szansy na publiczną prezentację powinno być jednym z najważniejszych elementów naszego działania. Dlatego w tym roku szerzej uczestniczymy w Enea Spring Break – przygotowaliśmy również scenę ZPAV.

Mieścić się będzie w The Dubliner Irish Pub. Lokal usytuowany w Zamku Cesarskim po raz pierwszy będzie klubem koncertowym festiwalu. Od 20 do 22 kwietnia wystąpi tam dziewięciu wykonawców: Mala, Sonbird, Cinemon, Animators, Under The Skin, Kolory, FSB, Omnimodo, Small Mechanics.

Z młodymi muzykami przyjadą również młodzi menedżerowie. Warto, by wzięli udział w panelach w Kinie Pałacowym, podczas których poruszone zostaną najbardziej palące problemy muzycznej branży. Gościem specjalnym pierwszego dnia części konferencyjnej Enea Spring Break będzie Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festivalu. Potem dyskutowana będzie kwestia, gdzie kończy się dozwolona inspiracja cudzym utworem, a zaczyna plagiat. Będzie można się dowiedzieć, jak działa sprzedaż biletów na koncerty oraz jakie są narzędzia promocji.

Szefowie dużych i małych firm płytowych powiedzą, czy poza siecią dużych wytwórni możliwa jest współpraca między wytwórniami z różnych krajów. Praktyczne informacje na temat rezerwacji sal na trasę koncertową otrzymają młodzi agenci. Młodzi kompozytorzy dowiedzą się, co zrobić, żeby muzyka znalazła się w filmie, serialu lub reklamie.

Działający pod egidą Instytutu Adama Mickiewicza organizatorzy projektu „Don't Panic! We're From Poland" podpowiedzą, jak się przebić na zagraniczne rynki i wziąć udział w zagranicznych prezentacjach młodych gwiazd.

Starsi pomogą

Każdy, kto zna dobrze rynek koncertowy lub chociaż raz był na koncercie, wie, że nic tak nie pomaga wypromować młodych artystów jak ich wspólny koncert z gwiazdami. Ta formuła sprawdza się również w Poznaniu. Wydarzeniem będzie występ formacji Fisz Emade Tworzywo, czyli Bartka i Piotra Waglewskich. W wersji koncertowej występują jako Fisz Emade Tworzywo w mocno poszerzonym składzie. Ich ostatni album „Drony", wydany w październiku 2016 roku, to jedna z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych płyt minionego roku.

– Na najnowszej płycie zastanawiamy się nad dopuszczalnymi granicami tych procesów, które mają służyć naszemu bezpieczeństwu, tymczasem dzieją się już w sferze, gdzie naruszana jest nasza intymność i wolność – powiedział nam Fisz. – Generalnie towarzyszyło nam pytanie: w jakim świecie będą żyć nasze dzieci? Jaka będzie ich przyszłość związana z nowymi technologiami? Zdajemy sobie przecież sprawę, że nadmierne używanie elektronicznych gadżetów prowadzi do uzależnień i łączy się z neurozami. Przeczytałem o nich już chyba wszystko, dlatego zastanawiam się nad tym, jak bardzo neurotyczny świat sobie fundujemy. Jednocześnie myślę o przyszłości, bo wydawało nam się, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które żyje w wolnym świecie, niezagrożonym wojną. Tymczasem robi się niebezpiecznie i nie wiadomo, co będzie dalej.

Oczekiwanym artystą w Poznaniu będzie Organek. Całkiem niedawno dołączył do grona liderów naszego rynku fonograficznego i wraz z Brodką oraz zespołem Hey zdobył najwięcej nominacji, aż trzy, w tegorocznej edycji Fryderyków. Organek został nominowany za rockowy album „Czarna Madonna" oraz piosenkę i teledysk „Mississippi". Tomasz Organek zaczynał na czele Power Trio. Debiutancki album „Głupi" przebojem wtargnął na rynek muzyczny w Polsce, zapewniając zespołowi liczne nagrody i wyróżnienia. Album uzyskał status Platynowej Płyty. Najnowszy, „Czarna Madonna", zrobił jeszcze większą furorę. Nie ma się co dziwić. W czasach sformatowanej, plastikowej muzyki Organek nawiązują do korzeni bluesa i rock and rolla. Jest autentyczny, żywiołowy, spontaniczny.

Galeria pań

Nie zabraknie w Poznaniu utytułowanych wokalistek. Anita Lipnicka debiutowała w Varius Manx, z którym sprzedała 2 mln albumów. Od 2002 r. współpracowała z Johnem Porterem, z którym wydała album „Nieprzyzwoite piosenki" z przebojem „Bones of Love". Otrzymała za to Fryderyka w kategorii najlepszy album roku. Obecnie pracuje nad solową płytą, której zapowiedzią jest grana już przez radia piosenka „Ptasiek".

Warto zwrócić uwagę na koncert Justyny Święs i Wojtka Urbańskiego. Wokalistka zespołu The Dumplings dała się też poznać dzięki współpracy z Fiszem Emade. Jej współpraca z Wojtkiem Urbańskim rozpoczęła się w Teatrze Wybrzeże. W sierpniu 2016 roku skomponowali muzykę do spektaklu „Mapa i terytorium" na podstawie powieści Houellebecqa. Właśnie te kompozycje zaprezentują w Poznaniu. Przyjedzie na Enea Spring Break Julia Pietrucha. Telewidzowie znają aktorkę z serialu „Blondynka". Tymczasem w kwietniu 2016 roku wydała debiutancki, autorski album „Parsley" – utrzymany w balladowym klimacie, z elementami folku.

Jako ostatnia do grona gwiazd dołączyła Paulina Przybysz. Jej kariera jest zaskakująca. Zaczynała od hip-hopu, śpiewając w Sistars. Potem była Pinnawela, Rita Pax czy Archeo. Z czasem zaczęła odchodzić od współczesnych czarnych brzmień, skłaniając się ku bluesowi i rockowi. Stąd jej zainteresowanie Janis Joplin czy Tadeuszem Nalepą. Wiadomo już, że jej nowa płyta ukaże się jesienią 2017 roku.

Wystąpią również Mitch & Mitch & Kassin, czyli polski zespół inspirujący się tradycją Franka Zappa, który umożliwił comeback Zbigniewa Wodeckiego. Teraz pokażą się w towarzystwie legendarnego brazylijskiego muzyka i producenta. Ich wspólna płyta również ukaże się jesienią. Można jednak mieć nadzieję, że pierwsze utwory z nowej płyty zagrają już podczas poznańskiego wiosennego festiwalu.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: j.cieslak@rp.pl