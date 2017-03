Unijne pieniądze w poznańską kulturę

Obie instytucje wnioskowały o pieniądze na projekty zgłoszone w drugim naborze do konkursu w ramach priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury". Pierwsza przeznaczy ponad 14,3 mln zł na konserwację i adaptację reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części swej siedziby, czyli dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu, druga – ponad 14,2 mln zł na modernizację zabytkowego gmachu, a także konserwację i digitalizację cennych zasobów bibliotecznych.

– Poznań zgarnął prawie 20 proc. całkowitej kwoty dofinansowania w tym rozdaniu. Bardzo cieszy mnie fakt, że dzięki tym pieniądzom mieszkańcy zyskają nowe możliwości w korzystaniu z poznańskich zasobów bibliotecznych oraz nowe, atrakcyjne przestrzenie, a w nich nowe formy i działania kulturalne, w tym warsztaty, wystawy, czy spektakle – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Obchodząca za dwa lata jubileusz 190-lecia istnienia poznańska Biblioteka Raczyńskich unijne pieniądze przeznaczy na modernizację swego historycznego gmachu, któremu przywrócona zostanie pierwotna funkcja biblioteczna. W zmodernizowanych wnętrzach znajdą się też przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Realizacja projektu to nie tylko modernizacja gmachu i stworzenie lepszych warunków dla czytelników. To również konserwacja cennych zbiorów oraz szerokie ich udostępnianie, które bez zewnętrznego dofinansowania nie byłoby możliwe w takiej skali – przyznaje Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich. Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano m.in. najcenniejsze i jednocześnie najbardziej zagrożone postępującą destrukcją atlasy ze zbiorów kartograficznych biblioteki.

Wśród nich znalazł się wydany w 1595 roku w Antwerpii pierwszy nowożytny atlas świata „Theatrum orbis terrarum" flamandzkiego kartografa i geografa Abrahama Orteliusa, zawierający zestaw map pogrupowanych regionami. Konserwacji będzie także poddany najcenniejszy w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, unikatowy w skali krajowej, dziesięciotomowy „Novus atlas absolutissimus" Jana Janssoniusa i Jana Blaeua, wydany w Amsterdamie w latach 1647–1658. To kartograficzne arcydzieło pochodzi z księgozbioru Juliana Ursyna Niemcewicza. Zawiera ponad 500 ręcznie kolorowanych map, przedstawiających cały znany ówcześnie świat.

Całkowita wartość dofinansowanego projektu Centrum Kultury Zamek przekracza 20,6 mln zł. Za te pieniądze odrestaurowane mają zostać elementy kamienne, stolarka okienna i boazeria zabytkowych pomieszczeń – m.in. sal cesarskich, sali kominkowej, sali pod zegarem, holu kolumnowego. Działania te pozwolą lepiej wykorzystać zabytkowe skrzydło zamku, który po remoncie ma być bardziej przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Zmodernizowane przestrzenie zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację szerokiego programu kulturalnego. Działalność kulturalna – teatralna, muzyczna i ekspozycyjna – ma być prowadzona na ponad 40 proc. odrestaurowanej powierzchni użytkowej. Tu także znajdzie się ekspozycja wybranych, zachowanych artefaktów z pierwotnego wystroju Zamku Cesarskiego.

– Zależy nam, żeby po remoncie szerzej udostępnić zamek zwiedzającym. Pomóc mają w tym m.in. audioprzewodniki, z którymi zabytkowe wnętrza będzie można zwiedzać samodzielnie – przekonuje Anna Hryniewiecka, dyrektor CK Zamek.