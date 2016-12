Sezon bez Kanału Niegocińskiego

Kanał – zwany przez żeglarzy także „wilkaskim", bo leży w pobliżu miejscowości Wilkasy, lub „starym" – ma 1,2 km długości i łączy jeziora Niegocin i Tajty. Wystartowały prace remontowe tej przeprawy. Wykonawca przejął plac budowy w październiku.– Prace obejmą rozbiórkę starych, zniszczonych umocnień brzegów i ich odbudowę ze szczelnej stalowej ścianki zakończonej oczepem żelbetowym. Udrożnienie przywróci głębokość żeglowną 1,5 m – wylicza Urszula Tomoń, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, który zarządza kanałem.Podkreśla, że w związku z pracami szlak będzie zamknięty do końca 2017 r. – Nie przewidujemy żeglugi na kanale w trakcie prac. W sezonie żeglugowym ruch będzie kierowany na Kanał Giżycki – tłumaczy Urszula Tomoń.Zdaniem burmistrza Giżycka, Wojciecha Iwaszkiewcza, latem, w szczycie sezonu żeglarskiego, wodniacy będą musieli się liczyć z tym, że na pokonanie kanału będą potrzebować więcej czasu.Remont będzie kosztował 11,5 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Prace na Kanale Niegocińskim to nie jedyna duża inwestycja planowana przez RZGW. Znacznie większy jest projekt pod urzędową nazwą „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I".– Będzie on realizowany w ramach współpracy i partnerstwa między nami, a samorządem gmin Mikołajki, Ryn, Pisz, Ruciane-Nida i miasta Giżycko. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – wylicza rzeczniczka RZGW. Dodaje, że celem prac jest odrestaurowanie umocnień kanałów i nabrzeży, udrożnienie szlaków wodnych, a przez to zwiększenie walorów turystycznych regionu.Prace w ramach tej inwestycji podzielono na trzy etapy. Pierwszy obejmuje budowę śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior Mikołajskie–Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.W ramach drugiego zaplanowano przebudowę i umocnienie pięciu kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowę nabrzeży jezior Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki PisyA trzeci etap obejmie remont śluzy Guzianka I oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowę umocnień trzech kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowę nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.Prace mają kosztować 181 ,5 milionów złotych. Potrwają do 2021 roku.