Kraina buka dla wybranych stuka

– „Kraina Buka w ekranik stuka. Odkrywamy na nowo Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej" to pełna nazwa projektu i idea, która nam przyświecała przy jego tworzeniu – mówi Alicja Nowak, dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, cytowana na portalu miejskim Elbląga. – Mamy nadzieję, że z aplikacji będą korzystać nie tylko turyści, ale też mieszkańcy Elbląga. Często bowiem jest tak, że nie znamy naszej najbliższej okolicy. A nasz park ma wiele pięknych zakątków – dodaje.

Gra terenowa

Projekt zrealizowano przy współpracy z Nadleśnictwem Elbląg ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Nadleśnictwa Elbląg oraz budżetu województwa warmińsko-mazurskiego.

Aplikacja jest darmowa, bardzo ciekawa graficznie. Niestety, pomysłodawcy nie wzięli pod uwagę, że nie wszyscy mają smartfony z systemem Android. Na razie nie ma wersji dla posiadaczy iPhone'ów i iPadów. A szkoda, bo Kraina Buka to mobilny przewodnik, który, jak podkreślają jego twórcy, „w przyjemny sposób pomoże odkrywać Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej". Aplikacja to m.in. interaktywna mapa promująca walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe. A także gra terenowa „Zdobywca Wysoczyzny Elbląskiej" oprowadzającą turystów-graczy po najciekawszych miejscach.

– Każdy, kto odwiedzi wszystkie punkty w grze i rozwiąże zadania, otrzyma wirtualną odznakę Zdobywcy Wysoczyzny. Będzie ją mógł wymienić na znaczek z logo parku w naszej siedzibie przy ul. Bohaterów Westerplatte 18 w Elblągu – zaprasza koordynator projektu Marta Piekarska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Powstanie aplikacji wsparło finansowo także Nadleśnictwo Elbląg. – Nadleśnictwo chętnie angażuje się w takie inicjatywy, zależy nam bowiem na jak najlepszym zagospodarowaniu i udostępnianiu lasu turystom, ale także mieszkańcom, którzy chętnie odwiedzają lokalne lasy – mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.

Aplikacja pozwala na zapoznanie się z ciekawostkami, prowadzi pieszych i rowerzystów szlakami, przy których wbudowywana została drobna infrastruktura – miejsca odpoczynku, tablice informacyjne. Pozwoli także turystom łatwiej odnaleźć się w lesie. Dzięki aplikacji będziemy mogli na bieżąco aktualizować wszelkie zmiany w terenie i rozbudowywać informacje na temat tego bardzo atrakcyjnego obszaru do uprawiania szeroko pojętej turystyki – zapewniają leśnicy.

Z rowerem i mapą

Kto tak jak ja dostępu do aplikacji nie ma, może się wybrać na Wysoczyznę Elbląską z mapą i rowerem. Ten tradycyjny sposób zwiedzania jest też ekscytujący. Zawiera w sobie element niespodzianki. Nic nie jest tutaj dane na ekranie, a trasy i ciekawe miejsca wybieramy sami.

Wysoczyzna Elbląska to trochę gór nad morzem, a dokładniej nad Zalewem Wiślanym. Wycieczkę najlepiej zaplanować na kilka dni, z noclegiem np. w Kadynach i Fromborku. Kadyny to była prywatna wieś cesarza Niemiec, a Frombork – miejsce życia i pracy Mikołaja Kopernika, prosi się o więcej czasu na zwiedzanie.

A zwiedzać i odkrywać na całej Wysoczyźnie jest co. Park zaskakuje zróżnicowaniem terenu, będącym wyzwaniem (i zaskoczeniem) dla niejednego rowerowego górala. To kraina wąwozów i jarów, pełna strumieni i potoków.

To tereny nie tylko urozmaicone, ale też bardzo urodziwe i zielone. Ponad połowa parku porośnięta jest lasami, głównie liściastymi, z przewagą buka i dębu. Są też jesiony, graby, klony i olsze. Pospolite w innych rejonach Warmii i Mazur sosny i świerki na Wysoczyźnie stanowią wyjątek.

Wysoczyznę pokonałam rowerem w spokojny i słoneczny wrześniowy tydzień kilka lat temu. Wystartowałam z Elbląga. Przed Suchaczem można skręcić w prawo na Łęcze i wjechać na międzynarodową drogę rowerową Green Velo. Tej trasy jeszcze kilka lat temu nie było. Pojechałam wzdłuż torów nieczynnej kolei nadzalewowej. Ostry podjazd do Suchacza kosztował wiele wysiłku, ale ze wsi można już zobaczyć Zalew Wiślany – widoki rekompensują wysiłek.

Na pierwszy nocleg stanęłam w Kadynach. Wieś sama w sobie robi duże wrażenie. Cała jest jednym wielkim zabytkiem wpisanym do rejestru. Od 1898 r. Kadyny były prywatną wsią cesarza Niemiec Wilhelma II. Powstała tu letnia rezydencja (zachowana do dziś wraz z folwarkiem); na rozkaz cesarza wieś została zbudowana od nowa i dziś możemy podziwiać wyjątkowe zabudowania z czerwonej cegły i nowy układ architektoniczny. Wyróżniają się szkoła, budynek karczmy, Zespół Białej Leśniczówki z 1920 r. z szachulcową leśniczówką, budynkiem inwentarskim, drewnianą stodołą i studnią w obudowie kamiennej. Jest tu też odrestaurowany zespół klasztorny franciszkanów (XVIII w.). W centrum wsi rośnie imponujący, ok. 700-letni dąb Bażyńskiego.

A wokół poprowadzono jeden z najciekawszych szlaków Wysoczyzny – trasę kadyńską przez Kadyński Las. Tylko tu jest szansa na spotkanie ze wschodnioazjatyckim jeleniem sika. To dar sprzed stu lat cesarza Japonii dla Wilhelma II. Jest to jedyna dziko żyjąca populacja tego zwierzęcia w Europie! Jeleń ten, odzywając się, wydaje z siebie nie ryk, lecz gwizd.

Takich zaskakujących spotkań na Wysoczyźnie możemy się spodziewać mnóstwo. Nawet bez aplikacji te tereny to prawdziwe turystyczne odkrycie.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: i.trusewicz@rp.pl