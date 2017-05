E-usługi w urzędzie i na cmentarzu

W końcu marca w Zakopanem Rafał Ruchlewicz, dyrektor wydziału informatyki Urzędu Miasta Olsztyna odebrał nagrodę Skrzydła IT w Administracji. Są to wyróżnienia przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne.

– Chcieliśmy w ten sposób wyróżnić instytucje, które poprzez udostępniane rozwiązania ułatwiają korzystanie z usług publicznych, poprawiają jakość obsługi oraz komunikację nie tylko z klientami, ale również z innymi podmiotami administracji publicznej – mówił podczas uroczystości Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji", organizatora imprezy.

Aplikacje wszędzie przydatne

Do tej pory odbyły się trzy edycje Skrzydeł. W tym roku do konkursu zgłoszono 150 projektów z całej Polski. Olsztyn zdobył nagrodę drugi raz z rzędu. W 2016 r. jury doceniło olsztyńskie e-deklaracje. Jest to portal, dzięki któremu mieszkańcy mogą sprawdzić swoje rozliczenia z urzędem, a także dokonać płatności online. Można w nim zweryfikować wysokość lokalnych podatków, należności związane z gospodarką nieruchomościami oraz mandaty wystawione przez straż miejską i pracowników strefy płatnego parkowania.

Drugie wyróżnione rok temu rozwiązanie to Elektroniczne Płatności Olsztyna. Narzędzie ułatwia mieszkańcom kontakt z ratuszem. Bez wychodzenia z domu możliwe jest składanie m.in. deklaracji związanych z podatkiem od nieruchomości lub leśnym. Po wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza zostanie naliczona kwota, którą należy zapłacić – np. za pomocą platformy EPO.

W tym roku stolica Warmii i Mazur okazała się najlepsza w kategorii e-usługi dla obywatela. Zwycięski projekt jest bardzo oryginalny. Nazywa się „Olsztyńskie cmentarze online" i jest dostępny zarówno w wersji na komputery stacjonarne, jak i na urządzenia mobilne.

– W aplikacji mobilnej na smartfonie możemy skorzystać z funkcji „Prowadź do grobu" – wyjaśnia Rafał Ruchlewicz. – Pozwala się ona zorientować, w którym kierunku i w jakiej odległości znajduje się szukany grób. A to pozwoli na jego szybsze odnalezienie. Aplikacja dodatkowo zapewnia możliwość zapisania na stałe lokalizacji określonych grobów, co może przydać się w przyszłości.

E-usługa umożliwia odszukanie nagrobka w dwóch największych olsztyńskich nekropoliach – w Dywitach i przy ulicy Poprzecznej. Wystarczy tylko wpisać imię i nazwisko zmarłej osoby. Na liście wyników przedstawione zostaną dodatkowe informacje, jak data urodzenia, śmierci, lokalizacja grobu.

Do stworzenia strony i aplikacji został wykorzystany funkcjonujący w ratuszu System Informacji Przestrzennej Olsztyna. Pozwoliło to na ograniczenie wydatków, które trzeba by było ponieść na wykonanie nowego systemu. E-usługa jest dostępna od października 2016 roku.

Skrzydła przyznawane są w pięciu kategoriach. W tym roku poza Olsztynem, statuetki odebrali też szefowie działów IT: podlaskiego urzędu marszałkowskiego (kategoria e-administracja) za projekt Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie; w kategorii e-kultura i e-edukacja otrzymała Politechnika Gdańska za projekt eUczelnia. Spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja została nagrodzona w kategorii Oprogramowanie do obsługi urzędu. Informatycy spółki stworzyli radiowy system odczytu wskazań wodomierzy oraz monitoring ujęć wody.

Wreszcie piątej kategorii – Narzędzia do komunikacji z obywatelami, jury wyróżniło pomysł gminy Wrocław oraz Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Powstał tam MAM, czyli Mobilny Asystent Mieszkańca. Dzięki tej aplikacji wrocławianie mogą szybko poinformować odpowiednie służby o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu miejskiej infrastruktury.

Autostradą do sieci

Swoją nagrodę przyznaje też co roku samorządom minister cyfryzacji. Tym razem wyróżnienie trafiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Minister docenił projekt „chceinternet.pl". Realizowany jest przez samorząd regionu zgodnie z celami wyznaczonymi przez Europejską Agendę Cyfrową 2020. Chodzi o zapewnienia powszechnego dostępu do sieci szerokopasmowej tam, gdzie wciąż jest z tym duży kłopot.

A tak właśnie ma się rzecz na Warmii, Mazurach i Powiślu. Jedynie niewiele ponad połowa mieszkańców ma tu dostęp do szerokopasmowego internetu. Ma się to zmienić poprzez inwestycje, które ruszyły dwa lata temu. Powstanie 2200 km światłowodów, 226 tzw. węzłów dystrybucyjnych stanowiących trzon internetowej autostrady oraz tzw. sieć ostatniej mili, dzięki którym każda szkoła, instytucja czy firma uzyska możliwość podłączenia do sieci. O to zadbają już operatorzy telekomunikacyjni. Dostaną niższe podatki i opłaty lokalne.

Wzrost dostępności internetowej autostrady daje wymierne korzyści gospodarce regionu. Jeżeli będzie ona wyższa o 10 proc., przełoży się to na wzrost zatrudnienia o 2–3 proc., wydajności produkcji o 5–10 proc. a emisje CO2 spadną o 5 proc.

I tu dochodzimy do nagrodzonego projektu. Podstawowym założeniem podczas budowania portalu było umożliwienie mieszkańcom Warmii i Mazur wskazania swojej najbliższej okolicy jako odpowiedniego miejsca do podjęcia inwestycji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej „ostatniej mili" przez operatorów telekomunikacyjnych. Jest to konieczne, bowiem dotąd potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur nie były przez nich zauważane. Aplikacja pozwala też użytkownikom, bez konieczności tworzenia konta bądź logowania, na szybkie oznaczenie miejsca i wskazanie przedsiębiorcom liczby rodzin zlokalizowanych w danym punkcie i zainteresowanych usługą.

Warto zauważyć, że wszystkie prace, zarówno analityczne, programistyczne, jak i te związane z tworzeniem grafiki, przy realizacji projektu „chceinternet.pl" zostały wykonane wyłącznie przez pracowników informacyjnego urzędu marszałkowskiego w Olsztynie. Nagrodę ministra odebrał w Zakopanem Maciej Bułkowski, szef departamentu społeczeństwa w urzędzie w Olsztynie.

