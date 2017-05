Melodramat pisany po godzinach

Wolne Miasto Gdańsk w 1934 roku. Maria Tarnowska, polska nauczycielka wychowana w sierocińcu, poznaje młodego Niemca z SS. Wbrew okolicznościom zakochują się w sobie, a Werner von Beck okazuje się nie tak zagorzałym nazistą, jak to się mogło z początku wydawać. Dalej akcja prowadzi nas przez polskie miasta w czasie okupacji: Olkusz, Kraków i Łódź, aż po dalsze regiony (Prowansja, Berlin, Jerozolima, Paryż), a kończy się we współczesnej Warszawie.

Tak prezentuje się w skrócie fabuła „Dziedzictwa von Becków" (2014), powieści Joanny Jax, która miała swoją kontynuację w postaci „Piętna von Becków" (2016). Losy powieściowej dylogii ważą się właśnie w prestiżowym konkursie o Wawrzyn – literacką nagrodę Warmii i Mazur.

Dotychczas wyróżnienie to zdobyli m.in. Kazimierz Orłoś, Erwin Kruk i Mariusz Sieniewicz, ale oprócz powieściopisarzy wyróżniano też autorów książek historycznych i naukowych. Nagradzano również książki niezwiązane treściowo z regionem, bo do nominacji wystarcza fakt, iż autor pochodzi z Warmii i Mazur. Tak jest też w przypadku Joanny Jax, która miejsce akcji swych powieści umieszcza poza Warmią, ale urodziła się i mieszka w Olsztynie.

Trzynasty w historii nagrody laureat zostanie ogłoszony 17 maja, a o najważniejsze wyróżnienie literackie w regionie za 2016 r. – obok autorki „Sagi von Becków" – walczą też dwie poetki: Katarzyna Matwiejczuk za poetycką powieść „Jura" oraz Alicja Bykowska-Salczyńska za wiersze ze zbioru „Cno". Nominację otrzymała też Ewa Kozłowska za opowiadania pt. „Krótkie historie", a piątym finalistą jest Wacław Radziwinowicz. Urodzony w Olsztynie reportażysta, który w 2016 r. wydał książkę „Creme de la Kreml: 172 opowieści o Rosji".

Reset i do pisania

Joanna Jax to pseudonim, pod którym pisarka ku własnemu zaskoczeniu zdobyła popularność. Na pytanie, czy dziś nie wolałaby pisać pod nazwiskiem, odpowiada, że trudno byłoby to odkręcić. – Teraz wszystko jest inaczej niż trzy lata temu. Mam świadomość tego, co potrafię, ale na samym początku nie miałam ani trochę pewności siebie. Pseudonim wziął się z obawy, że moja pierwsza książka może się spotkać ze złym przyjęciem. W końcu jest tyle hejtu w internecie. Więc jeśli książka okazałaby się niewypałem, to przynajmniej rodzina nie musiałaby się za mnie wstydzić – mówi pisarka.

Dziś braku pewności po autorce nie widać. Jak twierdzi, zdołała go przekuć w pokorę i szacunek wobec czytelników. – Wiem, co im się podoba, ale też wiem, co ich czasem potrafi wkurzyć. Cały czas słucham głosów konstruktywnej krytyki i staram się je brać pod uwagę. Piszę w końcu dla czytelników, a nie do szuflady – tłumaczy swoje zaangażowanie.

Oprócz „Sagi von Becków" pisarka ma też na koncie powieść „Długa droga do domu" (2015), a także drugą powieściową serię. To trylogia historyczna „Zemsta i przebaczenie", której trzeci tom ukaże się właśnie w maju i nosi tytuł „Rzeka tęsknoty".

Średnia dwóch powieści na rok to zaskakujące osiągnięcie w przypadku kogoś, kto nie utrzymuje się z pisarstwa i prowadzi odrębne życie zawodowe. – Na co dzień pracuję w korporacji finansowej i w ciągu dnia jestem absolutnie skoncentrowana na pracy. W firmie moje książki dla mnie nie istnieją – podkreśla autorka, która powieściopisarką staje się dopiero po powrocie do domu. – Nie siadam od razu i nie piszę. Jak wiele kobiet i matek zajmuję się domowymi obowiązkami. Zanim przystąpię do pisania, potrzebuję czasu, żeby zresetować umysł. Dopiero o godz. 20–21 jest czas, żeby pisać lub poszukiwać materiałów, aż do północy. W weekendy poświęcam na pisanie dwa razy tyle czasu.

Polak, Rusek i Niemiec

Nominowana do Wawrzynu „Saga von Becków" to historyczny melodramat, w którym losy kolejnych pokoleń splatają się ze sobą za sprawą małżeństw, romansów i tragicznych zbiegów okoliczności. Śledzimy życie bohaterów od napięć okresu międzywojennego przez katastrofę wojny aż po czasy komuny i emigracji. Po 1990 r. bohaterowie wracają do Polski i tam rozgrywa się kolejny akt dramatu.

Na pytanie, skąd u niej fascynacją przedwojennymi Niemcami, autorka odpowiada: – Czytam wiele biografii, zwłaszcza na temat II wojny światowej i międzywojnia. Doszło do tego, że przeczytałam książki niemal o wszystkich największych zbrodniarzach III Rzeszy. Pewnie psychoanalityk miałby tu sporo do powiedzenia – śmieje się.

Ale to właśnie dzięki tym lekturom poznała sposób rozumowania Niemców w dobie kształtowania się nazistowskich elit i stworzyła portret rodziny von Becków pochodzącej z landu Schleswig-Holstein.

Bohaterowie „Dziedzictwa" i „Piętna von Becków" są skonstruowani wbrew schematom. Każda zła postać ma jakieś ludzkie odruchy, a każdy szlachetny bohater ma w sobie pęknięcia.

– Mamy tendencję, by patrzeć na historię poprzez stereotypy. Zakładamy, że w czasie wojny każdy Polak był dobry, a każdy Niemiec zły – mówi Jax. – A ja lubię bawić się z czytelnikiem. Portretuję bohaterów, którzy robią złe rzeczy, ale robię to w taki sposób, by czytelnicy przyłapywali się na tym, że mimo wszystko ich lubią.

Pytana o inspiracje Joanna Jax odpowiada bez zastanowienia: – Moją ambicją jest połączyć piękny język Isabel Allende z umiejętnością snucia historii Kena Folletta.

„Saga von Becków" to historyczna powieść o miłości. Natomiast w cyklu „Zemsta i przebaczenie" akcenty zostały przesunięte w inne miejsca. Opowiada on o czwórce bohaterów, których relacje rodzinne i uczuciowe również są gęsto splątane. Poznajemy ich losy – podobnie jak w przypadku von Becków – od przedwojnia i obserwujemy w gorącym okresie wojennym. Miejsca akcji zmieniają się w zawrotnym tempie. – Marzyło mi się stworzenie czegoś na wzór „Trylogii stulecia" Kena Folletta, który opisał historię Europy XX w. z perspektywy różnych bohaterów, m.in. Amerykanina, Brytyjczyka i Rosjanina. Zainspirowało mnie to i postanowiłam opowiedzieć o polskiej historii w podobny sposób, przez pryzmat kilku narodowości. Trochę jak w tych dowcipach o Polaku, Rusku i Niemcu.

Poznajemy tu historie żołnierzy i konspiratorów, ale też kobiet, kombinatorów czy nawet szmalcowników. Jedni porywają się na wielkie czyny, drudzy na straszne, a inni chcą po prostu przetrwać.

Ucieczka w przeszłość

Pojawia się pytanie, czy Joanna Jax nie chciałaby stworzyć historycznej powieści o miejscu, w którym się urodziła i wychowała. W końcu Warmia też skrywa tajemnice i ze względu na pogmatwaną tożsamość może stanowić miejsce akcji niezwykłej historii.

– Paradoksalnie dobra znajomość miejsca i tutejszych ludzi zaburza mi możliwość pofolgowania wyobraźni. Gdybym napisała, że dany bohater mieszka na konkretnej ulicy, to musiałabym pojechać pod ten adres i zobaczyć, jak to miejsce wygląda, kto tam żyje. Wymyśliłabym sobie np., że mieszkał tam krawiec Malinowski, a później okazałoby się, że naprawdę żył tam rzeźnik Kowalski – tłumaczy Jax. Choć na koniec zaznacza, że w nadchodzącym trzecim tomie „Zemsty i przebaczenia" zrobiła wyjątek: – W „Rzece tęsknoty" akcja rozgrywa się 30 km od Olsztyna i na dodatek będzie kontynuowana w tym miejscu w kolejnym tomie.

W powieściach Jax część historyczna robi większe wrażenie niż wątki współczesne, którym autorka zdaje się poświęcać mniej uwagi. – Zdecydowanie lepiej czuję się w wątkach historycznych, a jeśli chodzi o stricte współczesne, to czuję się trochę jak dziecko we mgle – przyznaje pisarka.

Z czego to wynika? – Cały obecny świat obraca się wokół technologii. Mamy telewizor, internet, smartfony, a relacje międzyludzkie zostały mocno zaburzone – tłumaczy autorka „Zemsty i przebaczenia". – Ja jestem z pokolenia, które nie znało jeszcze tych nowinek, a przyjaciele spotykali się pod trzepakiem. Dzisiejszy świat mnie trochę przeraża i źle się w nim czuję. Wolę sobie wrócić do czasów, kiedy technologia odgrywała znacznie mniejszą rolę.

Na bliskich relacjach jest też oparta współpraca Joanny Jax z wydawnictwem Videograf, które specjalizuje się w promocji polskich autorów. – Miałam propozycje przejścia do większego wydawnictwa, ale zawsze będę pamiętać, że to ludzie z Videografu uwierzyli, iż mogę się stać znaną pisarką i dotrzeć do szerszej publiczności.

Na koniec nasuwa się pytanie, czy dla autorki, która z pasją opisuje dalekie kraje i wielkie miasta, Olsztyn nie stał się zbyt mały. – Pewnie, że wielokrotnie myślałam, czy nie wyjechać, i miałam okazję być w różnych miejscach. Momentalnie jednak doceniałam walory Olsztyna, zwłaszcza krajobrazowe i przyrodnicze. Wokół są piękne lasy. Jezioro jest tak blisko, że zawsze wożę w bagażniku klapki i ręcznik. Dlatego choć wiele rzeczy potrafi mnie denerwować, jak choćby korki, to lubię tu wracać.

