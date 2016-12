Śląski elektrofiltr pokona smog

Miliony na piece

Jakie wyniki testów

Wygląda jak tuba, ma niespełna metr wysokości. Elektrofiltr kominowy to na razie prototyp, ale już niebawem kilka śląskich gmin będzie go testować. Wyniki prac w laboratorium są niezwykle obiecujące.- Choć wygląda niepozornie, może skutecznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza od 50 do 90 procent, w zależności od źródła emisji - mówi dr Robert Kubica z Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, autor elektrofiltru. Jak to możliwe?- Samo paliwo nie jest problemem. Ważna jest technika spalania - tłumaczy Kubica. Zanieczyszczenie powietrza w wyniku tzw. niskiej emisji to jeden z największych problemów polskich gmin, także na Śląsku. Zabójczy dla ludzi jest pył zawieszony, a zwłaszcza kryjący się w nim benzopiren, substancja rakotwórcza.Od końca lat 90. największymi trucicielami nie są już zakłady przemysłowe (koksownie, huty), ale przede wszystkim domowe paleniska - przestarzałe kotły na węgiel, w których spala się wszystko.Samorządy wydają setki milionów na termomodernizację budynków (tylko Zabrze w ostatnim czasie wydało na ten cel 150 mln zł) i dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych (tzw. kopciuchów) na ekologiczne, np. olejowe czy gazowe. To jednak za mało.- Elektrofiltr może być antidotum na nasze bolączki, bo choć walczymy z niską emisją, to wciąż nie przynosi to zadawalających efektów. Mamy bowiem bardzo dużo starej substancji mieszkaniowej, gdzie nie wystarczy ocieplić budynku, bo i tak zostaną piece kaflowe - mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.Elektrofiltr to alternatywa dla wymiany pieców węglowych. Jest na prąd, ma funkcję automatycznego samooszczyszczania się. Jego zaletą jest łatwy montaż, niska cena (ok. 2 tys. zł) i stałe odpylanie (urządzenie wyposażono w moduł automatycznego oczyszczania).Dotychczas podobnie działające elektrofiltry stosowane były w przemyśle i energetyce. Na rynku są dostępne elektrofiltry, tyle że do montażu w kotłowni. Urządzenie opatentowane przez dr Kubicę montuje się na kominach - dlatego jest przeznaczone dla posiadaczy pieców kaflowych, kominków.Opracowany patent to efekt konkursu, jaki ogłosiła Grupa CZH (spółka Agencji Rozwoju Przemysłu) i Izba Sprzedawców Polskiego Węgla. - Projekt elektrofiltrów pokazuje, jakie świetne efekty przynośi współpraca uczelni wyższych z biznesem - mówi Adam Gorszanów, prezes Grupy CZH.Grupa CZH chce go produkować seryjnie. - To produkt bardzo oczekiwany na rynku. W Polsce jest ok. 3,5 mln palenisk węglowych, więc grupa potencjalnych klientów jest duża - ocenia prezes Gorszanów.Samorządy Zabrza, Sosnowca oraz grupa gmin skupionych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu podpisały listy intencyjne z Grupą CZH na testowanie elektrofiltrów. W testach weźmie udział ok. 50 urządzeń. - Jeśli wyjdą pomyślnie, będzie to rewolucja nie tylko na skalę regionu, ale całej Polski - ocenia Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.Najbardziej zagrożonych niską emisją jest aż sześć polskich miast: Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec oraz Katowice.