S1 pobiegnie do granicy

Lepsze drogi to więcej pasażerów

Trasa ułatwi dojazd do portu lotniczego w Pyrzowicach i autostrady A1, ale też odciąży wiele małych miejscowości m.in. na Podbeskidziu i Żywiecczyźnie od międzynarodowego ruchu tranzytowego. - Uzyskamy ekspresowe połączenie ze Słowacją - podkreśla minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Dokończenie S1 to strategiczna inwestycja - przyczyni się do rozwoju regionu, m.in. przez wzrost liczby pasażerów lotniska Katowice-Pyrzowice. Jednak jeszcze rok temu znajdowała się na liście rezerwowej Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, a jej długość miała być krótsza (40 km).

Jak podkreśla resort infrastruktury, obecna droga krajowa („jedynka") przebudowana zostanie do parametrów drogi ekspresowej, zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. W ich miejsce powstaną węzły, mosty, wiadukty, tunele.

S1 od Pyrzowic do Cieszyna połączy autostrady A1 (północ – południe) i A4 (wschód – zachód) z aglomeracją śląską, umożliwi również połączenie z przejściem granicznym z Czechami w Cieszynie oraz z przejściem w Zwardoniu–Mycie ze Słowacją poprzez drogę ekspresową S69/S1.

Inwestycja rozpocznie się od odcinka Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (w 2019 r.), następnie „Kosztowy" w Mysłowicach do „Suchego Potoku" w Bielsko-Białej. Ostatnim etapem budowy ekspresówki S1 jest odcinek Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń (granica państwa). Wybudowana zostanie droga jednojezdniowa od Żywca do Zwardonia z obejściem Węgierskiej Górki. To najtrudniejszy i najbardziej kosztowny odcinek S1: z uwagi na górzysty charakter trasy, trzeba wybudować tunele.

- Szacunkowy koszt S1 w tych trzech odcinkach to ok. 5,5 mld zł - przyznaje Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.