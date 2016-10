Zielone światło tylko dla metropolii Silesia

Pod koniec września rząd przyjął projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. To ograniczona tylko do Śląska nowa wersja ustawy autorstwa rządu PO-PSL, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Praktycznie jest jednak martwa, bo premier Beata Szydło nie wydała do niej rozporządzeń. Dziś już wiadomo, że zmieni ją nowa ustawa autorstwa ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka. Ta jednak ogranicza możliwość tworzenia metropolii do Śląska.

- Negatywnie odnosimy się do pomysłu ograniczenia liczby związków metropolitalnych - mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, które w czerwcu tego roku skierowało do premier Beaty Szydło i MSWiA apel o utworzenie związku w województwie pomorskim. - Polityka rządu powinna zmierzać do stworzenia sieci polskich metropolii, ponieważ to one napędzają rozwój pozostałych regionów. Jeśli natomiast rząd chce wprowadzić pilotaż, to powinien on objąć Śląsk i Trójmiasto, ponieważ tam wyzwanie współpracy metropolitalnej jest największe - dodaje Glaser.

Metropolia Silesia miałaby szansę wystartować od 2018 r. Związek metropolitalny (podobnie jak gwarantował to poprzedni projekt) będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa – 5 proc. udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku, a więc nawet 250 mln zł rocznie. Będzie także otrzymywał składki z budżetów tworzących go gmin. Nowe przepisy stawiają jednak warunek - na obszarze metropolitalnym musi mieszkać 2 mln osób - to nowość, której obecna ustawa PO nie zakładała.

Związek jest ogromną szansą na rozwój regionu. Najważniejsze dla mieszkańców usługi, takie jak transport, rozwój i promocja obszaru, będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii. Związek daje też możliwość wspólnego kształtowania ładu przestrzennego oraz prac nad wspólną komunikacją. - To duży krok do przodu - mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz szefowa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który lobbował na rzecz jej utworzenia. - Wprowadzenie specjalnych rozwiązań dla Śląska jest konieczne i korzystne nie tylko dla naszego regionu, ale i całego kraju.

Nowy projekt ustawy metropolitalnej dla województwa śląskiego musi teraz zostać uchwalony przez Sejm i podpisany przez prezydenta. Do marca przyszłego roku rząd będzie miał czas na wydanie rozporządzeń, a potem samorządy będą musiały poddać projekt utworzenia metropolii m.in. konsultacjom społecznym i zgodzie rad miasta.

Związek będzie mógł przejąć mienie oraz zadania, na podstawie dobrowolnych porozumień z samorządami, tak, aby zagwarantować ciągłość ich realizacji, także projektów realizowanych ze środków UE. Dwa lata temu chęć wejścia w skład związku metropolitalnego zadeklarowało 14 największych gmin województwa śląskiego.

- Projekt rządu PiS to właściwie kopia naszej ustawy, którą tworzyliśmy dwa lata - ocenia Marek Wójcik, poseł PO i autor obowiązującej ustawy o związkach metropolitalnych. A różnice? - Nasza ustawa pozwala tworzyć związek metropolitalny przy co najmniej 500 tys. mieszkańców i obejmować miasto wojewódzkie. Projekt PiS podniósł próg do 2 mln mieszkańców, a 24 największe miasta województwa mają ok. 1,8 mln mieszkańców - wylicza poseł Wójcik.

Pomorze liczy jeszcze, że rząd przychyli się do jego wniosku. - Jeśli rząd zmieni ustawę o związkach metropolitalnych i ograniczy ich tworzenie tylko do Śląska, będziemy kontynuować współpracę w ramach stowarzyszenia - przyznaje dyrektor Glaser. - Ta oddolna forma współpracy nie pozwala nam jednak realizować wszystkich naszych priorytetów. Każdy rok zwłoki oznacza dla nas utratę szans na rozwój - kończy Michał Glaser.