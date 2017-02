Walka ze smogiem. Śląsk wyprzedza rząd

Miasta województwa śląskiego – Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Zabrze – królują w niechlubnym rankingu gmin o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W walce z niską emisją ma pomóc uchwała antysmogowa, jaką chce przyjąć samorząd województwa śląskiego jeszcze w marcu, a wprowadzić w życie jesienią. Byłby to drugi region w Polsce (po Małopolsce), który rozpoczyna realną walkę ze smogiem.

– Traktujemy ten problem priorytetowo. Chcemy od przyszłego sezonu grzewczego zakazać palenia mułem i paliwami złej jakości i doprowadzić do wymiany starych kotłów na nowe w ciągu najbliższych dziesięciu lat – mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Pod koniec stycznia podobną uchwałę antysmogową przyjął sejmik województwa małopolskiego, gdzie zakaz palenia mułem ma obowiązywać już od 1 lipca.

Uchwała antysmogowa na Śląsku miałaby już od 1 września wprowadzić zakaz używania paliw, które trują nas najbardziej (głównie emitują rakotwórczy benzopiren), czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. A promować ogrzewanie gazowe i systemowe.

Na walce ze smogiem chce skorzystać spółka Tauron Ciepło, która oferuje ciepło systemowe. Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych swojego Programu Likwidacji Niskiej Emisji, którego koszt wynosi ćwierć miliarda złotych (Tauron stara się o 50-proc. dofinansowanie). Do 2022 r. ma objąć osiem miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, m.in. Będzin, Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Katowice i Siemianowice Śląskie. – W perspektywie oznacza to roczną redukcję około 52 tys. ton dwutlenku węgla oraz ok. 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze – podkreśla Daniel Iwan z Tauronu.

Grupa CZH (spółka Agencji Rozwoju Przemysłu) wypuści z kolei w tym roku na rynek prototyp elektrofiltrów montowanych na kominach. Opatentowany przez naukowca z Politechniki Śląskiej elektrofiltr zmniejsza emisję nawet o 90 proc. bez konieczności wymiany pieca. Jak informuje nas spółka, zainteresowanie gmin jest ogromne. Elektrofiltry będą testować m.in. Sosnowiec i Zabrze, ale być może także Warszawa-Wesoła, Tomaszów Mazowiecki i Nowy Targ.

Na likwidację niskiej emisji latach 2014–2020 w województwie śląskim tylko ze środków unijnych mają zostać przeznaczone około 2 miliardy złotych. Zakres dofinansowania ma obejmować m.in. wymianę źródeł ciepła na nieemisyjne i niskoemisyjne oraz przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej. – To niezwykle ważna kwestia, bo w Polsce ok. 70 proc. domów jest bardzo słabo ocieplonych. W efekcie muszą zużywać znacznie większą ilość energii. Dotychczasowe programy pomocowe rządu na termomodernizację były skierowane do budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych, a nie domków jednorodzinnych – wskazuje Paweł Musiałek, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. energetyki.

Jego zdaniem teraz rząd powinien stworzyć fundusz dotacji dla biednych i preferencyjnych pożyczek dla bogatszych. – Dzięki temu upieczemy trzy pieczenie na jednym ogniu: ograniczymy smog, energię oraz emisję CO2 – dodaje.